Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Sáng 2/3, tại phường Hội An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4.

Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4 diễn ra tại phường Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham gia tiếp xúc cử tri có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Phan Thị Thúy Linh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển; bà Phạm Thị Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Công tác công đoàn, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, 5 ứng cử viên trình bày cam kết chương trình hành động trước cử tri 3 phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây. Trong đó, nổi bật là tập trung tham gia xây dựng pháp luật để đất nước có cơ sở pháp lý phù hợp phát triển nhanh, bền vững; tập trung tháo gỡ vướng mắc trên các lĩnh vực, nhất là vấn đề tác động trực tiếp đến người dân.

Chú trọng giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật trong thực tiễn, trong đó có các nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã, phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp, Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà.

Đối với cử tri địa phương, nếu trúng cử, các ứng cử viên cam kết duy trì mối liên hệ chặt chẽ thông qua gặp gỡ trực tiếp và các hình thức phù hợp để nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Từ đó, chuyển tải những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền; tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết và báo cáo cử tri kết quả giải quyết, đáp lại sự tin cậy của cử tri đối với đại biểu Quốc hội.

Cử tri địa phương đánh giá cao tiểu sử, cam kết chương trình hành động của 5 ứng cử viên; đồng thời đề nghị nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cần hành động quyết liệt vì lợi ích người dân, nhất là việc tháo gỡ vướng mắc, tái khởi động các dự án kinh tế - xã hội trọng điểm tại 3 phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây