Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vingroup ghi dấu ấn kiến tạo tại Triển lãm “Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

17:48 28/08/2025
Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các công ty thành viên đã mang tới Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" lịch sử hình thành và phát triển hơn 3 thập kỷ. Lần đầu tiên, toàn bộ hành trình kiến tạo đầy dấu ấn của hệ sinh thái Vingroup được tái hiện trọn vẹn và sống động trong không gian trưng bày lên tới gần 3.400 m², tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội.

 

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 – 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội với sự tham gia của 230 gian, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Trên tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời rộng 330.000m2, không gian triển lãm của Vingroup bao gồm ba khu vực chính: gian trong nhà tại sảnh H3 nhà triển lãm Kim Quy, thuộc chủ đề "Khởi nghiệp kiến quốc" có diện tích khoảng 400 m²; phần ngoài trời gồm 2.600 m2 thuộc khu vực sân Tây có chủ đề "Khát vọng bầu trời, vì tương lai xanh" và 370 m2 tại sân Đông thuộc gian triển lãm của thành phố Hải Phòng.

a2-1756377670.jpg

Khách tham quan gian triển lãm của hệ sinh thái Vingroup tại sảnh H3 - Khởi nghiệp kiến quốc, nơi đang trưng bày mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc.

Tại khu vực triển lãm trong nhà, Vingroup mang tới không gian trưng bày hiện đại, với những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vươn lên từ nội lực của Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, góp phần dẫn dắt sự phát triển của thị trường, khẳng định dấu ấn Việt Nam trên toàn cầu cũng như khát vọng kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người.

Tâm điểm của gian triển lãm là Khối công nghệ - công nghiệp, với các thương hiệu thuộc Liên minh Xanh truyền tải thông điệp “Chinh phục thế giới, Kiến tạo trời xanh”. Thông qua một chỉnh thể thống nhất giữa VinFast và các đối tác GSM, V-Green, GF, VinEnergo, Vingroup khẳng định khát vọng, bản lĩnh và tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ trong hành trình chuyển đổi xanh, vươn tầm quốc tế của toàn bộ hệ sinh thái. Đồng hành với khối công nghiệp là các thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion, VinVentures và VinCSS… những đơn vị đang có bước tiến thần tốc để ghi dấu ấn Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Đặc biệt, giữa không gian của liên minh xanh là mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900 LX lần đầu tiên ra mắt công chúng. Với thiết kế sang trọng, mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, Lạc Hồng 900 LX là biểu tượng tự hào mới của “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam” và là tuyên ngôn cho bản lĩnh, trí tuệ Việt. Xung quanh mẫu xedàn người máy từ VinRobotics và VinMotion có khả năng tương tác, trò chuyện tự nhiên cùng khách tham quan. 

a3-1756377670.jpg

Gian triển lãm của Vingroup mang tới những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vươn lên từ nội lực của Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Trong đó, những sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics, VinMotion nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Nối liền Khối công nghệ - công nghiệp là khu vực Thương mại Dịch vụ - với triết lý phát triển "Nơi hạnh phúc ngập tràn", được Vinhomes kể bằng những công trình biểu tượng và mô hình đô thị all in one, đô thị ESG tạo nên bản sắc khác biệt, dẫn dắt xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam. Với Vinpearl, VinWonders và Vinpearl Golf, VinPalace, sứ mệnh tiên phong kiến tạo kỳ quan du lịch Việt Nam được thể hiện sống động qua những trải nghiệm chuẩn mực và đẳng cấp tại 59 cơ sở trên toàn quốc, từ Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, TPHCM… Và cuối cùng là hành trình 21 năm kết nối trải nghiệm được Vincom Retail khái quát qua những thước phim xúc động về hệ thống 88 trung tâm thương mại trên toàn quốc đang tiên phong kiến tạo điểm đến mua sắm - ẩm thực – vui chơi giải trí hàng đầu tại tất cả các vùng miền tổ quốc.

Ngay sau hai không gian dày đặc dấu ấn kiến tạo rực rỡ của Vingroup là điểm dừng chân đầy cảm xúc tại khu vực Thiện nguyện xã hội với chủ đề “Lan tỏa yêu thương - kiến tạo tương lai bền vững”. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu thành tựu tiên phong đào tạo công dân toàn cầu, với mục tiêu vươn tầm quốc tế mạnh mẽ của Vinschool và VinUni; khám phá hành trình chăm sóc sức khỏe trọn đời và dẫn dắt chuyên môn của Vinmec trong lĩnh vực y tế. Sứ mệnh phụng sự tiếp tục được nối dài, thể hiện qua thông điệp “Chia sẻ từ Tâm – Lan tỏa điều tốt đẹp” của Quỹ Thiện Tâm, “Vì Tương lai Xanh” vươn ra thế giới của Quỹ Vì tương lai xanh và đặc biệt hành trình kết nối trí tuệ toàn cầu về Khoa học và công nghệ… của Quỹ VinFuture và giải thưởng VinFuture. 

Khu vực triển lãm thứ hai của Vingroup tọa lạc tại sân Tây với khoảng 2.600 m2. Đây cũng là khu vực Vingroup dành trọn vẹn cho chủ đề đang được toàn xã hội quan tâm - Chuyển đổi Xanh.

Khu triển lãm được bắt đầu từ VinFast – biểu tượng của tinh thần “Cùng bạn bứt phá mọi giới hạn” với thiết kế xuyên suốt hình chữ V tượng trưng cho Việt Nam – VinFast – Victory. Lần đầu tiên, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng trọn vẹn dải sản phẩm xe điện của hãng, từ dòng xe đô thị nhỏ gọn như VF 3, các dòng SUV đẳng cấp như VF 9 đến mẫu xe bán tải điện VF Wild hay dòng xe máy điện hiện đại. Cũng lần đầu tiên, người dân được “mục sở thị” mẫu xe chống đạn Lạc Hồng 900 LX, đạt tiêu chuẩn VPAM VR7, đảm bảo khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51 – được sản xuất giới hạn dành cho Nguyên thủ và các yếu nhân. Bên cạnh đó, nơi đây còn trưng bày cánh tay robot có khả năng tự động gắp/đặt đồ vật một cách linh hoạt, cùng dàn robot VinMotion với sân khấu trình diễn hào hùng, đi kèm những bước di chuyển linh hoạt, mạnh mẽ.

a4-1756377670.jpg

Gian triển lãm ở sân Tây với khoảng 2.600 m2 được Vingroup dành trọn vẹn cho chủ đề Chuyển đổi Xanh, tâm điểm là mẫu xe chống đạn Lạc Hồng 900 LX.

Các đối tác của hệ sinh thái như GSM, Green Future (GF) hay V-Green cũng mang đến triển lãm những giải pháp tối ưu cho giao thông xanh. Đó là GSM với các dòng xe cho kinh doanh dịch vụ như VinFast Limo Green, VinFast Evo Grand, VF 3 và xe buýt điện; là GF với dịch vụ cho thuê xe số 1 Việt Nam; là V-Green với toàn bộ hệ thống sạc đang triển khai, từ trụ AC 11kW đến các trụ sạc siêu nhanh DC 250kW.

Đặc biệt, VinEnergo – doanh nghiệp đại diện cho trụ cột mới của Vingroup cũng hiện diện tại khu vực ngoài trời, giới thiệu trọn vẹn giải pháp năng lượng xanh cùng hệ thống lưu trữ năng lượng BESS tiên tiến, pin năng lượng mặt trời, turbine gió... mở ra tương lai xanh sạch và an toàn năng lượng cho các thế hệ mai sau.

Ở khu vực thứ ba thuộc gian triển lãm của thành phố Hải Phòng ở sân Đông, với chủ đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước”, gian trưng bày các sản phẩm của VinFast, Vinpearl VinWonders, Vinpearl Golf đại diện cho những đóng góp của Vingroup vào sự phát triển, hội nhập của kinh tế địa phương, đặc biệt là thành phố Hải Phòng.

Với gần 3.400 m2 triển lãm, triển lãm của hệ sinh thái Vingroup phản ánh khí thế mãnh liệt của người Việt trong kỷ nguyên mới, góp phần truyền cảm hứng về một Việt Nam phát triển bền vững và hội nhập – đúng với tinh thần 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc./.

a5-1756377670.jpg

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có tổng diện tích triển lãm trong nhà và ngoài trời lên tới 330.000m2

3 khu triển lãm của hệ sinh thái Vingroup

- Hệ sinh thái Vingroup: sảnh H3, nhà triển lãm Kim Quy

- Hệ sinh thái Xanh: sân Tây, khu vực triển lãm ngoài trời

- Vingroup trong sự phát triển của Hải Phòng: sân Đông, khu vực triển lãm ngoài trời

Bên cạnh hệ thống sản phẩm/ dịch vụ của hệ sinh thái, tại khu vực triển lãm tại sân Tây của Vingroup sẽ diễn ra chuỗi hoạt động hàng ngày như Phòng trải nghiệm thực tế 4D (Immersive Room) chia sẻ những câu chuyện lịch sử và thành tựu của VinFast; trình diễn robot VinMotion (10h – 15h – 20h hàng ngày); livestream “Hào Khí Việt Nam” (19h – 20h30 ngày 2/9/2025); hoạt động workshop Trồng sen đá, in tranh nghệ thuật (8h30 – 11h30; 14h – 18h hàng ngày)…

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và chúc mừng triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực Cổng chính (đường Cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội) trong 3 ngày: ngày khai mạc triển lãm 28/8 (vào 22 giờ); ngày Quốc khánh 2/9 và ngày bế mạc triển lãm 5/9.

Vin Group Trung tâm triển lãm Việt Nam
