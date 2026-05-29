Thông báo: Từ 08/06/2026, VPBANK BÌNH CHÁNH thay đổi địa chỉ hoạt động

Với mong muốn phục vụ đến Quý khách hàng những dịch vụ ngân hàng tốt nhất, VPBANK BÌNH CHÁNH đã cải tạo để nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong một không gian khang trang, hiện đại và rộng rãi hơn.

VPBank xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi địa chỉ giao dịch của VPBANK BÌNH CHÁNH, cụ thể:

VPBANK BÌNH CHÁNH

Địa chỉ cũ: 2553 Quốc lộ 1A, Xã Bình Chánh, TP. HCM

Địa chỉ mới: 0.14 Tầng 1 (lầu trệt) Thông tầng tháp C2 Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở, số 98 đường Tân Túc, xã Tân Nhựt, TP. Hồ Chí Minh

Để chuẩn bị chu đáo cho việc đón tiếp Quý khách hàng đến giao dịch tại địa chỉ mới, VPBANK BÌNH CHÁNH sẽ tạm ngừng giao dịch sáng Thứ Bảy ngày 06/06/2026.

Từ ngày 08/06/2026 (thứ Hai) VPBANK BÌNH CHÁNH rất hân hạnh được đón tiếp Quý khách đến giao dịch tại địa chỉ mới khang trang, hiện đại tích hợp công nghệ cao và tự động hoá các dịch vụ.

Khách hàng có nhu cầu giao dịch có thể đặt lịch hẹn (booking online), chủ động ấn định chính xác ngày, giờ giao dịch với VPBank và chỉ cần đến đúng giờ đã đặt thì sẽ được VPBank phục vụ ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi. Với mô hình chi nhánh mới và hiện đại, VPBANK BÌNH CHÁNH chắc chắn sẽ đem đến cho Quý khách những trải nghiệm tuyệt vời.

XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!