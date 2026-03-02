Đảm bảo công bằng, minh bạch trong vận động bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang bước vào giai đoạn “nước rút” với phần vận động bầu cử. Làm sao để đảm bảo công bằng giữa các ứng viên, tránh tình trạng vận động bầu cử trái phép là vấn đề đang được đặt ra.

Người dân phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) xem danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Vinh

Vận động bầu cử đến 24h ngày 14/3

Hiện chỉ còn 14 ngày nữa là đến ngày hội lớn của toàn dân - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Căn cứ Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Từ người ứng cử trở thành người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, mỗi ứng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để xứng đáng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Và niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu.

Nhấn mạnh từ ngày 1/3 đến ngày bầu cử 15/3 là giai đoạn cao điểm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết trong giai đoạn này, Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, công việc. Bám sát Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các mốc thời gian luật định. Hoàn thành công bố, niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và tổ chức vận động bầu cử theo đúng quy định. Niêm yết danh sách chính thức người ứng cử chậm nhất ngày 27/2/2026.

“Tổ chức vận động bầu cử từ sau khi công bố danh sách chính thức người ứng cử đến trước thời điểm 24h ngày 14/3/2026, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật”- ông Bình cho hay.

Theo quy định của pháp luật về bầu cử, các ứng viên có quyền được vận động bầu cử nhằm trình bày chương trình hành động, trao đổi với cử tri. Có 2 hình thức vận động bầu cử gồm: gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại các hội nghị tiếp xúc ở địa phương nơi mình ứng cử; vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Vừa qua, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã nhắc đến những bài học kinh nghiệm từ các kỳ bầu cử trước. Đó là, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng có trọng tâm trọng điểm tới mọi người dân với hình thức đa dạng; đảm bảo sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử; vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: “Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật”.

Về vấn đề trên, bà Hà Thị Nga, Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng cho biết trong thời gian này UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tập trung phối hợp, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt hội nghị cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàn thành bầu cử sớm trên nhà giàn DK1/9, bãi cạn Ba Kè Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9. Sau khi đến bãi cạn Ba Kè, Đoàn công tác số 01, của Tổ bầu cử sớm do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng tổ bầu cử đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Sau lễ tưởng niệm, Tổ xuồng của Tàu Trường Sa 04 đã cơ động, đón các thuyền viên trên tàu Hải An 68 qua tàu để các cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử. Kết thúc bầu cử sớm trên tàu, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các vật chất, trang bị, cùng xuồng cơ động lên nhà giàn DK1/9 để tổ chức bầu cử sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1/9. Maket, băng rôn, khẩu hiệu, biển, bảng, danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên và đặc biệt là thùng phiếu được Tổ bầu cử triển khai đầy đủ, không thiếu gì so với đất liền. Lễ khai mạc bầu cử được tiến hành đầy đủ. Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử đã quán triệt, hướng dẫn cụ thể các thể lệ, quy định công tác bầu cử. Các cử tri đã nghiên cứu kỹ các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiến hành bỏ phiếu theo đúng trình tự, quy định. Trước đó, trên chuyến hải trình đến với Cụm Ba Kè, ngày 27/2, Tổ bầu cử đã tiến hành bầu cử cho các cử tri của 4 tàu của Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mỏ Bạch Hổ. P.V (theo TTXVN)

Theo dõi giám sát việc vận động bầu cử

Chiến sĩ Vùng 2 Hải Quân thực hiện bầu cử sớm ở nhà giàn DK1/9. Ảnh: TTXVN

Vậy làm sao để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử diễn ra đúng quy định của pháp luật, đảm bảo minh bạch và công bằng giữa các ứng viên là vấn đề đang được đặt ra. Là địa phương được biểu dương nhờ đã làm tốt, bài bản và báo cáo kịp thời về công tác bầu cử, lần này, tỉnh Bắc Ninh đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền để đưa thông tin đến nhanh, đến rộng, phù hợp với nhóm cử tri trẻ và lực lượng lao động trong các khu, cụm công nghiệp thông qua việc tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa hình thức truyền thống và ứng dụng công nghệ số, trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cơ sở để mỗi cử tri hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của lá phiếu, từ đó lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài.

Theo ông Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, các cấp, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo công tác tiếp xúc cử tri. Giới thiệu đầy đủ, khách quan về thân thế, quá trình công tác của các ứng cử viên. Tuyên truyền không chỉ là thông báo lịch trình mà cốt lõi là giúp cử tri nắm đúng thông tin, hiểu đúng trách nhiệm, và chủ động tham gia các hình thức tiếp xúc cử tri theo quy định, để việc lựa chọn đại biểu được đặt trên nền tảng hiểu biết và tinh thần công dân.

Tương tự, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai cũng cho biết, với vai trò đặc biệt quan trọng trong vận động bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các ứng viên tham gia tiếp xúc cử tri, bảo đảm các hội nghị được tổ chức đúng tiến độ, chất lượng, dân chủ, công bằng và đúng quy định pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Luật Bầu cử hiện hành quy định rất chặt chẽ về các hình thức và những hành vi liên quan đến vận động bầu cử. Theo đó, phải dân chủ, công khai và bình đẳng, đúng pháp luật, đúng đạo đức xã hội, và không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để phục vụ cho công cuộc vận động của ứng cử viên. Trong thời đại ứng dụng khoa học công nghệ phổ biến như hiện nay các ứng cử viên có nhiều cơ hội gửi các chương trình hành động lên các nền tảng xã hội để cử tri xem xét, đánh giá. Hiện nay đã có một đoàn ĐBQH, và một ĐBQH tái cử, bằng kinh nghiệm bầu cử của mình bắt đầu đưa thông tin cá nhân lên Facebook, các nền tảng xã hội để cử tri có thể hiểu rõ và nắm thêm thông tin về cá nhân mình.

Để đảm bảo tính công bằng, dân chủ trong vận động bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên cho rằng, cần giữ kỷ luật thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải thích các vấn đề phát sinh; đồng thời xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng bầu cử để xuyên tạc, gây nhiễu, làm giảm niềm tin của cử tri.