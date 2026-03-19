Bộ Công an xác định 3 nhóm công tác trọng tâm, đảm bảo tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng

Chiều 18/3, Ban Nội chính Trung ương đã làm việc với các cơ quan báo chí thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào buổi sáng cùng ngày. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin đến báo chí một số vụ án, vụ việc lớn dư luận xã hội quan tâm.

*Đối với một số vụ án, vụ việc lớn liên quan đến Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết:

Đến ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 10 bị can về 3 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. “Toàn bộ thông tin khi ban hành kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo công khai, rộng rãi”.

Về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can với 4 tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; thu hồi tài sản 15 tỷ đồng, kê biên 1 căn hộ.

Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, cơ quan điều tra đã khởi tố 65 bị can với 7 tội danh. Đây là vụ án có số lượng đối tượng rất lớn, nhiều tội danh; cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 10 tỷ đồng, 65 nghìn USD và nhiều tài sản khác.

*Về giải pháp điều tra, xử lý, phòng, chống tham nhũng, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, cơ quan điều tra đang tập trung cao độ để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.

Bộ Công an cũng xác định công tác trọng tâm là điều tra, phục vụ truy tố, xét xử sớm các vụ án. Trong đó, có các điều kiện thuận lợi như: được sự theo dõi sát sao của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thường trực Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan điều tra trong tập trung điều tra, xử lý tội phạm; cán bộ, chiến sĩ thực hiện điều tra là những người có kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thường xuyên có sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan tư pháp và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở những thuận lợi trên, Bộ Công an xác định 3 nhóm công tác cần tập trung, đó là: Đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công tác điều tra, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan định giá, giám định, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là điều tra đúng trọng tâm, trọng điểm, chính xác.

*Về các lĩnh vực, địa bàn đang được Bộ Công an tập trung điều tra, phát hiện, xử lý liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết:

Công tác phòng, chống tham nhũng được lực lượng Công an bám trên 3 định hướng lớn: trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, công tác điều tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, qua đó, góp phần kiểm soát quyền lực, xây dựng văn hoá liêm chính, văn hoá công vụ trong thực thi nhiệm vụ; bám sát tinh thần Nghị quyết 68, Nghị quyết 79 phục vụ định hướng chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, khẳng định vai trò của kinh tế Nhà nước.

Trong đó, nội dung thứ 3 rất quan trọng, đó là tinh thần chỉ đạo rất quyết liệt, trọng tâm của Ban Chỉ đạo; của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo: phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quyết liệt hơn, hiệu quả hơn...

Bên cạnh đó, Bộ Công an xác định việc điều tra, xử lý tội phạm gắn với phát triển, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đúng tinh thần Trung ương là xử lý nghiêm, nhưng không làm cản trở phát triển kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng 2 con số. Trong xử lý vụ án, vụ việc, tính toán xử lý các vụ án, vụ việc trong tổng thể để vừa đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định, sẽ thực hiện theo đúng tinh thần của Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo, tiếp tục tập trung lĩnh vực bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vì đây là lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân, đến chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn lực của đất nước.

Bên cạnh đó, sẽ tập trung các vấn đề vi phạm về đất đai, tài chính - ngân hàng; phòng, chống lãng phí...để huy động tối đa, hiệu quả nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội.