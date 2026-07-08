Cụm thi đua số 6 (Hội Luật gia VN) và những dấu ấn nổi bật trong tham gia xây dựng thể chế, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số

(Pháp lý). Qui tụ 36 chi hội luật gia trực thuộc các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức hành nghề luật, thời gian qua Cụm thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN) tiếp tục khẳng định vai trò lực lượng trí thức pháp lý có chất lượng chuyên môn cao trong hệ thống Hội Luật gia Việt Nam tham gia xây dựng thể chế, nghiên cứu khoa học…

Đặc biệt, 6 tháng qua, Cụm thi đua số 6 ( Hội Luật gia VN) đã có nhiều dấu ấn nổi bật trong tham gia xây dựng thể chế, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 Cụm thi đua số 6 của Hội Luật gia Việt Nam

Đổi mới phong trào thi đua, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Báo cáo tại Hội nghị, TS. Hà Công Anh Bảo – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các chi hội đồng loạt quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW, Chỉ thị số 14-CT/TW và phong trào "Mỗi luật gia là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật", đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Điểm nổi bật là nhiều chi hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hội viên, tổ chức hội nghị trực tuyến, lưu trữ hồ sơ và phổ biến pháp luật trên môi trường số, tạo bước chuyển mạnh về phương thức hoạt động của tổ chức Hội.

TS. Hà Công Anh Bảo – Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 phát biểu tại Hội nghị

Không chỉ tham gia xây dựng thể chế, các chi hội còn đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức sáng tạo. Các chi Hội đã triển khai nhiều chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, bản tin pháp luật, diễn đàn trực tuyến được tổ chức thường xuyên, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với cán bộ, sinh viên, doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt, Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh duy trì hiệu quả trang Facebook "Hừng Đông", đồng thời 100% hội viên tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi Đại sứ tuyên truyền pháp luật, nhiều hội thảo chuyên sâu về thương mại, đầu tư và giải quyết tranh chấp; Chi hội Luật gia Cục Hải quan tổ chức đối thoại với doanh nghiệp trong và ngoài nước, tháo gỡ hàng chục khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, các hoạt động phổ biến pháp luật ngày càng gắn với chuyển đổi số, mạng xã hội và hợp tác quốc tế, mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được triển khai sâu rộng theo thế mạnh của từng đơn vị.

Chi hội Luật gia Cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp châu Âu và doanh nghiệp FDI tháo gỡ nhiều vướng mắc về chính sách và thủ tục hải quan.

Chi hội Luật gia INVENCO–INVENMARK tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thông qua tư vấn, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chi hội Luật gia Công ty Luật số 5 - Quốc gia và Chi hội Luật gia Công ty Luật hợp danh The Light tích cực tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đặc biệt, Chi hội Luật gia Agribank đã giải đáp 129 vụ việc pháp lý, rà soát hàng trăm hợp đồng và văn bản nội bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro pháp lý trong toàn hệ thống.

Các chi hội trong Cụm tiếp tục tham gia sâu vào các đề án, chương trình lớn về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiểm soát quyền lực nhà nước như Chi hội Luật gia Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều đơn vị khác….

Nghiên cứu khoa học - những dấu ấn thế mạnh nổi bật

Một trong những điểm sáng nổi bật của Cụm là hoạt động nghiên cứu khoa học.. Thông qua nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề và phản biện chính sách, Cụm thi đua số 6 tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng trí thức pháp lý có chất lượng chuyên môn cao trong hệ thống Hội Luật gia Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai 4 đề tài cấp Bộ, thực hiện 22 đề tài nghiên cứu và công bố 169 bài báo khoa học.

Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tiếp tục công bố nhiều công trình nghiên cứu có giá trị về cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền và tổ chức thi hành pháp luật.

Các chi hội thuộc Trường Đại học Ngoại thương, Cục Bản quyền tác giả, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và INVENCO–INVENMARK cũng có nhiều hội thảo, tọa đàm, bản tin chuyên ngành và hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa tri thức pháp lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật.

Khẳng định lực lượng nòng cột trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đội ngũ luật gia, chuyên gia pháp lý, giảng viên và nhà khoa học thuộc các bộ, ngành, viện nghiên cứu và trường đại học đã trực tiếp tham gia xây dựng, thẩm định, phản biện hàng trăm dự thảo luật, nghị định, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng.

Nổi bật, Chi hội Luật gia Bộ Nội vụ tham gia góp ý 232 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Chi hội Luật gia Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; Chi hội Luật gia Bộ Công an tích cực góp phần hoàn thiện các dự án luật lớn như Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) cùng nhiều nghị định quan trọng.

Trong khi đó, Chi hội Luật gia Cục Hải quan tập trung hoàn thiện thể chế phục vụ cải cách thủ tục hải quan, chuyển đổi số và tạo thuận lợi thương mại; Chi hội Luật gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia xây dựng nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động.

Ở lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo, Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật, Chi hội Luật gia Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Chi hội Luật gia Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục phát huy vai trò là những trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý, cung cấp nhiều luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách.

Mặc dù hầu hết hội viên đều hoạt động kiêm nhiệm, khối lượng công việc chuyên môn lớn, song các chi hội vẫn duy trì nền nếp hoạt động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Cụm thi đua số 6 có lợi thế đặc biệt khi quy tụ đội ngũ luật gia đang công tác tại các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức hành nghề luật và các đơn vị chuyên sâu về pháp luật. Đây là nguồn lực trí tuệ rất lớn để đóng góp cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Đặc biệt với vai trò Cụm trưởng, Đại học Ngoại thương đã kết nối được sức mạnh chung, phát huy thế mạnh các Chi hội trong lựa chọn những vấn đề pháp lý lớn, những điểm nghẽn của thực tiễn để nghiên cứu, phản biện và kiến nghị hoàn thiện chính sách; đồng thời theo dõi xuyên suốt quá trình từ xây dựng đến tổ chức thi hành pháp luật.

Tại hội nghị, đại diện các Chi hội đều nhất trí một trong những yêu cầu quan trọng trong thời gian tới là cần tăng cường sự gắn kết, tương tác, hợp tác nhiều hơn, nhất là trong công tác tư vấn pháp luật, tuyên truyền pháp luật, phản biện xã hội, thiện nguyện…

Trong thời gian tới, Cụm thi đua số 6 xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, đổi mới mạnh mẽ theo hướng lấy sản phẩm chuyên môn, hiệu quả xã hội và sự phối hợp liên ngành làm thước đo; khuyến khích các chi hội đăng ký những nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các mô hình mới, có khả năng nhân rộng trong toàn hệ thống Hội. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa các chi hội, phát huy trí tuệ đội ngũ luật gia trong tham gia xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu khoa học và phản biện chính sách; góp phần đưa các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW, nhanh chóng đi vào cuộc sống, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Một số hình ảnh đại diện các Chi Hội trong Cụm thi đua số 6 phát biểu tại Hội nghị: