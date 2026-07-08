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1.439 tài năng công nghệ trẻ châu Á tranh tài, tìm giải pháp cho các thách thức khu vực tại Asian Hackathon for Green Future

13:59 08/07/2026
Quy tụ hơn 1.400 tài năng trẻ từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, mùa đầu tiên của Asian Hackathon for Green Future 2026 được các chuyên gia quốc tế đánh giá là vườn ươm hiếm có cho các giải pháp công nghệ xanh của châu Á.

Chuyên gia quốc tế: Asian Hackathon for Green Future sẽ mang lại lợi ích cho cả khu vực

Với 1.439 thí sinh thuộc 439 đội thi đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, Asian Hackathon for Green Future 2026 là một trong những sân chơi đổi mới sáng tạo quy mô lớn dành cho giới trẻ châu Á trong lĩnh vực công nghệ xanh. Đây là nơi các tài năng công nghệ trẻ tranh tài để tìm ra những giải pháp hữu ích cho cả khu vực.

36 giờ khai phá tiềm năng của các tài năng công nghệ

Tại Vòng Chung kết cuộc thi Asian Hackathon for Green Future (diễn ra từ ngày 2/7 tới ngày 4/7), các thí sinh buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn, suy nghĩ ở tầm vóc lớn hơn và tìm cách đưa dự án vượt ra ngoài phạm vi địa phương.

“Đó cũng là giá trị quan trọng mà cuộc thi mang lại cho cả khu vực”, TS. Wang – Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Công nghệ, Giám đốc Điều hành Học viện Khởi nghiệp Công nghệ kiêm Phó Giám đốc Văn phòng Trao đổi Tri thức tại ĐH Hong Kong (Trung Quốc), nhận định.

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Top 30 đội xuất sắc nhất, quy tụ gần 100 thí sinh, trải qua 36 giờ tranh tài tại Trường ĐH VinUni từ ngày 2-4/7. Ảnh: BTC.

Cuộc thi do ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường Đại học VinUni và Câu lạc bộ Nhân tài Công nghệ trẻ Vingroup (VinTechTalent) đồng tổ chức, hướng tới tìm kiếm và phát triển các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết những thách thức môi trường cấp thiết của khu vực.

Theo PGS. Shauhrat S. Chopra, Phó Hiệu trưởng, Trường Năng lượng và Môi trường, thuộc Đại học TP Hong Kong (Trung Quốc), giá trị lớn nhất của một cuộc thi quy tụ thí sinh đến từ nhiều quốc gia chính là sự đa dạng về góc nhìn.

“Mỗi đội mang đến những bài toán thực tiễn và cách tiếp cận khác nhau, phản ánh bối cảnh của quốc gia mình. Chính sự khác biệt đó giúp các đội không chỉ học hỏi về công nghệ mà còn mở rộng cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề”, ông nói.

Đây cũng là trải nghiệm thực tế của Hoàng Minh Quân, thành viên đội Savina (Việt Nam). Quân cho biết quá trình tương tác và học hỏi từ các đội bạn quốc tế đã giúp bản thân tích lũy thêm nhiều tư duy sáng tạo cùng các giải pháp công nghệ mới mẻ.

“Các thí sinh đến từ nhiều quốc gia với nền tảng rất khác nhau. Có những công nghệ và cách tiếp cận mà trước đây mình chưa từng biết. Nhờ vậy, mình học hỏi được rất nhiều, không chỉ về chuyên môn mà còn về tư duy giải quyết vấn đề”, Quân chia sẻ.

Thể thức thi đấu liên tục trong 36 giờ cũng được các giám khảo quốc tế đánh giá là một trong những điểm khác biệt của cuộc thi, khi tạo áp lực vừa đủ để các đội bộc lộ năng lực sáng tạo và khả năng triển khai ý tưởng.

Điều gây ấn tượng với tôi là năng lực kỹ thuật rất tốt của các đội. Chỉ trong 36 giờ, nhiều nhóm đã xây dựng được mô hình trình diễn (demo) hoặc nguyên mẫu (prototype) hoàn chỉnh”, TS Wang cho biết. Ông cũng cho rằng đây là năng lực cốt lõi của các startup, nơi tốc độ và khả năng thích ứng quyết định thành công.

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PGS. Shauhrat S. Chopra, thành viên Ban giám khảo, lắng nghe một đội thi trình bày về ý tưởng giải pháp. Ảnh: BTC.

Trong khi đó, PGS. Shauhrat S. Chopra đánh giá 36 giờ là khoảng thời gian "vừa đủ" để các đội không chỉ làm việc cường độ cao mà còn có cơ hội nhìn lại và điều chỉnh ý tưởng.

“Sau mỗi khoảng nghỉ, bạn quay trở lại với một góc nhìn mới. Trong mô hình này, các đội có cơ hội trải qua điều đó hai lần. Tôi thực sự thích cách tổ chức này”, ông nhận xét.

Ươm mầm hệ sinh thái xanh châu Á

Bên cạnh việc gây ấn tượng mạnh về năng lực công nghệ, nhiều dự án tại cuộc thi còn được đánh giá cao nhờ bám sát những thách thức môi trường cấp bách của khu vực. Thay vì theo đuổi những ý tưởng xa rời thực tiễn, nhiều đội lựa chọn giải quyết các vấn đề đang hiện hữu.

“Có khoảng bốn đội cùng tập trung vào bài toán xâm nhập mặn trong nông nghiệp. Điều đó cho thấy các bạn trẻ đang nghiêm túc tìm kiếm giải pháp cho những thách thức thực tế”, TS. Paul Wang nhận xét.

Đáng chú ý, Geodesis - đội thi đến từ Ấn Độ lại chọn giải bài toán xâm nhập mặn tại ĐBSCL của Việt Nam - minh chứng rõ nhất cho tinh thần 'vượt ra ngoài phạm vi địa phương' mà TS. Wang nhắc đến.

"Khu vực này đang chịu tác động lớn của nước mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Chúng tôi muốn tạo ra một công cụ giúp họ giảm thiểu thiệt hại", Rhytam Biswas, thành viên nhóm chia sẻ.

Ý tưởng của Geodesis không dừng lại ở việc tối ưu sản xuất, mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm giúp các cơ quan quản lý và tổ chức nông nghiệp chủ động ứng phó với thiên tai. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, từ một nguyên mẫu được phát triển trong 36 giờ đến một sản phẩm có thể ứng dụng rộng rãi vẫn là một chặng đường dài.

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Đội thi Geodesis từ Ấn Độ trình bày về giải pháp sau 36 giờ tranh tài tại Trường ĐH VinUni. Ảnh: BTC.

“Sau cuộc thi, các đội cần bước ra khỏi phòng thí nghiệm để hiểu sâu hơn nhu cầu thực tế, kiểm chứng thị trường và tiếp tục hoàn thiện giải pháp”, TS. Paul Wang nói.

Với PGS. Shauhrat S. Chopra, giá trị lớn nhất của Asian Hackathon không nằm ở 36 giờ tranh tài hay việc tìm ra đội chiến thắng, mà ở khả năng tạo ra một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xanh cho khu vực.

“Điều chúng ta cần lúc này là phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ châu Á – những người hiểu rõ nhất các vấn đề của khu vực. Khi doanh nghiệp, trường đại học và các nhà đổi mới sáng tạo cùng tham gia, sinh viên sẽ có thêm động lực để nghĩ lớn hơn và theo đuổi những ý tưởng có tác động ở quy mô rộng hơn”, ông nhấn mạnh.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Asian Hackathon for Green Future
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