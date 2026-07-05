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Người dùng nói về VinFast VF MPV 7: Đi đường dài nhàn hơn, cả nhà yên tâm hơn

18:02 05/07/2026
Cảm giác chắc chắn khi vận hành, không gian thoải mái cho cả nhà cùng chi phí sử dụng hợp lý giúp VinFast VF MPV 7 trở thành người bạn đồng hành được nhiều gia đình tin tưởng.

“Người đồng hành” âm thầm bảo vệ cả gia đình

Chia sẻ về lý do lựa chọn VinFast VF MPV 7, anh Nguyễn Hoàng Đăng, một chủ xe ở Ninh Bình nhận định, điều đầu tiên gây thiện cảm với anh khi bước lên xe là vị trí lái cao cùng diện tích kính chắn gió lớn. Thiết kế này mở rộng góc quan sát phía trước và hai bên, giúp người lái dễ dàng bao quát giao thông trong nhiều điều kiện vận hành.

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Trải nghiệm thực tế VF MPV 7 qua chuyến đi tới Hà Nội, anh Đăng cũng hài lòng với loạt trang bị an toàn trên xe, mang lại cảm giác yên tâm cho anh và các thành viên trong gia đình. VF MPV 7 được trang bị đầy đủ bộ ba hỗ trợ phanh gồm ABS (chống bó cứng phanh), EBD (phân phối lực phanh điện tử) và BA (hỗ trợ phanh khẩn cấp). Ba công nghệ phối hợp liên tục để duy trì khả năng kiểm soát khi phanh gấp, tối ưu lực phanh giữa các bánh xe và rút ngắn quãng đường dừng trong những tình huống khẩn cấp.

Không dừng ở đó, MPV 7 còn được nhà sản xuất trang bị đồng thời các hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS và chống lật ROM. Theo anh Đăng, những công nghệ này thường đóng vai trò như “người đồng hành” âm thầm, phát huy hiệu quả rõ rệt khi xe vào cua, chuyển làn tốc độ cao, đi dưới trời mưa hoặc chở đủ tải.

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Một điểm cộng khác được reviewer Phùng Thế Trọng (Xế Cộng) - đồng thời cũng là chủ xe VF MPV 7 – nhắc tới là hệ thống 4 cảm biến lùi phía sau. Thông thường, kích thước lớn của một chiếc MPV 7 chỗ khiến nhiều tài xế e ngại việc xoay trở trong bãi đỗ hay đường hẹp. Cảm biến lùi giúp phát hiện vật cản sớm hơn, hạn chế va quệt và giảm áp lực khi lùi xe. “Cảm biến ‘zin’ trên MPV 7 hoạt động ổn định, hỗ trợ người dùng rất nhiều”, chủ nhân chiếc MPV 7 nhận xét.

Ngoài ra, anh nhận định bộ lốp 19 inch của VF MPV 7 cũng góp phần nâng cấp cảm giác lái. “Trải nghiệm đi xe chắc hơn, vững hơn và đặc biệt là độ bám đường tốt hơn nhiều khi đi dưới trời mưa”, reviewer của Xế Cộng chia sẻ.

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Mẫu xe “không đối thủ” về khả năng tiết kiệm

Trải nghiệm VF MPV 7, reviewer Phong Đoàn, kênh relab xe, lại đánh giá cao độ rộng rãi của xe. Theo anh, MPV 7 sở hữu cấu hình 7 chỗ thực thụ với hàng ghế thứ ba đủ không gian cho người lớn.

“Khi kéo tối đa hàng ghế hai ra sau, khoảng cách để chân vẫn rất vừa phải và đầu chưa chạm trần, mặc dù tôi có hình thể khá to con”, reviewer Phong Đoàn cho biết.

Phân tích thêm về vận hành, reviewer kênh Cùng Xem Xe chỉ ra VF MPV 7 sở hữu khối động cơ điện 201 mã lực, mang lại cảm giác “bốc” và mượt mà vượt trội so với các đối thủ xe xăng cùng tầm giá.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Hoàng Đăng cho rằng hệ thống treo độc lập phía sau cho phép xe vượt qua các gờ giảm tốc một cách êm ái, giảm tình trạng say xe cho người già và trẻ nhỏ. Trên chuyến đi của gia đình anh, dù chở đủ tải 7 người kèm đồ đạc, xe vẫn lướt đi nhẹ nhàng.

Đặc biệt, so với các dòng xe xăng cùng phân khúc MPV, VF MPV 7 còn tạo lợi thế áp đảo nhờ chi phí sở hữu và vận hành tiết kiệm “không đối thủ”.

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Nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, khách hàng Việt mua VF MPV 7 được tiếp cận xe từ 0 đồng trả trước, đi kèm ưu đãi trực tiếp 6% trên giá bán (người mua cũng có thể lựa chọn chính sách lãi suất cố định chỉ từ 7%/năm trong 3 năm đầu). Riêng chủ xe xăng đã mua xe trực tiếp từ VinFast được tặng thêm voucher ưu đãi lên tới 80 triệu đồng để chuyển đổi xanh.

Cộng thêm chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030 cho xe điện, mức giá lăn bánh thực tế của VF MPV 7 chỉ còn từ 690 triệu đồng, trở thành lựa chọn dễ tiếp cận nhất ở phân khúc MPV điện 7 chỗ cỡ trung. Thậm chí, với mức tiền này, người dùng thường chỉ tiếp cận được bản tiêu chuẩn của các dòng MPV cỡ nhỏ.

Lợi thế kinh tế tiếp tục được kéo dài trong quá trình sử dụng khi chủ xe được miễn phí sạc điện tới 10/2/2029. Với những gia đình thường xuyên di chuyển hoặc yêu thích du lịch đường dài, đặc quyền “đỉnh chóp” này giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí nhiên liệu mỗi năm, đồng thời loại bỏ nỗi lo về biến động giá xăng trong dài hạn.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group VF7
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