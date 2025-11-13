VinFast trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 với loạt xe điện hoành tráng

Trong ngày khai mạc của Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), gian hàng VinFast trở thành điểm nhấn, thu hút khách tham quan tới trải nghiệm và lái thử các dòng xe điện “make in Vietnam”.

Sáng 12/11, gian hàng VinFast tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) nhanh chóng thu hút khách tham quan ngay khi bắt đầu khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025.

Sự kiện do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức, diễn ra trên quy mô hơn 80.000 m2 diện tích trưng bày, mang chủ đề “Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối - Tương lai vươn tầm”, quy tụ khoảng 750 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp - công nghệ lớn nhất cùng hội tụ trong không gian triển lãm đẳng cấp, mang tới bức tranh toàn cảnh về nền công nghiệp - công nghệ Việt Nam hiện đại cũng như các xu hướng mới nhất của thế giới.

Không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành triển lãm Việt Nam, sự kiện còn mang ý nghĩa thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ của Việt Nam. Giữa bức tranh hội tụ của nền công nghiệp toàn cầu, VinFast - thương hiệu ô tô điện Việt Nam - trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại Sảnh H2, nơi khách tham quan từ nhiều quốc gia và lĩnh vực dừng chân để chiêm ngưỡng dải sản phẩm và tìm hiểu về công nghệ xe điện Việt.

Tại đây, VinFast trưng bày toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện chủ lực gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 cùng mẫu Limo Green. Đặc biệt, trong không gian mang phong cách “sống xanh”, VF 6 và VF 9 gây ấn tượng bởi lớp decal trang trí bắt mắt, đậm chất nghệ thuật, thu hút sự chú ý của khách tham quan ngay từ xa.

Bên cạnh các dòng xe ô tô, VinFast còn trưng bày các mẫu xe máy điện thế hệ mới gồm Evo Grand, Feliz, Vero X. Những dòng xe này được bố trí ở lối vào gian hàng, mang phong cách trẻ trung, năng động, phù hợp di chuyển trong đô thị.

Ngay từ buổi sáng, khu vực VinFast đã có nhiều khách dừng lại khá lâu bên cạnh các mẫu xe điện, đặc biệt là VF 3 để được tận tay trải nghiệm mẫu minicar “quốc dân” của VinFast.

Một số khách tham quan là chủ doanh nghiệp quan tâm đến dòng SUV điện cỡ lớn VF 9 và trải nghiệm tiện nghi bên trong khoang cabin. “Các mẫu xe điện VinFast có thiết kế hiện đại, chất lượng hoàn thiện tốt và mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu, tầm giá khác nhau của người tiêu dùng”, anh Trần Vĩ Văn, một doanh nhân tại TP.HCM có mặt tại sự kiện nói.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khu vực lái thử bên ngoài khuôn viên tòa nhà cũng là điểm nhấn để người dùng hiểu hơn về xe điện. Nhiều khách đăng ký trải nghiệm các mẫu xe để trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành, tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ thông minh của xe điện Việt.

Theo giới chuyên gia, sự hiện diện của VinFast tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 không chỉ mang đến dải sản phẩm xe điện đa dạng, mà còn khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong ngành công nghiệp ô tô điện đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Gian hàng VinFast sẽ tiếp tục mở cửa đón khách suốt thời gian triển lãm. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, lái thử các dòng xe điện VinFast và tham khảo chính sách bán hàng ưu đãi chuyển đổi xanh từ nay tới 15/11.