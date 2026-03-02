Đà Nẵng xác định THACO là đối tác chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Chiều 28/1, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo kết luận số 125-TB/TU ngày 21/8/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu và lãnh đạo các sở, ngành. Về phía tập đoàn có Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO Trần Bá Dương cùng ban lãnh đạo THACO.

Tại buổi làm việc, THACO báo cáo quá trình triển khai các dự án trên địa bàn, đồng thời nêu kiến nghị, đề xuất đối với thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO Trần Bá Dương bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố dành cho tập đoàn trong thời gian qua; mong muốn các dự án sớm được triển khai đầu tư để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO kiến nghị chính quyền thành phố quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án.

THACO là đối tác chiến lược của Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương những đóng góp rất quan trọng của THACO đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Nam trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay.

THACO không chỉ là doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách, cho phát triển công nghiệp và giải quyết việc làm, mà còn là một hình mẫu tiêu biểu trong xây dựng hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Quan cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố rất trân trọng quá trình phát triển và định hướng chiến lược của tập đoàn, coi THACO là đối tác chiến lược, một người bạn đồng hành tin cậy trong chặng đường phát triển sắp tới.

Tại Thông báo số 125-TB/TU kết luận buổi làm việc với THACO ngày 14/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương xác định THACO là đối tác, nhà đầu tư chiến lược trong định hướng phát triển của thành phố; đồng thời khẳng định cam kết của thành phố luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể hóa chủ trương này, trong thời gian qua, UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương có nhiều nỗ lực trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng, tiến độ thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm do THACO đầu tư và đề xuất đầu tư trên địa bàn thành phố, đạt được một số kết quả quan trọng.

Điển hình, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp được thúc đẩy quyết liệt như: dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai hiện hữu 243ha (213,59/243ha, tỷ lệ 87,9%, dự kiến đến ngày 15/3/2026 hoàn thành); dự án Khu công nghiệp THACO Chu Lai 451,86ha (412,23/451ha, tỷ lệ 91,28%, dự kiến đến ngày 15/3/2026 hoàn thành); dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai mở rộng 115ha (23,5/115ha, tỷ lệ 20,4%, kế hoạch đến tháng 6/2026 hoàn thành)…

Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm có tiến triển gồm: dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Đà Nẵng; dự án Luồng Cửa Lở, cầu kết nối, đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn; dự án nhà ở xã hội trên địa bàn xã Tam Anh…

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, chủ trương xuyên suốt của thành phố là xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thân thiện, minh bạch, thông thoáng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát huy sáng tạo, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Chính quyền thành phố luôn trân trọng vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược, đối với sự phát triển nhanh và bền vững của Đà Nẵng.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bí thư Thành ủy hoan nghênh các dự án mà doanh nghiệp đề xuất và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng các dự án hạ tầng khu công nghiệp phía Nam thành phố, cũng như trong triển khai thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm do THACO đầu tư và đề xuất đầu tư trên địa bàn.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy giao tại Thông báo số 125-TB/TU, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ.

Đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong đó, quyết liệt thúc đẩy công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án do THACO đầu tư và đề xuất đầu tư trên địa bàn thành phố; phải thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch và các cam kết với nhà đầu tư; tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị của THACO tại Báo cáo số 02/2026.

Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; đồng thời thực hiện “3 không”: không lòng vòng, tiêu cực; không đùn đẩy, né tránh; không để tồn đọng hồ sơ, kéo dài thời gian giải quyết.

Việc nào thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, của sở, ngành, địa phương nào thì phải phân định rạch ròi, coi đây là thước đo bắt buộc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu.

Những nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được Ban Thường vụ Thành ủy ưu tiên xem xét trong quy trình đánh giá cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Định kỳ hằng quý báo cáo Thường trực Thành ủy về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy xã Núi Thành, xã Tam Anh lãnh đạo UBND xã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của thành phố; tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo thẩm quyền trong công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng các dự án do THACO triển khai trên địa bàn; bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết, không để phát sinh thêm vướng mắc mới.

Bí thư Thành ủy đề nghị THACO tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố và các cơ quan chức năng trong triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án, công trình trọng điểm, động lực, mang tính chiến lược trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, đầu tàu trong phát triển công nghiệp - logistics, tham gia dẫn dắt chuỗi liên kết vùng, gắn bó lâu dài, cùng đồng hành và cùng phát triển với Đà Nẵng.

Đưa mối quan hệ hợp tác giữa thành phố và THACO thực sự trở thành hình mẫu hợp tác chiến lược giữa chính quyền và doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.