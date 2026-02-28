Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Tập đoàn T&T Group đề xuất loạt dự án chiến lược tại Đắk Lắk

13:00 28/02/2026
Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại tỉnh Đắk Lắk, góp phần tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 27/2, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhằm trao đổi, đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực then chốt và nhiều tiềm năng của Đắk Lắk.

Đề xuất loạt dự án chiến lược

Phát biểu tại buổi làm việc, doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group cho biết, trải qua 33 năm phát triển, với tinh thần phụng sự từ Tâm cùng tầm nhìn dài hạn và nền tảng vững chắc, Tập đoàn T&T Group đã từng bước hình thành hệ sinh thái đa ngành vững mạnh. Hiện T&T Group đang triển khai hoạt động đầu tư, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như: tài chính - ngân hàng; bất động sản; năng lượng; hạ tầng, logistics, hàng không; công thương; nông, lâm nghiệp và thể thao… Tập đoàn đã và đang tiên phong đầu tư, phát triển và đưa vào vận hành nhiều dự án quy mô lớn trên toàn quốc, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Chính phủ và các địa phương trong giai đoạn mới.

1-1772418663.jpg

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: T&T Group)

Tại Đắk Lắk, T&T Group xác định đây là một trong những địa phương trọng điểm trong chiến lược đầu tư, kinh doanh dài hạn của Tập đoàn. Đặc biệt, trong bối cảnh Đắk Lắk sáp nhập với tỉnh Phú Yên, mở rộng không gian phát triển mới từ cao nguyên xuống đến duyên hải, trở thành cửa ngõ giao thương và trung tâm trung chuyển chiến lược vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đang đứng trước cơ hội hình thành không gian kinh tế liên vùng mới, với nhu cầu lớn về phát triển đô thị, hạ tầng, dịch vụ và năng lượng…

Tại buổi làm việc, Tập đoàn T&T Group đã có báo cáo chi tiết về hiện trạng nghiên cứu và đề xuất đầu tư đối với các dự án trọng điểm mà doanh nghiệp đã và đang quan tâm tại Đắk Lắk, tập trung vào các lĩnh vực chính như quy hoạch, năng lượng tái tạo, bất động sản đô thị, du lịch - nghỉ dưỡng, nông - lâm nghiệp, logistics…

Trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group đề xuất nghiên cứu, đầu tư các dự án bất động sản đô thị và sinh thái - nghỉ dưỡng như Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk, Khu đô thị thương mại dịch vụ Ea Tam, Khu đô thị Dấu ấn phía Đông, Dự án Sân golf và Khu biệt thự hồ Ea Ka… Các dự án được T&T Group định hướng nghiên cứu trên cơ sở bám sát quy hoạch, đồng thời đón đầu nhu cầu phát triển đô thị – dịch vụ gia tăng khi Đắk Lắk mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập, qua đó góp phần hình thành các khu vực động lực mới cho địa phương.

2-1772418663.jpg

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: T&T Group)

Trong lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn T&T Group cũng đề xuất nghiên cứu các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Chính phủ và khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Cụ thể, Tập đoàn đã đề xuất danh mục đầu tư gồm các dự án điện gió và điện mặt trời trên địa bàn tỉnh với tổng công suất dự kiến khoảng 1.500 MW giai đoạn 2026-2030 (khoảng 1.500 MW gồm 1.000 MW điện gió và 500 MW điện mặt trời).

Đồng thời, T&T Group sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch, trong đó xem xét gom các cụm dự án đơn lẻ thành các dự án có quy mô, công suất lớn, qua đó tiết kiệm quỹ đất, tối ưu hạ tầng truyền tải, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.

T&T Group kiến nghị tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cung cấp danh mục các khu vực tiềm năng để nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng tái tạo; đồng thời cam kết phối hợp đánh giá, hoàn thiện phương án đầu tư nhằm bảo đảm các dự án mới phù hợp quy hoạch ngành, khả thi về lưới điện và giải tỏa công suất. Bên cạnh đó, Tập đoàn đề xuất đưa các dự án đủ điều kiện vào danh mục tiềm năng trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, làm cơ sở cho quá trình xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án trong thời gian tới, đồng thời áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án tiềm năng dựa trên năng lực, kinh nghiệm và cam kết tiến độ.

Song song với các đề xuất cụ thể nêu trên, trên cơ sở thế mạnh và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực như quy hoạch, logistics thông minh đa phương thức, nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp…, Tập đoàn T&T Group mong muốn tỉnh Đắk Lắk quan tâm, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu và mở rộng các cơ hội đầu tư mới, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của tỉnh, qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hợp tác lâu dài, phát triển bền vững

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế cũng như môi trường đầu tư của Đắk Lắk, đặc biệt trong bối cảnh địa phương mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập với tỉnh Phú Yên, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group bày tỏ mong muốn đồng hành lâu dài cùng tỉnh trên cơ sở khai thác hài hòa tiềm năng địa phương, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Đắk Lắk trong khu vực Tây Nguyên và trên phạm vi cả nước.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, T&T Group khẳng định mong muốn đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk ngay từ khâu quy hoạch, trên tinh thần hợp tác chặt chẽ, bài bản và dài hạn, cùng xây dựng tầm nhìn phát triển tổng thể, khai thác hiệu quả tiềm năng sau sáp nhập, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao vị thế của Đắk Lắk trong khu vực Tây Nguyên và trên phạm vi cả nước.

3-1772418663.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: T&T Group)

“Tập đoàn T&T Group luôn dành nhiều tâm huyết và sự gắn bó lâu dài đối với khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Chúng tôi mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược, đồng hành cùng địa phương trong tầm nhìn phát triển dài hạn, góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tỉnh Đắk Lắk mới sau sáp nhập bứt phá trong kỷ nguyên phát triển mới”, ông Đỗ Quang Hiển khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk sau sáp nhập có rất nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, song hiện vẫn thiếu những nhà đầu tư chiến lược. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Tập đoàn T&T Group sẽ trở thành nhà đầu tư chiến lược của địa phương, đồng thời cam kết sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác, từ khâu quy hoạch đến triển khai đầu tư.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, qua trao đổi với T&T Group, địa phương nhận thấy rất nhiều dư địa và tiềm năng để hợp tác chặt chẽ, thực chất giữa tỉnh và Tập đoàn trên nhiều lĩnh vực, điển hình như năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, du lịch…

4-1772418654.jpg

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quà lưu niệm tới Ban lãnh đạo Tập đoàn T&T Group

“Tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp cận đề xuất hợp tác đầu tư với T&T Group bằng nhiều phương thức khác nhau, tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai bài bản; đồng thời xem xét thành lập tổ công tác chuyên trách để phối hợp, kết nối chặt chẽ với Tập đoàn, hướng tới tạo ra các sản phẩm hợp tác chất lượng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

T&T Group
Cùng chủ đề
Đà Nẵng xác định THACO là đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thông tin đầu tư
Đà Nẵng xác định THACO là đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiều 28/1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường...

Hạ tầng Quảng Ninh “bật nhảy”, đô thị Móng Cái sẵn sàng cho chu kỳ phát triển mạnh nhất lịch sử Thông tin đầu tư
Hạ tầng Quảng Ninh “bật nhảy”, đô thị Móng Cái sẵn sàng cho chu kỳ phát triển mạnh nhất lịch sử

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm của Quảng Ninh đang được thúc đẩy với tốc độ chưa từng...

Những người chọn đi trước: Thế hệ cư dân đầu tiên đặt nền móng cho “di sản” Ocean City Thông tin đầu tư
Những người chọn đi trước: Thế hệ cư dân đầu tiên đặt nền móng cho “di sản” Ocean City

Với những cư dân tiên phong của Ocean City, “quả ngọt” không chỉ được đo bằng mức tăng trường giá...

MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại Thông tin đầu tư
MB tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM: Đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái tài chính hiện đại

(Pháp lý). Sáng nay, ngày 11/2, tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC) diễn ra lễ ra...

SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam Thông tin đầu tư
SonKim Group là thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

(Pháp lý) - Sáng ngày 11/02/2026, Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIFC)...

Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ Thông tin đầu tư
Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn...

Mới cập nhật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Thực hiện phiên họp thứ 55, sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

Thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý cho thấy sự đồng thuận cao về mục tiêu mở rộng tiếp cận trợ giúp pháp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, các ý kiến đã đặt ra những vấn đề mang tính nền tảng về căn cứ chính sách, nguồn lực thực hiện, chuẩn hóa đội ngũ, chuyển đổi số và bản chất của xã hội hóa trợ giúp pháp lý—những yếu tố quyết định tính bền vững của hệ thống trong giai đoạn tới.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau 13 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả. Trong bối cảnh mới, để xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền phải thực chất, hiệu quả hơn nữa.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

5 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là một mốc chính trị quan trọng theo Hiến pháp và pháp luật, mà còn là thời điểm mở đầu cho một chu kỳ quản trị mới của đất nước trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng tốc phát triển đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Trao đổi với báo chí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Mạnh khẳng định, các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, bài bản. Từ nay đến ngày 15/3/2026 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đảm bảo công bằng, minh bạch trong vận động bầu cử

Đảm bảo công bằng, minh bạch trong vận động bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang bước vào giai đoạn “nước rút” với phần vận động bầu cử. Làm sao để đảm bảo công bằng giữa các ứng viên, tránh tình trạng vận động bầu cử trái phép là vấn đề đang được đặt ra.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Sáng 2/3, tại phường Hội An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay