Vingroup ký MOU với bang Maharashtra, tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

15:10 10/04/2026
Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Maharashtra, bước tiến tiếp theo trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ. Với tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, sự kiện khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và định hướng phát triển nhất quán của Tập đoàn tại quốc gia Nam Á.

Theo thỏa thuận, Vingroup và bang Maharashtra, thông qua Cơ quan Phát triển Vùng Đô thị Mumbai (MMRDA) và Bộ Công nghiệp bang, sẽ phối hợp nghiên cứu cơ hội đầu tư quy mô lớn tại Vùng đô thị Mumbai (MMR) và toàn bang Maharashtra, với tổng giá trị dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển đô thị, giao thông xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng xã hội.

photo-2-1775808777.jpeg

Buổi lễ ký kết còn có sự tham gia của ông Lê Quang Biên (thứ tư từ trái sang), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai, Ấn Độ và lãnh đạo của Cơ quan Quản lý Đô thị Mumbai, Bộ Công nghiệp và các Bộ ngành khác của bang Maharashtra

Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển đô thị, Vingroup sẽ nghiên cứu triển khai các khu đô thị tích hợp trên diện tích khoảng 1.000 ha, bao gồm cơ sở nhà ở, khu thương mại, giáo dục, y tế và các tiện ích đồng bộ. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 5 tỷ USD, hướng tới hình thành các trung tâm phát triển mới tại khu vực lân cận Mumbai, trong đó có những vùng giàu tiềm năng như Mumbai 3.0.

Trong lĩnh vực giao thông xanh, Vingroup thông qua công ty GSM Ấn Độ đề xuất triển khai đội taxi điện với quy mô dự kiến 60.000 xe, kết hợp nền tảng dịch vụ di chuyển thông minh, nhằm phục vụ thành phố Mumbai nói riêng và toàn bang Maharashtra nói chung. Với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, kế hoạch này được kỳ vọng tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong 3-5 năm, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xanh hóa giao thông tại bang.

Trong lĩnh vực năng lượng, Vingroup thông qua VinEnergo sẽ nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo quy mô lớn, phù hợp với lộ trình chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Ấn Độ.

photo-1-1775808783.jpg

Ông Phạm Sanh Châu (trái), Tổng Giám đốc Vingroup khu vực châu Á, và ông Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, Ấn Độ tại lễ ký kết

Song song, thông qua các công ty thành viên như Vinschool, Vinmec, Vinpearl…, Vingroup sẽ nghiên cứu các dự án hạ tầng xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ du lịch, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành tại địa phương.

Về phía chính quyền, bang Maharashtra và MMRDA sẽ hỗ trợ Vingroup trong việc xác định quỹ đất, quy hoạch dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cung cấp hạ tầng kết nối và xem xét các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nghiên cứu và triển khai.

MOU với Maharashtra tiếp tục mở rộng dấu ấn của Vingroup tại Ấn Độ, hoàn thiện mạng lưới hợp tác tại các bang trọng điểm và tạo thêm dư địa cho các hoạt động triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Thỏa thuận đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối đầu tư và phát triển hạ tầng tại một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất của Ấn Độ.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc Vingroup Châu Á, cho biết: “Việc ký kết MOU với Maharashtra tiếp tục cụ thể hóa chiến lược dài hạn và bài bản của Vingroup tại Ấn Độ. Sau Telangana và Tamil Nadu, chúng tôi từng bước mở rộng hiện diện tại các trung tâm kinh tế trọng điểm, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đa ngành đồng bộ, từ đô thị, hạ tầng dịch vụ đến giao thông điện hóa và năng lượng xanh. Vingroup mong muốn đồng hành cùng các địa phương có tầm nhìn phát triển bền vững, qua đó tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho cộng đồng”.

Ông Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, cho biết: “MOU này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của bang Maharashtra. Quy mô và phạm vi các khoản đầu tư do Vingroup đề xuất sẽ góp phần nâng cao đáng kể hạ tầng đô thị, thúc đẩy giao thông bền vững, và tạo ra nhiều cơ hội việc làm quy mô lớn. Maharashtra cam kết tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và chào đón các đối tác toàn cầu cùng tham gia vào hành trình tăng trưởng của bang”.

Với dân số hơn 130 triệu người, Maharashtra là bang có quy mô kinh tế lớn nhất Ấn Độ, đóng góp khoảng 14% GDP quốc gia. Khu vực Vùng đô thị Mumbai đang được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế toàn cầu với hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

Vingroup là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong 6 lĩnh vực trụ cột: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa, và Thiện nguyện Xã hội, với tầm nhìn “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”. Trên nền tảng năng lực quản trị và tiềm lực tài chính đã được khẳng định, Tập đoàn đang gia tăng hiện diện tại các thị trường quốc tế, trong đó Ấn Độ giữ vai trò trọng điểm hàng đầu.

Tại đây, Vingroup đã ký MOU với các bang Telangana và Tamil Nadu nhằm thúc đẩy cơ hội đầu tư đa lĩnh vực. Song song, VinFast – thành viên của Vingroup cũng đang mở rộng hiện diện tại Ấn Độ thông qua việc xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện. Chuỗi hoạt động và các thỏa thuận hợp tác này cho thấy chiến lược đầu tư nhất quán và dài hạn của Vingroup, đồng thời góp phần tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo nền tảng cho các hợp tác quy mô lớn trong thời gian tới./.

PV

Cùng chủ đề
Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng Thông tin đầu tư
Tầm nhìn đô thị ven sông Hàn: Kiến tạo chuẩn mực sống mới của Đà Nẵng

Sông Hàn, biểu tượng ngàn đời của Đà Nẵng, không chỉ là dòng chảy kiến tạo nên văn hóa và...

Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng Thông tin đầu tư
Bên trong Trung tâm Hội nghị APEC quy mô chưa từng có tại Phú Quốc do Sun Group xây dựng

Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô hơn 152.000 m² diện tích sàn xây dựng, Trung tâm Hội nghị...

Cầu Tứ Liên đón “tín hiệu” mới, kích hoạt "cỗ máy tạo dòng tiền tỷ đô" tại “Phố Hàng 2.0” - Vincom Collection Bazaar Thông tin đầu tư
Cầu Tứ Liên đón “tín hiệu” mới, kích hoạt "cỗ máy tạo dòng tiền tỷ đô" tại “Phố Hàng 2.0” - Vincom Collection Bazaar

Dự án cầu Tứ Liên ghi nhận bước tiến quan trọng khi công tác giải phóng mặt bằng tại phường...

Sức mạnh của 23 phút: Đánh thức di sản, khai mở kỷ nguyên thịnh vượng cho một “Hà Nội mới” Thông tin đầu tư
Sức mạnh của 23 phút: Đánh thức di sản, khai mở kỷ nguyên thịnh vượng cho một “Hà Nội mới”

Không phải khoảng cách địa lý, thời gian di chuyển mới là thước đo thực sự định hình một trung...

T&T Group và TP Cần Thơ ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn Thông tin đầu tư
T&T Group và TP Cần Thơ ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND TP Cần Thơ vừa ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm nghiên cứu, đề...

Phú Quốc sắp có tuyến tàu LRT 18 phút nối sân bay với trung tâm APEC Thông tin đầu tư
Phú Quốc sắp có tuyến tàu LRT 18 phút nối sân bay với trung tâm APEC

Tuyến tàu điện đô thị LRT đầu tiên của Việt Nam do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Phú...

Mới cập nhật
Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật ở Việt Nam, việc tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong quy trình lập pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và khả thi của các văn bản pháp luật.

6 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Chính sách đổi mới sáng tạo, công nghệ: Kinh nghiệm của Mỹ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc và đề xuất gợi mở cho Việt Nam

Mỹ đã có những chính sách nổi trội giúp duy trì vị thế dẫn đầu trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu. Trong khi đó Thụy Sĩ 13 năm liên tiếp được vinh danh là quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cường quốc về đổi mới sáng tạo (ĐMST) rất đáng để Việt Nam học hỏi.

9 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng hai con số phải đột phá thể chế, số hóa triệt để và hành động đến cùng

Chủ tịch Quốc hội: Muốn tăng trưởng hai con số phải đột phá thể chế, số hóa triệt để và hành động đến cùng

Mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 không chỉ là yêu cầu về tốc độ phát triển, mà là phép thử năng lực kiến tạo của bộ máy trong một giai đoạn bứt phá mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, muốn hiện thực hóa mục tiêu này phải đồng thời tạo đột phá về thể chế, số hóa triệt để, khơi thông khu vực kinh tế tư nhân và siết chặt khâu tổ chức thực hiện đến từng cơ quan, từng cán bộ, từng sản phẩm đầu ra.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Ngày 07/4, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản”

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: “Muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống, trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản”

Chiều 09/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, phát biểu tại Phiên thảo luận ở Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố: Huế, Khánh Hòa và Lào Cai) về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phải gắn với tăng cường giám sát văn bản. Và muốn đưa văn bản, chính sách vào cuộc sống thì trước hết phải đưa cuộc sống vào trong văn bản, chính sách.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm

Quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm

Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV nêu nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm xây dựng quốc gia liêm chính, xã hội liêm chính với 3 trụ cột trọng tâm.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nhiều giao dịch hợp đồng chỉ mang tính hình thức khi công chứng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nhiều giao dịch hợp đồng chỉ mang tính hình thức khi công chứng

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho rằng các vụ án vừa qua cho thấy công chứng không có giá trị đảm bảo nội dung, nên cần đặt vấn đề trách nhiệm công chứng với các hợp đồng.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ra mắt Tiền gửi Xanh, sản phẩm tài chính bền vững giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, đồng thời hiện thực hóa cam kết ESG một cách minh bạch và đáng tin cậy.

14 giờ trước Thông tin kinh doanh

