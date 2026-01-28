Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vingroup đào tạo 20.000 nhân tài AI thực chiến – phụ cấp 8 triệu đồng/tháng

14:05 28/01/2026
Hưởng ứng Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính Trị và chỉ đạo của Tổng Bí Thư về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn, nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho đất nước. Học viên sẽ được miễn phí đào tạo và được nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng.

Chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến được Tập đoàn Vingroup dự kiến triển khai trong vòng 2 năm, với mục tiêu đào tạo 10.000 - 20.000 nhân sự có chuyên môn cao về AI, đáp ứng những đòi hỏi thực tế của công việc và cuộc sống.

Đối tượng đào tạo là tất cả cá nhân đáp ứng điều kiện tuyển sinh, đã tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành có liên quan gần với AI. Học viên không chỉ được miễn phí đào tạo, mà còn được nhận phụ cấp 8 triệu đồng/tháng trong suốt quá trình học tập.

Các học viên tham gia chương trình sẽ trải qua 12 tuần đào tạo kiến thức kết hợp với thực hành để có được các kỹ năng thực chiến, đảm bảo có khả năng làm việc thực tế ngay sau khóa học.

a1-1769584005.jpg

Thông qua Đại học VinUni và các công ty công nghệ trong hệ sinh thái, Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng chương trình đào tạo tinh, gọn, hiệu quả, đề cao thực chiến và hướng tới mục tiêu giải những bài toán thực tế của cuộc sống, đảm bảo mỗi học viên sau khi kết thúc khóa học sẽ có đủ kỹ năng cần thiết để tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Ngoài các buổi học lý thuyết tại trường Đại học VinUni, các học viên sẽ có cơ hội thực hành và được đào tạo thông qua công việc hàng ngày tại các công ty công nghệ trong hệ sinh thái Vingroup. Những học viên xuất sắc, có kết quả học tập vượt trội sẽ tiếp tục được sàng lọc, tuyển chọn để tham gia các khóa đào tạo nâng cao liên tục dành cho chuyên gia, kỹ sư và lãnh đạo các dự án AI trong các lĩnh vực chuyên sâu.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo nâng cao, học viên sẽ có cơ hội được tuyển dụng chính thức vào các công ty thuộc Tập đoàn Vingroup hoặc có thể tìm kiếm cơ hội công việc tại các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước.

Thông qua chương trình, Vingroup không chỉ tìm kiếm, tuyển dụng nhân tài và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên hiện có, mà còn góp phần đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực có chuyên môn cao về AI, đóng góp cho nhu cầu phát triển chung của Việt Nam.

Chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI của Tập đoàn Vingroup sẽ chính thức tuyển sinh khóa đầu tiên từ ngày 01/02 đến 10/02/2026 tại Đại học VinUni và khai giảng ngay sau đó với chỉ tiêu tối đa 500 học viên.

Chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng và liên tục tuyển sinh các khóa tiếp theo, với mục tiêu đào tạo tối đa 20.000 học viên trong vòng 2 năm tới.

PV

Vin Group
