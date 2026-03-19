Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật đô thị đặc biệt

TP HCM thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư Trần Lưu Quang đứng đầu, nhằm tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng Luật đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội cuối năm nay.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Ban chỉ đạo do Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang làm Trưởng ban. Hai Phó trưởng ban gồm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong, trực tiếp chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết 31 (Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển TP HCM); và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, phụ trách nghiên cứu, đề xuất dự án Luật đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, ban có 9 thành viên là lãnh đạo HĐND, UBND, các sở ngành và Viện Nghiên cứu phát triển.

Bí thư Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị tổng kết Nghị quyết 18, sáng 22/10/2025. Ảnh: An Phương

Theo quyết định, Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 31, bảo đảm khách quan, toàn diện, bám sát mục tiêu đề ra và phản ánh đúng thực tiễn sau 3 năm triển khai. Trên cơ sở đó, cơ quan này tham mưu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới về phát triển TP HCM trong giai đoạn tới.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị, tăng phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để TP HCM phát huy tính năng động, sáng tạo.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; các thành viên sử dụng bộ máy, con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ. Trưởng ban phân công nhiệm vụ cụ thể; Phó trưởng ban thường trực được ký quyết định thành lập các tổ công tác khi cần thiết.

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị ban hành ngày 30/12/2022, định hướng phát triển TP HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, công nghệ của khu vực và châu Á. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu là đô thị thông minh, hiện đại, tăng trưởng 8-8,5% mỗi năm, GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD.

Trước đó, tại hội thảo ngày 13/3, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương cho thành phố xây dựng Luật đô thị đặc biệt, tương tự Luật Thủ đô của Hà Nội.

Theo kế hoạch, TP HCM dự kiến hoàn thành đề cương luật trong tháng 3, hoàn tất dự thảo vào tháng 4, lấy ý kiến trong tháng 5-6 và trình Quốc hội khóa XVI xem xét vào cuối năm nay.

Việc xây dựng luật riêng cho TP HCM được nhiều chuyên gia đề xuất từ lâu nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, thay thế cơ chế thí điểm có thời hạn, qua đó giúp thành phố phát triển tương xứng vai trò đầu tàu kinh tế.