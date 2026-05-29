Vinamilk mang câu chuyện 50 năm đến triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam

19:45 29/05/2026
Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem – trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.

Với không gian nổi bật, gian hàng Vinamilk ghi nhận đông đảo khách tham quan ngay từ những ngày đầu khai mạc triển lãm. Đa phần khách tham quan là các gia đình hoặc nhóm bạn trẻ dừng lại tìm hiểu và trải nghiệm.

“Không gian khá sinh động và có tính kết nối. Tôi ấn tượng nhất là bức tường trưng bày các giải thưởng quốc tế - rất nhiều giải thưởng. Nhìn vào là thấy ngay chất lượng quốc tế của sản phẩm và cũng rất khác biệt so với các gian hàng khác”, anh Giang – một khách tham quan – nhận xét.

Anh Giang bày tỏ sự ấn tượng khi tham quan gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa 2026 (Ảnh: Duy Cường)

Hành trình 50 năm được kể lại đầy sáng tạo

Mang chủ đề “50 năm – phụng sự khát vọng Việt”, gian hàng Vinamilk được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, với hình tượng “trái tim phụng sự” là điểm nhấn trung tâm. Tại đây, khách tham quan có thể chạm tay vào màn hình tương tác để tìm hiểu câu chuyện 50 năm của thương hiệu theo cách trực quan.

Gian hàng Vinamilk thu hút đông đảo khách tham quan ngay ngày khai mạc (Ảnh: Duy Cường)

Từ trái tim ấy, các không gian được kết nối như những “nhịp đập” lan tỏa, dẫn dắt khách tham quan khám phá từng chặng đường Vinamilk đồng hành cùng dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.

Trong đó, khu trưng bày sản phẩm giới thiệu “nhịp đập dinh dưỡng” với các ngành hàng chủ lực như: sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%, sữa dinh dưỡng Vinamilk và Vinamilk ADM, kem Gelato Vinamilk cao cấp, sữa chua uống tiệt trùng Probi, sữa chua ăn Vinamilk, Susu cream sữa tươi, sữa thực vật Vinamilk, trà kombucha HAYĐẤY… Thương hiệu cao cấp Vinamilk Green Farm cũng góp mặt với đầy đủ các dòng sản phẩm được ưa chuộng như Sữa tươi tiệt trùng có hậu vị cỏ hoa, được khóa tươi nhờ công nghệ kép hút chân không đột phá; Sữa tươi đạm quý A2 đầu tiên tại Việt Nam hay các dòng sữa chua thượng hạng…

Khách tham quan tương tác tại khu vực “trái tim phụng sự” để khám phá câu chuyện 50 năm của Vinamilk (Ảnh: Duy Cường)

Bức tường mà anh Giang nhắc đến là khu vực tôn vinh thành tựu góp phần tái hiện “nhịp đập khát vọng” của Vinamilk thông qua các dấu ấn và giải thưởng toàn cầu như Clean Label Project (Hoa Kỳ), Superior Taste Award và Monde Selection (Bỉ), cùng các giải thưởng Đổi mới ngành sữa thế giới và Tiêu chuẩn chất lượng châu Âu.

Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như check-in đổi quà, máy gắp hộp mù… và phát mẫu thử được triển khai xuyên suốt. Khách tham quan có thể nếm thử và cảm nhận sản phẩm tại chỗ, qua đó tăng tính kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng.

Các hoạt động tương tác đổi quà diễn ra xuyên suốt, thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan (Ảnh: Duy Cường)

Có mặt tại sự kiện, ông Phạm Tuyên – Giám đốc chi nhánh Vinamilk Hà Nội – cho biết, với những ngành gắn chặt với sức khỏe và chất lượng sống như ngành sữa, đổi mới không chỉ dừng lại ở công nghệ, mà còn là cách doanh nghiệp kết nối với người tiêu dùng.

“Thông qua những trải nghiệm tại triển lãm lần này, Vinamilk mong muốn mang hành trình gần 50 năm phụng sự đến gần hơn với công chúng – một cách trực quan, sống động và giàu cảm xúc”, ông nói.

Ông Phạm Tuyên – Giám đốc chi nhánh Vinamilk Hà Nội (áo trắng) – nhận hoa và kỷ niệm chương của Ban tổ chức (Ảnh: Duy Cường)

Góp tiếng nói chuyên môn, thúc đẩy tương lai ngành sữa

Diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị (Hà Nội), chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem- trà sữa và thức uống hiện đại có quy mô 4.000 m2 bao gồm 250 gian hàng đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Australia, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hoa Kỳ… Đây không chỉ là nơi hội tụ những sản phẩm, công nghệ và xu hướng mới nhất trong ngành, mà còn là một nền tảng kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng – thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa – kem – trà sữa – thức uống hiện đại 2026 còn là nền tảng kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng (Ảnh: Duy Cường)

Đồng hành xuyên suốt cùng chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam trong gần một thập kỷ, Vinamilk tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu ngành, đồng thời đóng góp tích cực vào các nội dung chuyên môn và đối thoại về tương lai phát triển bền vững của ngành sữa. Qua chuỗi hội thảo chuyên ngành được tổ chức trong khuôn khổ hội thảo, doanh nghiệp chia sẻ về ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và đóng gói sữa, các giải pháp chuyển đổi xanh trong chăn nuôi bò sữa, cũng như cách xây dựng và đổi mới thương hiệu gắn với phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Vinamilk cũng mang đến những góc nhìn về thị trường thông qua phần trình bày về xu hướng tiêu dùng mới trong ngành hàng kem và đồ uống – lĩnh vực đang ghi nhận nhiều thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của người mua.

Bà Bùi Thị Thu Hoài – Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Vinamilk chia sẻ về những đột phá trong công nghệ sản xuất và đóng gói sữa (Ảnh: Duy Cường)

Thông qua các nội dung này, Vinamilk không chỉ giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn từ hoạt động sản xuất – kinh doanh, mà còn góp phần bổ sung những góc nhìn đa chiều cho các thảo luận chuyên sâu, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của ngành sữa Việt Nam.

Thành lập năm 1976, Vinamilk đang sở hữu hệ thống sản xuất đạt chuẩn quốc tế với 15 trang trại bò sữa và 16 nhà máy trong - ngoài nước, cung ứng danh mục sản phẩm đa dạng phục vụ nhiều nhóm đối tượng. Đứng thứ 36 ngành sữa thế giới về doanh thu, doanh nghiệp có sản phẩm hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2025, lần đầu tiên, Brand Finance (tổ chức định giá hàng đầu thế giới từ Anh) xếp hạng Vinamilk vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu./.

PV

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

(Pháp lý). Thương mại số và thương mại điện tử là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến thương mại số chủ yếu được đặt trong các chương về thương mại điện tử.

MB được JCB vinh danh với 09 giải thưởng danh giá

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên JCB Việt Nam 2026, MB được vinh danh ở 09 hạng mục giải thưởng, trở thành ngân hàng tại Việt Nam sở hữu nhiều nhất các giải thưởng mà JCB trao tặng tại Hội nghị.

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế thường niên về pháp luật kinh tế, thương mại và quản trị toàn cầu

Chủ đề năm 2026: Pháp luật thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế trong kỷ nguyên số: Góc nhìn so sánh giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển

Thông báo: Từ 08/06/2026, VPBANK BÌNH CHÁNH thay đổi địa chỉ hoạt động

Với mong muốn phục vụ đến Quý khách hàng những dịch vụ ngân hàng tốt nhất, VPBANK BÌNH CHÁNH đã cải tạo để nâng tầm trải nghiệm khách hàng trong một không gian khang trang, hiện đại và rộng rãi...

Bốn giá trị tạo nên sức hút của The Tropic giữa làn sóng dịch chuyển về đảo Vũ Yên

Giữa làn sóng dịch chuyển của giới thành đạt đất Cảng về Vinhomes Royal Island, The Tropic đang là tọa độ được săn đón bậc nhất. Sức hút ấy đến từ bốn giá trị cốt lõi, kết hợp giữa vị trí, kiến trúc, cộng đồng và tính khan hiếm, tạo nên chuẩn mực sống mới tại Hải Phòng.

Quy định về tuân thủ chuẩn mực ESG cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hướng tới thị trường Châu Âu (EU)

(Pháp lý). Trong bối cảnh ESG trở thành rào cản kỹ thuật bắt buộc tại các thị trường phát triển, nghiên cứu này phân tích các quy định tuân thủ dành cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sang Châu Âu (EU).

Agribank được vinh danh 02 giải thưởng Sao Khuê 2026 với hai giải pháp công nghệ số tiêu biểu

Ngày 28/5/2026, tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê và công bố bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026, hai giải pháp công nghệ số của Agribank gồm: “Giải pháp Biểu mẫu thông minh – Agribank SmartForm” và “Hệ thống quản lý khoản vay trực tuyến – Agribank Online Lending” được vinh danh Giải thưởng Sao Khuê 2026 thuộc lĩnh vực BPO & Số hóa dữ liệu và Công nghệ tài chính. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của Agribank nhằm “phụng sự khách hàng” ngày một tốt hơn thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu vận hành và mang đến trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

MB ghi dấu ấn với 5 giải thưởng Sao Khuê 2026

MB tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình chuyển đổi số với năm sản phẩm, giải pháp công nghệ được vinh danh trong Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 diễn ra vào ngày 28/5 tại Hà Nội. Trong đó, nền tảng ngân hàng số dành cho doanh nghiệp BIZ MBBank lập “hat-trick” ấn tượng với ba giải thưởng dành cho sản phẩm số xuất sắc được xếp hạng trên trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Phía Đông Hà Nội trỗi dậy, định hình cực tăng trưởng mới

Phía Đông Hà Nội, với trọng tâm là Gia Lâm và Long Biên cũ đang từng bước xác lập vai trò là cực động lực tăng trưởng trong tầm nhìn 100 năm của Hà Nội. Sự hội tụ của vị trí chiến lược, quy hoạch dài hạn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và xu hướng dịch chuyển dân cư đang định hình lại vị thế và giá trị của toàn khu vực.

Chủ tịch Quốc hội: Hội đồng nhân dân các cấp phải góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân

Phát biểu bế mạc Hội nghị Hội đồng nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND; tiếp tục chủ động đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách; gắn giám sát với đánh giá hiệu quả thực thi chính sách, trách nhiệm công vụ; góp phần xây dựng nền quản trị địa phương hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

