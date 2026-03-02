Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Đảm bảo công bằng, minh bạch trong vận động bầu cử

11:40 02/03/2026
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang bước vào giai đoạn “nước rút” với phần vận động bầu cử. Làm sao để đảm bảo công bằng giữa các ứng viên, tránh tình trạng vận động bầu cử trái phép là vấn đề đang được đặt ra.
1-1772426512.jpg

Người dân phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) xem danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Vinh

Vận động bầu cử đến 24h ngày 14/3

Hiện chỉ còn 14 ngày nữa là đến ngày hội lớn của toàn dân - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Căn cứ Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Từ người ứng cử trở thành người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, mỗi ứng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để xứng đáng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Và niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu.

Nhấn mạnh từ ngày 1/3 đến ngày bầu cử 15/3 là giai đoạn cao điểm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết trong giai đoạn này, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc. Bám sát Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các mốc thời gian luật định. Hoàn thành công bố, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và tổ chức vận động bầu cử theo đúng quy định. Niêm yết danh sách chính thức người ứng cử chậm nhất ngày 27/2/2026.

“Tổ chức vận động bầu cử từ sau khi công bố danh sách chính thức người ứng cử đến trước thời điểm 24h ngày 14/3/2026, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật”- ông Bình cho hay.

Theo quy định của pháp luật về bầu cử, các ứng viên có quyền được vận động bầu cử nhằm trình bày chương trình hành động, trao đổi với cử tri. Có 2 hình thức vận động bầu cử gồm: gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại các hội nghị tiếp xúc ở địa phương nơi mình ứng cử; vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã nhắc đến những bài học kinh nghiệm từ các kỳ bầu cử trước. Đó là, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng có trọng tâm trọng điểm tới mọi người dân với hình thức đa dạng; đảm bảo sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: “Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật”.

Về vấn đề trên, bà Hà Thị Nga, Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cho biết trong thời gian này UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tập trung phối hợp, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàn thành bầu cử sớm trên nhà giàn DK1/9, bãi cạn Ba Kè

Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.

Sau khi đến bãi cạn Ba Kè, Đoàn công tác số 01, của Tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng tổ bầu cử đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Sau lễ tưởng niệm, Tổ xuồng của Tàu Trường Sa 04 đã cơ động, đón các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để các cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử.

Kết thúc bầu cử sớm trên tàu, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các vật chất, trang bị, cùng xuồng cơ động lên nhà giàn DK1/9 để tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/9. Maket, băng rôn, khẩu hiệu, biển, bảng, danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên và đặc biệt là thùng phiếu được Tổ bầu cử triển khai đầy đủ, không thiếu gì so với đất liền.

Lễ khai mạc bầu cử được tiến hành đầy đủ. Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử. Các cử tri đã nghiên cứu kỹ các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định.

Trước đó, trên chuyến hải trình đến với Cụm Ba Kè, ngày 27/2, Tổ bầu cử đã tiến hành bầu cử cho các cử tri của 4 tàu của Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ.

P.V (theo TTXVN)

Theo dõi giám sát việc vận động bầu cử

2-1772426519.jpg

Chiến sĩ Vùng 2 Hải Quân thực hiện bầu cử sớm ở nhà giàn DK1/9. Ảnh: TTXVN

Vậy làm sao để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, đảm bảo minh bạch và công bằng giữa các ứng viên là vấn đề đang được đặt ra. Là địa phương được biểu dương nhờ đã làm tốt, bài bản và báo cáo kịp thời về công tác bầu cử, lần này, tỉnh Bắc Ninh đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền để đưa thông tin đến nhanh, đến rộng, phù hợp với nhóm cử tri trẻ và lực lượng lao động trong các khu, cụm công nghiệp thông qua việc tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức truyền thống và ứng dụng công nghệ số, trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cơ sở để mỗi cử tri hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của lá phiếu, từ đó lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo công tác tiếp xúc cử tri. Giới thiệu đầy đủ, khách quan về thân thế, quá trình công tác của các ứng cử viên. Tuyên truyền không chỉ là thông báo lịch trình mà cốt lõi là giúp cử tri nắm đúng thông tin, hiểu đúng trách nhiệm, và chủ động tham gia các hình thức tiếp xúc cử tri theo quy định, để việc lựa chọn đại biểu được đặt trên nền tảng hiểu biết và tinh thần công dân.

Tương tự, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cũng cho biết, với vai trò đặc biệt quan trọng trong vận động bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các ứng viên tham gia tiếp xúc cử tri, bảo đảm các hội nghị được tổ chức đúng tiến độ, chất lượng, dân chủ, công bằng và đúng quy định pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Luật Bầu cử hiện hành quy định rất chặt chẽ về các hình thức và những hành vi liên quan đến vận động bầu cử. Theo đó, phải dân chủ, công khai và bình đẳng, đúng pháp luật, đúng đạo đức xã hội, và không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để phục vụ cho công cuộc vận động của ứng cử viên. Trong thời đại ứng dụng khoa học công nghệ phổ biến như hiện nay các ứng cử viên có nhiều cơ hội gửi các chương trình hành động lên các nền tảng xã hội để cử tri xem xét, đánh giá. Hiện nay đã có một đoàn ĐBQH, và một ĐBQH tái cử, bằng kinh nghiệm bầu cử của mình bắt đầu đưa thông tin cá nhân lên Facebook, các nền tảng xã hội để cử tri có thể hiểu rõ và nắm thêm thông tin về cá nhân mình.

Để đảm bảo tính công bằng, dân chủ trong vận động bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên cho rằng, cần giữ kỷ luật thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải thích các vấn đề phát sinh; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng bầu cử để xuyên tạc, gây nhiễu, làm giảm niềm tin của cử tri.  

Giám sát “lời hứa” của ứng cử viên

3-1772426519.jpg

Để vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, PGS.TS Đặng Ngọc Dinh, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng cho hay, tại các cuộc tiếp xúc cử tri làm sao để cử tri có thêm thông tin, kiến thức về bản thân ứng cử viên, qua đó có thêm sự tín nhiệm để lựa chọn trước khi bỏ phiếu. Vận động bầu cử mục đích là làm cho cử tri hiểu biết rõ hơn, công bằng và đúng đắn về các ứng cử viên. Muốn vậy, Uỷ ban Bầu cử các địa phương, và nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử phải theo dõi giám sát quá trình này. Vận động bầu cử có mục đích rất tốt là để cho mọi người sáng suốt, nắm vững thông tin, năng lực của các người ứng cử viên. Cho nên phải theo dõi và giám sát lời hứa của người ứng cử trong quá trình vận động bầu cử, để họ không được hứa hẹn những điều vượt quá thẩm quyền của họ đối với cử tri để cử tri tin tưởng mà bầu cho họ. Uỷ ban Bầu cử các địa phương phải đảm bảo công bằng cho các ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử.

Theo daidoanket.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://daidoanket.vn/dam-bao-cong-bang-minh-bach-trong-van-dong-bau-cu.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI
Cùng chủ đề
Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản Sự kiện - Chính sách
Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Trao đổi với báo chí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng...

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An Sự kiện - Chính sách
Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Sáng 2/3, tại phường Hội An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức...

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực Sự kiện - Chính sách
6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2025; Luật Phục hồi,...

Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội tại Phú Thọ

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy...

Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư Sự kiện - Chính sách
Từ ngày 1/3/2026: Loạt luật mới tạo xung lực cho doanh nghiệp và môi trường đầu tư

Từ đầu tháng 3/2026, nhiều điều luật quan trọng chính thức có hiệu lực, mở rộng cơ chế hỗ trợ...

Thủ tướng: Xây dựng luật phải phân cấp, phân quyền tối đa và cắt giảm mọi thủ tục rườm rà Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Xây dựng luật phải phân cấp, phân quyền tối đa và cắt giảm mọi thủ tục rườm rà

Sáng 27/2, Chính phủ đã họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2026 để xem xét,...

Mới cập nhật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Thực hiện phiên họp thứ 55, sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

Thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý cho thấy sự đồng thuận cao về mục tiêu mở rộng tiếp cận trợ giúp pháp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, các ý kiến đã đặt ra những vấn đề mang tính nền tảng về căn cứ chính sách, nguồn lực thực hiện, chuẩn hóa đội ngũ, chuyển đổi số và bản chất của xã hội hóa trợ giúp pháp lý—những yếu tố quyết định tính bền vững của hệ thống trong giai đoạn tới.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau 13 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả. Trong bối cảnh mới, để xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền phải thực chất, hiệu quả hơn nữa.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

Tác động của thương mại điện tử đối với pháp luật cạnh tranh – Kinh nghiệm một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong những năm trở lại đây, hoạt động thương mại diễn ra trên môi trường kỹ thuật số đang dần trở thành bước chuyển mình chủ đạo của các doanh nghiệp và đích đến của nhiều quốc gia, khi thương mại điện tử là phương tiện đối với doanh nghiệp thì pháp luật cạnh tranh sẽ là công cụ đắc lực điều chỉnh xu hướng mới.

5 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

(Pháp lý). Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS) đang đối mặt với nhiều bất cập liên quan đến tính chính đáng, minh bạch, chi phí và sự mất cân bằng giữa bảo hộ nhà đầu tư và quyền điều chỉnh của Nhà nước.

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Từ lá phiếu đến Hiệu quả quản trị quốc gia: Ý nghĩa của bầu cử năm 2026

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là một mốc chính trị quan trọng theo Hiến pháp và pháp luật, mà còn là thời điểm mở đầu cho một chu kỳ quản trị mới của đất nước trong bối cảnh yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao năng lực thực thi và tăng tốc phát triển đang đặt ra ngày càng cấp thiết.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia: Các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ, bài bản

Trao đổi với báo chí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia Lê Quang Mạnh khẳng định, các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, bài bản. Từ nay đến ngày 15/3/2026 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Hội An

Sáng 2/3, tại phường Hội An, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 4.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

6 luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2026: Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2025 có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đà Nẵng xác định THACO là đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đà Nẵng xác định THACO là đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiều 28/1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 125-TB/TU ngày 21/8/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy.

13 giờ trước Thông tin đầu tư

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay