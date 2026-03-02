Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Trao đổi với báo chí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Mạnh khẳng định, các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, bài bản. Từ nay đến ngày 15/3/2026 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật.

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Mạnh

Đánh giá về tiến độ và chất lượng triển khai các nhiệm vụ bầu cử ở cả Trung ương và địa phương cho đến thời điểm hiện nay, ông Lê Quang Mạnh cho biết, thời gian qua, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bài bản, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật. Toàn bộ quá trình triển khai được đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã tham mưu ban hành Kết luận số 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, trong đó, tiếp tục khẳng định yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử trong bối cảnh có nhiều điểm mới về tổ chức bộ máy và phương thức quản lý. Đây không chỉ là sự nhấn mạnh về chính trị, mà còn là cơ sở để các cấp ủy, chính quyền địa phương cụ thể hóa trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Theo ông Mạnh, danh sách chính thức 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được công bố sớm hơn thời hạn quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định. Quy trình hiệp thương, giới thiệu, thẩm tra hồ sơ được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, qua nhiều vòng xem xét, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Đây là bước then chốt để bảo đảm chất lượng đại biểu ngay từ đầu vào.

Còn tại địa phương, các Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã được thành lập đúng thời hạn luật định. Danh sách hơn 73 triệu cử tri đã được niêm yết công khai tại 72.195 khu vực bỏ phiếu trong cả nước. Công tác rà soát danh sách được thực hiện nhiều vòng, có đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư để hạn chế tối đa sai sót. Ở từng điểm bỏ phiếu, việc chuẩn bị hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, phương án bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy, phương án dự phòng khi có tình huống phát sinh đều đã được xây dựng cụ thể. Sự chuẩn bị không chỉ dừng ở chỉ đạo chung mà đã đi vào từng khu dân cư, từng tổ dân phố, từng thôn, bản.

“Đến thời điểm này, có thể khẳng định các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, bài bản. Tuy nhiên, từ nay đến ngày 15/3/2026 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật”, ông Mạnh nói.

Nhấn mạnh từ nay đến ngày bầu cử 15/3/2026 là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với thành công của cuộc bầu cử, ông Mạnh nhấn mạnh: Tinh thần chung đã được quán triệt rất rõ trong Kết luận số 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử ngày 26/02 vừa qua. Đó là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, không được chủ quan, lơ là, phải kiểm soát chặt chẽ từng khâu, từng việc, từng địa bàn. Trên cơ sở đó, có 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Theo đó, thứ nhất hoàn thiện ở mức cao nhất công tác quản lý dữ liệu và bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Danh sách cử tri đã được niêm yết, nhưng vẫn phải tiếp tục rà soát, cập nhật biến động dân cư đến sát ngày bầu cử. Yêu cầu đặt ra là chính xác, đầy đủ, không để sót người đủ điều kiện và cũng không để xảy ra sai lệch. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là bảo đảm thực thi một quyền hiến định của công dân. Cùng với đó là chuẩn bị đầy đủ điều kiện để những địa bàn đặc thù - hải đảo, vùng sâu, lực lượng vũ trang - thực hiện bỏ phiếu thuận lợi, đúng luật.

Thứ hai, tổ chức thực chất các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Theo quy định, mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội phải thực hiện tối thiểu 12 cuộc tiếp xúc cử tri. Trong bối cảnh đơn vị hành chính được sắp xếp lại, phạm vi địa bàn rộng hơn, yêu cầu đặt ra là phải phân bổ hợp lý, bảo đảm để cử tri thực sự được nghe, trao đổi và giám sát chương trình hành động của người ứng cử. Không để việc tiếp xúc chỉ dừng ở hình thức. Đây là khâu quan trọng để tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận và trách nhiệm giữa người ứng cử và cử tri.

Thứ ba, tiếp tục nắm vững địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để bảo đảm an ninh, an toàn toàn diện. Các địa phương cần rà soát lại toàn bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, thông tin liên lạc. Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành, duy trì chế độ trực sẵn sàng, chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời xử lý các thông tin sai lệch, xuyên tạc nếu có, bảo đảm môi trường ổn định, minh bạch cho cuộc bầu cử.

Thứ tư, chuẩn hóa quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Ngày bầu cử phải được tổ chức nghiêm túc, đúng luật, từ việc khai mạc, hướng dẫn quy trình để cử tri bỏ phiếu, niêm phong hòm phiếu đến kiểm phiếu và lập biên bản. Mỗi cán bộ tổ bầu cử cần tiếp tục được tập huấn kỹ lưỡng, “cầm tay chỉ việc” để thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Việc tổng hợp, báo cáo và công bố kết quả phải đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó các địa phương cần thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị: công tác bầu cử phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh; không được để việc tổ chức bầu cử làm gián đoạn hoạt động sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân mà ngược lại, cần tạo không khí ổn định, tin tưởng để ngày bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ và trách nhiệm của toàn dân.

Từ những kết quả đã đạt được đến thời điểm này và tinh thần tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị, ông Mạnh tin tưởng cuộc bầu cử sẽ được tổ chức thành công tốt đẹp. Đặc biệt, kỳ vọng rất lớn vào chất lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới. Việc bảo đảm cơ cấu hợp lý, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách và thực hiện quy trình giới thiệu, thẩm tra nghiêm túc sẽ góp phần hình thành một Quốc hội và HĐND các cấp có đủ năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm để thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương trong nhiệm kỳ mới. Thành công không chỉ nằm ở tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu, thực hiện quyền dân chủ của mình mà còn ở hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử sau đó.

“Những đổi mới của cuộc bầu cử lần này thể hiện xu hướng quản lý ngày càng chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ nhiều hơn, tổ chức bộ máy tinh gọn hơn. Song điều quan trọng nhất vẫn là bảo đảm mỗi lá phiếu phản ánh trung thực ý chí của cử tri, và quá trình bầu cử diễn ra đúng pháp luật, an toàn, nghiêm túc. Cuộc bầu cử sẽ tiếp tục củng cố mạnh mẽ niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Niềm tin ấy không đến từ khẩu hiệu, mà từ cách tổ chức công việc cụ thể: công khai danh sách cử tri, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc, đối thoại với người ứng cử, xử lý kịp thời kiến nghị, phản ánh. Khi người dân cảm nhận rõ quyền làm chủ của mình được tôn trọng và bảo đảm đó là giá trị sâu sắc nhất của một cuộc bầu cử dân chủ”, ông Mạnh nói.