Wineco mang “khu vườn” công nghệ cao đến Vietfood & Beverage – Propack Vietnam 2025

11:23 08/08/2025
Trong khuôn khổ triển lãm Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025 diễn ra từ ngày 7/8 đến 9/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), cùng với nhiều sản phẩm tiêu dùng tiêu biểu của Tập đoàn Masan, WinEco giới thiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài nước những sản phẩm rau củ sạch – tươi – ngon được trồng và kiểm soát chất lượng theo công nghệ cao.

Đây là bước đi chiến lược nhằm lan tỏa mạnh mẽ sứ mệnh của thương hiệu trong hành trình nâng tầm nông sản Việt, mang đến lựa chọn thực phẩm an toàn, đạt chuẩn quốc tế cho hàng triệu gia đình.

1-1754626956.jpg

Gian hàng trưng bày bắt mắt của WinEco tại Vietfood 2025, nổi bật với các sản phẩm rau củ quả sạch từ nông trường công nghệ cao.

Tại sự kiện lần này, WinEco mang đến danh mục sản phẩm phong phú và nổi bật: Rau Hữu cơ, Rau Thuỷ canh, Rau củ Snack, Rau Baby, Trái cây Đế Vương – đều được canh tác từ hệ thống nông trường công nghệ cao đạt chuẩn Organic, VietGAP, và GlobalG.A.P. Không chỉ đảm bảo tươi sạch, các sản phẩm này còn thể hiện rõ triết lý nông nghiệp bền vững của WinEco: giảm thiểu tác động đến môi trường, tối ưu dinh dưỡng tự nhiên và hướng đến lối sống lành mạnh cho người tiêu dùng hiện đại. Đây không chỉ là thực phẩm, mà còn là sản phẩm tiêu biểu cho sự đổi mới sáng tạo không ngừng trong nông nghiệp của WinEco.

2-1754626966.jpg

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm rau củ sạch WinEco tại Vietfood 2025

3-1754626966.jpg

Rau trái tươi ngon được bày bắt mắt, thu hút đông đảo khách tham quan

Tại gian hàng của WinEco, khách tham quan được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và tương tác xuyên suốt nhằm tăng sự kết nối với sản phẩm:

Đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn ẩm thực trực tiếp: Rau củ tươi WinEco được chế biến khéo léo cùng các loại sốt trứ danh từ Masan Consumer, tạo nên những món ăn vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt.

Dùng thử sản phẩm: Khách trực tiếp trải nghiệm trực tiếp các loại rau củ quả tươi sạch, được trồng tại nông trường ứng dụng công nghệ cao của WinEco. Từng miếng rau giòn tươi, từng lát snack đậm vị healthy mang lại ấn tượng khó phai.

Khoảnh khắc kết nối: Khu vực check-in sáng tạo cũng thu hút đông đảo khách ghé chụp ảnh và nhận ngay túi tote WinEco khi chia sẻ khoảnh khắc lên mạng xã hội.

4-1754626966.jpg

Gian hàng WinEco thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm rau củ sạch và hoạt động dùng thử không thể bỏ qua.

Nhiều khách tham quan sau khi trải nghiệm đều để lại những phản hồi tích cực, thể hiện sự tin tưởng và hào hứng với sản phẩm WinEco. Chị Mai Hạnh (34 tuổi, Hai Bà Trưng, Q.3) chia sẻ: “Lâu rồi mới được ăn thử rau mà cảm nhận rõ vị ngọt thanh, giòn tươi như vừa hái ở vườn”. Bác Đức Kiên (65 tuổi, Dĩ An, Bình Dương) lại bày tỏ sự bất ngờ: “Tôi không nghĩ rau trồng bằng công nghệ cao lại giữ được mùi vị tự nhiên như vậy, đúng là ngon, sạch và còn giàu dinh dưỡng”.

Trong khi đó, bắt kịp xu hướng ăn sạch-sống khỏe, các bạn trẻ không chỉ quan tâm tới rau củ tươi mà còn bày tỏ sự thích thú với sản phẩm snack rau củ vừa ngon, tiện lợi, tốt cho sức khỏe mà WinEco mang đến dịp này. Những phản hồi tích cực chính là minh chứng rõ ràng cho chất lượng sản phẩm và sự lan tỏa tích cực mà WinEco mang đến tại sự kiện lần này.

5-1754626966.jpg

Khách tham quan check-in nhận quà tại gian hàng WinEco – lan toả thông điệp “Rau củ sạch – Sống khoẻ mỗi ngày”.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Masan chia sẻ: “Các sản phẩm của WinEco nói riêng cũng như các sản phẩm tiêu dùng nói chung của Masan luôn lấy mục tiêu đặt người tiêu dùng làm trung tâm. Không chỉ dừng lại ở rau sạch, chúng tôi hướng đến một tương lai nơi nông sản Việt trở thành niềm tự hào và có thể chinh phục các thị trường toàn cầu”.

Giữa hơn 1.400 gian hàng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, WinEco đã nổi bật như một đại diện tiêu biểu của nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam – không chỉ mang lại sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, mà còn truyền cảm hứng về một lối sống lành mạnh, bền vững.

Tham dự Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2025 không chỉ là một sự kiện, mà là lời khẳng định: WinEco đã sẵn sàng đưa rau củ sạch Việt vươn xa, chạm tới bàn ăn của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới.

WinEco sở hữu 14 nông trường trải dài khắp cả nước, cung cấp khoảng 150 chủng loại rau, quả đến gần 4.000 siêu thị WinMart, WinMart+, WiN.

Các sản phẩm rau củ quả từ WinEco đều đạt chuẩn VietGAP, Organic và GlobalG.A.P. khi được ứng dụng quy trình tự trồng Nhật Bản - quy trình sản xuất khác biệt khi thực hiện chặt chẽ "3 kiểm soát" ngay từ đầu vào sản xuất và "4 không" tại đầu ra của sản phẩm.

PV

