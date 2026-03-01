Hạ tầng Quảng Ninh “bật nhảy”, đô thị Móng Cái sẵn sàng cho chu kỳ phát triển mạnh nhất lịch sử

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm của Quảng Ninh đang được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có. Điều này không chỉ gia tăng khả năng kết nối, mà còn tạo lập nền tảng cho chu kỳ phát triển mới, đưa Móng Cái tiến gần hơn tới vị thế trung tâm giao thương quốc tế và đô thị biên giới hiện đại.

Móng Cái - Điểm hội tụ của những động lực khổng lồ

Những tháng cuối năm 2025, mọi con mắt đều đổ dồn về Móng Cái khi đô thị cửa khẩu này cùng lúc đón nhận những tin vui chưa từng có.

Nổi bật nhất là dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh được bổ sung vào Quy hoạch Mạng lưới đường sắt Việt Nam thời kỳ 2021 - 2025 tầm nhìn 2050. Ngay sau đó, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đã được đệ trình. UBND tỉnh Quảng Ninh lập tức lấy ý kiến của các bộ ngành trung ương. Tốc độ triển khai hết sức khẩn trương.

Dự kiến, tuyến đường sắt tốc độ thiết kế 350 km/h này sẽ hoàn thành năm 2027 và khai thác thương mại năm 2028. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ làm thay đổi vĩnh viễn cách đi lại giữa Hà Nội và Quảng Ninh, tạo động lực phát triển to lớn về đô thị, du lịch và kinh tế cho cả khu vực.

Đường sắt cao tốc sẽ rút ngắn thời gian di chuyển Hà Nội - Quảng Ninh chỉ còn 30 phút

Cùng chung nhịp đập, tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái cũng được rút ngắn lộ trình đầu tư, ưu tiên triển khai sớm các đoạn trọng điểm. Khi hoàn thiện, tuyến này sẽ liên thông với đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, kết nối chuỗi cảng biển lớn như Cái Lân, cụm Con Ong - Hòn Nét và cửa khẩu quốc tế Móng Cái, hình thành trục vận tải liên hoàn đường bộ - đường sắt - đường biển hiếm có.

Ở phía biển, dự án cảng nước sâu Vạn Ninh cũng đang tăng tốc. Với tiến độ thi công được đẩy mạnh và hệ thống đường kết nối từ cao tốc Vân Đồn - Móng Cái gần hoàn thiện, cảng Vạn Ninh được kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng trong chuỗi logistics khu vực.

Bên cạnh đường sắt và cảng biển, tỉnh Quảng Ninh đang đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh Bắc Luân II, khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng và hệ thống logistics quy mô khoảng 1.300 ha phục vụ thương mại biên giới. Tất cả đã biến Móng Cái trở thành nơi hội tụ những lực đẩy khổng lồ, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mạnh nhất trong lịch sử.

Hạ tầng mở lối cho chu kỳ tái định giá bất động sản

Hạ tầng đồng loạt tăng tốc được giới chuyên gia xem là “ngòi nổ” cho giai đoạn bứt phá mới của Móng Cái. Không còn bó hẹp trong vai trò một đô thị biên mậu, Móng Cái đang từng bước vươn lên khẳng định vị thế trung tâm giao thương - logistics của khu vực.

“Sự đột phá về hạ tầng đang mở ra cơ hội cho Móng Cái phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nâng tầm vị thế trở thành cứ điểm giao thương hàng đầu, điểm trung chuyển tầm cỡ khu vực. Khi được hiện thực hóa các kế hoạch, kết hợp với sự đồng bộ trong các giải pháp phát triển khác, Móng Cái sẽ trở thành cực tăng trưởng mới, tạo ra sự dịch chuyển không chỉ trong nội bộ tỉnh Quảng Ninh mà còn ảnh hưởng tới các tỉnh thành phía Bắc khác”, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản, nhìn nhận.

Móng Cái đang vươn mình thành một trung tâm giao thương đẳng cấp quốc tế

TS. Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường, giá cả (Bộ Tài chính) cũng đồng quan điểm khi cho rằng Móng Cái đang là tâm điểm hội tụ của cả 3 hệ thống giao thông, gồm đường bộ, đường biển và đường sắt cao tốc kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc). Đó là lợi thế mà hiếm cửa khẩu nào có được ở tầm thế giới hay ít nhất là tầm khu vực.

“Móng Cái có cơ sở vững chắc để trở thành một trong những trung tâm logistics tầm cỡ khu vực và quốc tế”, TS. Ánh nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ và triển vọng to lớn của kinh tế Móng Cái sẽ tạo ra bước nhảy vọt cho thị trường đầu tư tại đô thị này, nhất là bất động sản. Khi hạ tầng kết nối hoàn thiện, các khu đô thị tại Móng Cái không còn mang tính địa phương mà bắt đầu bước vào mạng lưới đô thị liên vùng. Trong đó, những dự án sở hữu vị trí chiến lược và quy hoạch bài bản sẽ, như Vinhomes Golden Avenue, là nhóm hưởng lợi rõ nét nhất.

Tọa lạc tại vị trí kết nối trực tiếp ba cửa khẩu Bắc Luân I - II - III với trục cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, khu đô thị nằm đúng tâm điểm giao thương của vùng biên. Đặc biệt, dự án vòng xuyến quy mô hơn 4,8 ha tại cửa ngõ Vinhomes Golden Avenue dự kiến hoàn thành vào quý I/2026 sẽ xác lập một “ngã tư hoàng kim”, nơi các trục giao thông chiến lược giao cắt và dòng lưu chuyển được khuếch đại. Khi hạng mục này đi vào vận hành, khả năng kết nối, lưu thông và tiếp cận khu đô thị sẽ được nâng lên một mặt bằng mới, kéo theo sự gia tăng rõ rệt của dòng khách và hoạt động thương mại.

Theo các chuyên gia, giai đoạn 2025-2026 được xem là tiền đề cho một chu kỳ tái định giá mới của bất động sản, khi giá trị tài sản bắt đầu phản ánh đúng vị thế trong cấu trúc phát triển mới của đô thị.

Ở góc nhìn thị trường, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc SGO Homes, cho biết bất động sản tại Móng Cái cực kỳ tiềm năng, do nền giá hiện chỉ bằng 1/5 so với Hạ Long. Với đà tăng trưởng của bất động sản năm 2025 và loạt tín hiệu mới từ hạ tầng, làn sóng đầu tư sẽ dịch chuyển từ Hạ Long lên Vân Đồn và Móng Cái.

“Móng Cái đang là thị trường rất triển vọng, nhất là với nhà đầu tư nắm giữ trung dài hạn, có thể khẳng định ở thời điểm bây giờ không có nơi nào tốt hơn, nhất là so về giá”, ông Chung bình luận.