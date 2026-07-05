Giải mã “bí kíp” đưa căn hộ Sun Group Vũng Tàu trở thành bến đỗ của dòng tiền

Thuộc đại đô thị Blanca City do Sun Group phát triển, Beacon Tower thừa hưởng lợi thế “siêu kết nối” với hạ tầng giao thương hoàn hảo, từ cao tốc, cảng biển cho đến sân bay. Với dòng chảy logistics hiện hữu, dự án được kỳ vọng trở thành “mỏ neo” tích sản trong chu kỳ tăng tưởng mới.

Điểm tựa từ hạ tầng

Sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất đại đô thị Blanca City, mặt tiền đại lộ 3 tháng 2, Beacon Tower kế thừa vị thế “nút giao” chiến lược trong mạng lưới kết nối liên vùng Đông Nam Bộ của Vũng Tàu.

Beacon Tower áng ngữ vị trí mặt tiền đường 3 tháng 2. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận trung tâm TP.HCM, Đồng Nai và các vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ nhanh chóng thông qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Đầu tháng 6/2026, toàn bộ nút giao Long Thành, nơi giao nhau giữa hai trục cao tốc chiến lược này đã chính thức được đưa vào khai thác. Công trình mở ra dòng kết nối đa hướng, thúc đẩy liên kết vùng và gia tăng sức bật cho các đô thị vệ tinh như Vũng Tàu.

Mạng lưới kết nối sẽ tiếp tục được bổ sung bằng tuyến hầm – cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến khởi công tháng 7/2026 và tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành – Vũng Tàu đang được nghiên cứu triển khai.

Tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giúp gia tăng khả năng kết nối. Ảnh: Ánh Dương

Cao tốc vận hành, Vũng Tàu trở thành địa phương gần nhất với sân bay quốc tế Long Thành. Beacon Tower sẽ là cửa ngõ đón dòng khách đến khu vực phía Nam. Trong khi đó, từ dự án chỉ mất vài phút để tiếp cận khu vực cảng Bãi Trước và khoảng 45 phút để kết nối với cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, một trong những cảng container có hiệu suất khai thác hàng đầu thế giới.

Theo chuyên gia, hạ tầng giao thông luôn là chất xúc tác mạnh mẽ với địa ốc. Tại TP.HCM, sự xuất hiện của hầm Thủ Thiêm, cầu Ba Son và sau đó là tuyến Metro số 1 đã tạo nên các cực tăng trưởng vệ tinh. Theo CBRE, các dự án nằm dọc tuyến Metro số 1 ghi nhận mức tăng giá trung bình 15-25% mỗi năm, trong khi nhiều vị trí sát nhà ga có mức giá cao hơn khoảng 30% so với các dự án không có kết nối trực tiếp.

Các căn hộ Beacon đón đầu đà phát triển hạ tầng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Từ thực tế đó, lợi thế “siêu kết nối” với hạ tầng giao thương của Beacon Tower được kỳ vọng sẽ “biến” dự án thành “mỏ neo” tích sản với khả năng giữ giá và tăng trưởng trong dài hạn.

Giao điểm của dòng khách và làn sóng an cư mới

Ông Công Thành, Giám đốc dự án SmartRealtors & Partners nhận định, với lợi thế kết nối đa phương thức gồm cao tốc, sân bay quốc tế, cảng biển và trong tương lai là metro liên vùng, Beacon Tower đang đứng trước cơ hội đón đầu làn sóng dịch chuyển mới của khu vực.

Theo vị chuyên gia này, ngay tại Blanca City, sự xuất hiện của các thương hiệu vận hành quốc tế như Marriott Hotel trong thời gian tới cũng sẽ góp phần gia tăng nhu cầu lưu trú dài hạn của cộng đồng chuyên gia nước ngoài, mở ra dư địa cho cả nhu cầu ở thực lẫn khai thác cho thuê.

Không gian sống – nghỉ dưỡng cận biển. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Với Beacon Tower, cư dân không chỉ sở hữu một căn hộ mặt biển mà còn bước vào một nhịp sống vận hành gần như không có khoảng nghỉ. Buổi sáng dạo bộ trên đại lộ hoa hay bãi biển riêng dài gần 1km, ban ngày tận hưởng công viên nước Sun World quy mô 15ha hay tha hồ vui chơi tại chuỗi 8 công viên chủ đề khác, chiều ghé trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất Việt Nam, tối hòa mình vào không khí lễ hội, ẩm thực và giải trí kéo dài đến khuya.

Cư dân cũng có thể tiếp cận hồ bơi vô cực, vườn trên cao, sky lounge, phòng gym, sân tennis và padel ngay nội tòa. Một hệ sinh thái đủ đầy để đáp ứng đồng thời nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, làm việc và tận hưởng trong cùng một điểm đến.

Nhìn rộng hơn, chính hệ sinh thái mang đậm DNA Sun Group đã biến nhiều điểm đến trở thành “tọa độ vàng” du lịch, tạo đòn bẩy cho bất động sản.

Sun World Vung Tau kích hoạt dòng chảy kinh tế đêm Vũng Tàu. Ảnh: Ánh Dương

Ở Đà Nẵng, khu vực ven sông Hàn nhiều năm qua không chỉ là nơi lưu trú, mà đã trở thành “tọa độ trải nghiệm” của du khách với lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, không gian giải trí về đêm cùng chuỗi nhà hàng – bar vận hành xuyên suốt. Theo ghi nhận, những căn hộ cao cấp hút khách thuê với giá cao “ngất ngưởng” từ 20 – 42 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, tại Phú Quốc, hệ sinh thái giải trí do Sun Group kiến tạo ở nam đảo cũng đang tạo ra sự thay đổi rõ nét trong hành vi lưu trú. Các căn hộ, nhà phố tại đây luôn có tỷ lệ lấp đầy trung bình lên tới 80%.

Nếu hạ tầng tạo ra dòng người, thì hệ sinh thái tiện ích chính là yếu tố giữ chân họ ở lại. Sự cộng hưởng giữa hai động lực này đang đưa Beacon Tower trở thành điểm hội tụ của cả dòng khách du lịch lẫn làn sóng cư dân mới đang dịch chuyển về cực tăng trưởng phía Đông Nam TP.HCM.

Cơ hội vừa an cư, vừa tích sản

Trong chu kỳ tăng trưởng mới, không phải mọi bất động sản đều hưởng lợi như nhau. Khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú dài hạn và an cư giúp Beacon Tower sở hữu nền tảng khai thác đa dạng hơn so với nhiều dự án ven biển truyền thống.

Toàn cảnh công trường đại đô thị Blanca City. Ảnh: Ánh Dương

Trong khi đó, pháp lý sở hữu lâu dài trở thành lợi thế gần như không thể sao chép của Beacon Tower khi nguồn cung căn hộ biển sở hữu lâu dài tại khu vực ven biển phía Đông Nam TP.HCM hiện gần như rất hiếm. Mỗi căn hộ vượt ra khỏi giá trị của một tài sản nghỉ dưỡng để trở thành một "két sắt" tích sản thực thụ. Đồng thời gia tăng tính an toàn cho dòng vốn.

Hội tụ đồng thời các yếu tố khan hiếm của thị trường như vị trí sát biển, tâm điểm kết nối, pháp lý sở hữu lâu dài và khả năng khai thác thực tế, Beacon Tower vì thế còn được xem là "mỏ neo" nắm giữ phần giá trị bền vững nhất trong chu kỳ sàng lọc, khi tâm lý đầu tư đang dần trở nên thận trọng hơn trước các biến động kinh tế.