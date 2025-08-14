Quảng cáo #101
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
“Vòng quay kinh tế không ngủ”: Tiềm năng đầu tư đầy sức hút của Sun Elite City

13:59 14/08/2025
“Nền kinh tế dưới ánh đèn điện” được ví như “cây đũa thần cổ tích” tại không ít quốc gia trên thế giới, mang lại doanh thu hàng triệu USD. Tại Việt Nam, “mỏ vàng” kinh tế đêm hấp dẫn tại Bãi Cháy, Quảng Ninh cũng đang chờ được khai thác.
a1-1755154714.jpg

Sun Elite City hội tụ đủ các yếu tố để kích hoạt “kinh tế đêm” bên vịnh di sản. Ảnh: Sun Property

Đèn sáng là kinh tế sáng

Du khách đến Thượng Hải vẫn thường nghe về một “truyền thuyết”: chỉ cần đi hết 5,5km của khu phố Nam Kinh Lộ, bạn sẽ biết vì sao danh xưng “Hải thượng phồn hoa” được ra đời.

Con phố được ví von là “Trung Hoa đệ nhất lộ”, luôn kín đặc ánh đèn neon từ những cửa hiệu thời trang xa xỉ, các trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim hoạt động xuyên đêm này là nơi đã chứng kiến toàn bộ sự chuyển mình của kinh tế Thượng Hải. Ước tính 4,03 triệu lượt vui chơi đêm đã mang về doanh thu 88 tỷ NDT từ kinh tế đêm cho thành phố trong năm 2024.

a2-1755154724.png

Nhiều quốc gia trên thế giới thu về hàng tỷ USD mỗi năm nhờ kinh tế đêm

Tương tự, Singapore với Clarke Quay và Marina Bay Sands đã tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động, thu về cho quốc đảo sư tử 2,7 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. Những thương cảng, khu phố phồn hoa sáng đèn cả ngày lẫn đêm không chỉ là nơi vui chơi mà còn là động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Có thể thấy, kinh tế đêm đã chứng minh vai trò “cỗ máy in tiền” của nhiều nền kinh tế. Tại Việt Nam, Quảng Ninh vẫn luôn là điểm đến được du khách quốc tế mê mẩn khi sở hữu kỳ quan Vịnh Hạ Long. Mặc dù TP Hạ Long (cũ) có lượng khách đến tham quan, du lịch khủng, mục tiêu đạt 11,5 triệu lượt khách trong năm 2025, nhưng thời gian lưu trú của khách còn ngắn, một phần do chưa có nhiều dịch vụ, trải nghiệm.

a3-1755154724.jpg

Sản phẩm du lịch hấp dẫn sẽ là “chìa khóa” phát triển kinh tế đêm. Ảnh: AD

Bởi vậy, theo nhiều chuyên gia, Quảng Ninh cần có thêm những sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn, đặc biệt là những quần thể kinh tế đêm quy mô và bài bản để kích thích “nền kinh tế dưới ánh đèn điện” phát sáng. Dựa trên nền tảng hệ sinh thái tỷ đô đã được kiến tạo suốt 1 thập kỷ qua, Sun Group đang tiếp tục bồi đắp giá trị mới cho Sun Elite City -  quần thể đô thị nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất Quảng Ninh, không chỉ góp phần nâng tầm diện mạo Bãi Cháy trong kỷ nguyên phát triển mới mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng của vùng đất di sản.

Sun Elite City: Tâm điểm kinh tế đêm bên vịnh di sản

Tọa lạc tại trung tâm Bãi Cháy, trên quy mô 324 ha, Sun Elite City là khu đô thị nghỉ dưỡng “all-in-one” dành cho giới tinh hoa với đủ đầy trải nghiệm, đặc biệt là hệ sinh thái kinh tế đêm được quy hoạch bài bản, tiên phong tại Quảng Ninh. Với tầm nhìn chiến lược, quần thể hứa hẹn mang đến cơ hội đầu tư, khai thác dịch vụ vượt trội.

a4-1755154724.jpg

Sun Centro Town hưởng lợi từ sức nóng kinh tế đêm tại Bãi Cháy, Quảng Ninh. Ảnh: Sun Property

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết: Sun Elite City sẽ hội tụ đủ ba yếu tố cốt lõi để kích hoạt “vòng quay kinh tế không ngủ” bên vịnh di sản. Đó là những tổ hợp giải trí sôi động đa trải nghiệm, các tuyến phố thương mại, dịch vụ hoạt động 24/7 và các hoạt động nghệ thuật đẳng cấp.

Theo đó, quần thể Sun Elite City quy tụ hàng loạt sản phẩm BĐS cao cấp phục vụ thương mại, dịch vụ phong cách Châu Âu, nằm trên các tuyến phố kết nối trực tiếp ra vịnh du thuyền; cùng chuỗi nhà hàng, quán bar, beach club sầm uất bên bờ biển Bãi Cháy. Nơi đây sẽ là địa điểm lý tưởng để kinh doanh dịch vụ du lịch, mang đến bầu không khí sôi động với đầy ắp trải nghiệm từ đường phố dân dã đến thời thượng, từ ẩm thực đến vui chơi, giải trí… Nhờ đó, quần thể sẽ tạo ra nền tảng kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách như các mô hình kinh tế đêm thành công trên thế giới, đặc biệt khi nhiều công trình biểu tượng sẽ được đầu tư thời gian tới.

a5-1755154724.jpg

Chợ đêm VUI-Fest góp phần tạo không khí sôi động về đêm cho Bãi Cháy và Sun Elite City. Ảnh: AD

Chưa kể, quảng trường Sun Carnival và công viên bờ biển kề cận Tổ hợp căn hộ cao tầng Sun Centro Town sẽ là tâm điểm của các sự kiện văn hóa, lễ hội và pháo hoa đẳng cấp, hút khách mạnh mẽ. Ngay mùa hè này, nơi đây đang diễn ra chuỗi sự kiện pháo hoa nghệ thuật “Tỏa sáng Vịnh kỳ quan” với tần suất 3 buổi mỗi tuần, dự kiến kéo dài đến hết 2/9/2025, biến cả quần thể Sun Elite City thành “hub” của các lễ hội đường phố đầy cuốn hút. Những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn không chỉ làm bừng sáng Vịnh Hạ Long mà còn tạo dấu ấn văn hóa, thu hút hàng triệu khách mỗi năm, tương tự lễ hội ánh sáng Vivid Sydney.

Đồng thời, các hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra 24/7 tại các shophouse và chợ đêm VUI-Fest không chỉ tạo nên hệ sinh thái không ngủ mà còn đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn hay trải nghiệm cả ngày lẫn đêm, góp phần đem về doanh thu hấp dẫn cho kinh tế đêm địa phương, định hình Bãi Cháy như một điểm đến quốc tế.

“Tựa như Nam Kinh Lộ hay Clarke Quay lừng danh, chúng tôi kiến tạo Sun Elite City thành tọa độ du lịch, giải trí đẳng cấp bên Vịnh Hạ Long, hướng tới kích hoạt vòng quay kinh tế không ngủ của địa phương. Điều này vừa mang về nguồn thu đều đặn cho các chủ sở hữu BĐS, vừa góp phần biến Bãi Cháy thành một thương cảng phồn hoa - nơi sẽ hưởng lợi cực lớn từ “cỗ máy” sinh lời kinh tế đêm” - đại diện Sun Property chia sẻ.

PV

