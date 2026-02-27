Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Những người chọn đi trước: Thế hệ cư dân đầu tiên đặt nền móng cho “di sản” Ocean City

09:12 27/02/2026
Với những cư dân tiên phong của Ocean City, “quả ngọt” không chỉ được đo bằng mức tăng trường giá trị tài sản, mà còn là cảm giác đặc biệt khi chứng kiến một thành phố trong lòng thành phố hình thành, lớn lên từng ngày và biết rằng mình là một phần trong hành trình kiến tạo ấy.

Niềm tin của những người đến sớm

Có một mẫu số chung giữa những người chuyển về Ocean City từ những ngày đầu: họ không chờ đến khi đô thị đông đúc mới đặt niềm tin. Họ tin vào tầm nhìn dài hạn, vào một chuẩn sống mới trước khi mọi giá trị trở nên hiển nhiên.

Cuối năm 2019, đầu 2020, khi khái niệm “thành phố điểm đến” vẫn còn khá mới mẻ ở phía Đông Hà Nội, anh Hoàng Tuấn, một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ, đã quyết định bán căn nhà trong nội đô để chuyển cả gia đình về Vinhomes Ocean Park. Quyết định ấy từng khiến nhiều người bất ngờ.

Bạn bè bảo tôi mạo hiểm. Nhưng tôi lại nhìn thấy một thành phố được quy hoạch bài bản, có không gian sống thực sự dành cho gia đình - điều mà trung tâm Hà Nội không còn đủ chỗ để mang lại”, anh Tuấn chia sẻ.

Điều thuyết phục anh không chỉ nằm ở hình ảnh phố biển giữa lòng Thủ đô với hồ nước mặn Crystal Lagoon hay Hồ Ngọc Trai cát trắng, mà còn là bức tranh tổng thể về một hệ sinh thái sống trọn vẹn. Ở đó, con trẻ học tập trong môi trường giáo dục chất lượng ngay nội khu, người lớn làm việc tại các tòa văn phòng hiện đại và không phải đánh đổi chất lượng sống để theo đuổi sự nghiệp.

a1-1772158473.jpg

Cư dân Ocean City sở hữu những không gian thư giãn như một “resort tại gia”

Cũng mang tinh thần đi trước, anh Tuấn Phong, một trong những cư dân đầu tiên kinh doanh tại Vinhomes Ocean Park, nhớ lại thời điểm mở quán cà phê nhỏ dưới chân tòa nhà khi cư dân còn thưa thớt.

Thời điểm đó, tôi không tính bài toán ngắn hạn. Tôi tin khi cộng đồng hình thành, nhu cầu sẽ bùng nổ. Và đúng như vậy, chỉ sau vài năm, khu vực này đã trở thành điểm hẹn cuối tuần của cả cư dân lẫn khách từ nội đô sang trải nghiệm. Đến nay, sau 6 năm, từ một quán nhỏ đầu tiên, tôi đã mở thêm cơ sở tại Vinhomes Ocean Park 2. Lượng khách cũng rất tốt”, anh Phong chia sẻ.

Những cư dân tiên phong như anh Tuấn, anh Phong không chỉ chuyển nhà. Họ chuyển cả tư duy sống, lựa chọn không gian thay vì khoảng cách, lựa chọn quy hoạch dài hạn thay vì tiện ích chắp vá. Và chính họ là những người đặt viên gạch đầu tiên cho một cộng đồng mới, nơi chuẩn sống được nâng tầm theo cách rất tự nhiên và bền vững.

Những người đặt nền móng cho bản sắc và văn hóa sống của Ocean City

Được quy hoạch như một thành phố trong thành phố, Ocean City tích hợp trọn vẹn các chức năng sống - làm việc - học tập - giải trí - nghỉ dưỡng trong cùng một hệ sinh thái khép kín.  

Từ hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, đại học VinUni, hai bệnh viện quốc tế Vinmec, hai trung tâm thương mại Vincom Mega Mall cho đến gần 200 tiện ích nội khu trải khắp, mọi nhu cầu thiết yếu đều được đáp ứng trong bán kính vài phút di chuyển. Cuộc sống không còn là chuỗi những hành trình tất bật xuyên thành phố, mà trở thành trải nghiệm liền mạch, đủ đầy và chủ động.

a2-1772158479.jpg

Hệ sinh thái tiện ích all-in-one đồ sộ kiến tạo chuẩn sống đẳng cấp cho cư dân Ocean City

Đặc quyền “ở phố sống biển” không còn là một khái niệm mang tính biểu tượng, mà đã trở thành thói quen hàng ngày. Hồ nước mặn Crystal Lagoon và hồ Ngọc Trai tại Vinhomes Ocean Park 1, tổ hợp biển tạo sóng VinWonders Wave Park tại Vinhomes Ocean Park 2, hay công viên nước VinWonders Water Park tại Vinhomes Ocean Park 3… tạo nên một quần thể biển hồ hiếm có phía Đông Thủ đô.

Bên cạnh đó là các tổ hợp giải trí, du lịch độc đáo như Grand World, Little Hongkong, Làng Sake… biến Ocean City thành điểm đến không chỉ của cư dân mà còn của hàng triệu du khách mỗi năm. Trong không gian ấy, cư dân vừa là người thụ hưởng, vừa trực tiếp tạo nên nhịp sống sôi động thông qua hoạt động kinh doanh, giao thương và kết nối cộng đồng.

Nếu một đô thị được nhận diện bằng công trình, thì linh hồn của nó lại nằm ở cư dân. Ocean City hôm nay không chỉ được nhắc đến bởi những đại tiện ích biển hồ, công viên quy mô lớn hay các lễ hội âm nhạc quy mô quốc tế. Điều tạo nên bản sắc khác biệt chính là hơn 90.000 cư dân hiện hữu, đặc biệt là thế hệ cư dân đầu tiên - những người không đơn thuần đến ở, mà chủ động kiến tạo cộng đồng.

a3-1772158479.jpg

Những cư dân tiên phong là người kiến tạo nền tảng cho nhịp sống, giao thương sôi động của Ocean City hôm nay

Thế hệ cư dân tiên phong cũng chính là những người chứng kiến rõ nét nhất quá trình “lột xác” của đô thị. Khi khu Đông Hà Nội tăng tốc về hạ tầng, các tuyến giao thông kết nối liên tục được đầu tư, Ocean City được định vị như một “thành phố điểm đến” mới phía Đông Thủ đô, giá trị bất động sản cũng gia tăng song hành cùng độ hoàn chỉnh của hệ sinh thái tiện ích.

Song, vượt lên trên những con số tăng trưởng, điều mà thế hệ cư dân đầu tiên đang sở hữu còn là một giá trị khó đo đếm: vị thế của những người đi trước - những người đặt nền móng cho bản sắc và văn hóa sống Ocean City. Hành trình đến với Ocean City của họ gắn liền với quyết định dám bước ra khỏi vùng an toàn của “ngõ nhỏ phố nhỏ” để đón nhận một chuẩn sống mới: rộng hơn, xanh hơn, nhiều trải nghiệm hơn và giàu cơ hội hơn.

Ocean City, vì thế, không chỉ là một địa chỉ an cư. Đó là câu chuyện về những con người chọn đi trước thời đại. Bằng lựa chọn của mình, họ đã góp phần viết nên chương mở đầu cho “phố cổ tương lai” phía Đông Thủ đô.

PV

