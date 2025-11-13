Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

VinFast trở thành tâm điểm tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 với loạt xe điện hoành tráng

09:16 13/11/2025
Trong ngày khai mạc của Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), gian hàng VinFast trở thành điểm nhấn, thu hút khách tham quan tới trải nghiệm và lái thử các dòng xe điện “make in Vietnam”.
1-1763000151.JPG

Sáng 12/11, gian hàng VinFast tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) nhanh chóng thu hút khách tham quan ngay khi bắt đầu khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025.

Sự kiện do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức, diễn ra trên quy mô hơn 80.000 m2 diện tích trưng bày, mang chủ đề “Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối - Tương lai vươn tầm”, quy tụ khoảng 750 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp - công nghệ lớn nhất cùng hội tụ trong không gian triển lãm đẳng cấp, mang tới bức tranh toàn cảnh về nền công nghiệp - công nghệ Việt Nam hiện đại cũng như các xu hướng mới nhất của thế giới. 

2-1763000151.JPG

Không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của ngành triển lãm Việt Nam, sự kiện còn mang ý nghĩa thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ của Việt Nam. Giữa bức tranh hội tụ của nền công nghiệp toàn cầu, VinFast - thương hiệu ô tô điện Việt Nam - trở thành điểm nhấn đáng chú ý tại Sảnh H2, nơi khách tham quan từ nhiều quốc gia và lĩnh vực dừng chân để chiêm ngưỡng dải sản phẩm và tìm hiểu về công nghệ xe điện Việt.

3-1763000151.JPG

Tại đây, VinFast trưng bày toàn bộ dải sản phẩm ô tô điện chủ lực gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 cùng mẫu Limo Green. Đặc biệt, trong không gian mang phong cách “sống xanh”, VF 6 và VF 9 gây ấn tượng bởi lớp decal trang trí bắt mắt, đậm chất nghệ thuật, thu hút sự chú ý của khách tham quan ngay từ xa.

4-1763000151.JPG

Bên cạnh các dòng xe ô tô, VinFast còn trưng bày các mẫu xe máy điện thế hệ mới gồm Evo Grand, Feliz, Vero X. Những dòng xe này được bố trí ở lối vào gian hàng, mang phong cách trẻ trung, năng động, phù hợp di chuyển trong đô thị.

 

5-1763000151.JPG

Ngay từ buổi sáng, khu vực VinFast đã có nhiều khách dừng lại khá lâu bên cạnh các mẫu xe điện, đặc biệt là VF 3 để được tận tay trải nghiệm mẫu minicar “quốc dân” của VinFast.

6-1763000151.jpg

Một số khách tham quan là chủ doanh nghiệp quan tâm đến dòng SUV điện cỡ lớn VF 9 và trải nghiệm tiện nghi bên trong khoang cabin. “Các mẫu xe điện VinFast có thiết kế hiện đại, chất lượng hoàn thiện tốt và mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng nhu cầu, tầm giá khác nhau của người tiêu dùng”, anh Trần Vĩ Văn, một doanh nhân tại TP.HCM có mặt tại sự kiện nói.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khu vực lái thử bên ngoài khuôn viên tòa nhà cũng là điểm nhấn để người dùng hiểu hơn về xe điện. Nhiều khách đăng ký trải nghiệm các mẫu xe để trực tiếp cảm nhận khả năng vận hành, tính năng an toàn và công nghệ hỗ trợ thông minh của xe điện Việt.

7-1763000142.JPG

Theo giới chuyên gia, sự hiện diện của VinFast tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 không chỉ mang đến dải sản phẩm xe điện đa dạng, mà còn khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong ngành công nghiệp ô tô điện đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Gian hàng VinFast sẽ tiếp tục mở cửa đón khách suốt thời gian triển lãm. Khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm, lái thử các dòng xe điện VinFast và tham khảo chính sách bán hàng ưu đãi chuyển đổi xanh từ nay tới 15/11.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group Vinfast
Cùng chủ đề
SeAPremium Lounge - Dấu ấn khác biệt dành cho giới tinh hoa tại SeABank Thông tin kinh doanh
SeAPremium Lounge - Dấu ấn khác biệt dành cho giới tinh hoa tại SeABank

Trong thế giới tài chính hiện đại, đẳng cấp được định nghĩa bởi sự tinh tế và trải nghiệm cá...

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu Thông tin kinh doanh
MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa khép lại Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 11 – MB...

VinFast VF 7: Mẫu SUV điện “đẹp – đỉnh – giá thơm” chinh phục giới trẻ và gia đình Việt Thông tin kinh doanh
VinFast VF 7: Mẫu SUV điện “đẹp – đỉnh – giá thơm” chinh phục giới trẻ và gia đình Việt

Sở hữu thiết kế phá cách, công nghệ hiện đại và đặc biệt là chi phí sở hữu, vận hành...

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao Thông tin kinh doanh
Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương...

Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE Thông tin kinh doanh
Lý giải nguyên nhân Đà Nẵng trở thành “ngôi sao sáng” trên bản đồ du lịch MICE

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế “ngôi sao sáng” trên bản đồ du...

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung Thông tin kinh doanh
Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực...

Mới cập nhật
VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam

VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam

Không chỉ là triển lãm “5 trong 1” lần đầu trong lịch sử, Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam 2025 (VITW 2025) do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức còn mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp - công nghệ Việt Nam. Theo các chuyên gia, với sự ra đời của VEC, Việt Nam giờ đây đã có trong tay một nền tảng để kết nối doanh nghiệp, truyền cảm hứng sáng tạo và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghiệp triển lãm toàn cầu.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

SeAPremium Lounge - Dấu ấn khác biệt dành cho giới tinh hoa tại SeABank

SeAPremium Lounge - Dấu ấn khác biệt dành cho giới tinh hoa tại SeABank

Trong thế giới tài chính hiện đại, đẳng cấp được định nghĩa bởi sự tinh tế và trải nghiệm cá nhân hóa, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với mô hình SeAPremium Lounge - không gian giao dịch và tư vấn đặc quyền dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Xây dựng Luật Trí tuệ Nhân tạo: Linh hoạt để đổi mới, minh bạch để kiểm soát rủi ro

Xây dựng Luật Trí tuệ Nhân tạo: Linh hoạt để đổi mới, minh bạch để kiểm soát rủi ro

Chiều 12/11, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 15, thẩm tra dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự và phát biểu tại phiên họp. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải điều hành phiên họp.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ

Đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Bộ đề xuất quy định về Quỹ đầu tư trái phiếu hạ tầng và Quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

102 cơ quan báo chí đăng ký tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Đến nay đã có 102 cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương đăng ký làm thẻ tác nghiệp báo chí tại Đại hội cho 559 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Từ tuân thủ đến thích ứng: Chiến lược pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam trước CBAM

Từ tuân thủ đến thích ứng: Chiến lược pháp lý cho doanh nghiệp Việt Nam trước CBAM

(Pháp lý) – Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon của Liên minh Châu Âu (CBAM), đã tạo ra một “ cú sốc” chính sách quan trọng đối với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong giai đoạn chuyển tiếp và khi chính sách đi vào giai đoạn chính thức vào đầu năm 2026, doanh nghiệp (DN) một số ngành xuất khẩu của Việt Nam sẽ phải đối mặt với chi phí tuân thủ, rủi ro thương mại và yêu cầu minh bạch khí thải. Việc nghiên cứu thực trạng tuân thủ, thách thức pháp lý, qua đó đề xuất chiến lược thích ứng nhằm giúp DN Việt Nam chủ động chuyển đổi để có lợi thế trong thị trường carbon quốc tế, góp phần giảm rủi ro trong dài hạn… là cần thiết.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác định là cơ chế thiết yếu trong quản trị công hiện đại. Quan hệ Nhà nước – xã hội không còn đơn hướng mà đã chuyển sang mô hình tương tác liên tục, trong đó minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia xã hội giữ vai trò trung tâm.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

MB Economic Insights 2025: 11 năm đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa khép lại Diễn đàn Kinh tế thường niên lần thứ 11 – MB Economic Insights 2025 với chủ đề “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá”, diễn ra tại Khách sạn Meliá Hà Nội. Sự kiện thu hút gần 400 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu, cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của MB là đơn vị tiên phong kết nối tri thức và giải pháp tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt

Từ giấc mơ giữa đại ngàn đến phiên bản Number 1: Khi đam mê được tiếp năng lượng không bao giờ tắt

Sáng Tủa Chùa, sương trắng phủ kín núi. Giữa tĩnh lặng mây trời, Nguyễn Mỹ Linh, cô gái 9X nhỏ nhắn nâng niu từng búp chè Shan tuyết cổ thụ, như đang chạm vào ký ức quê hương.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, sáng 11/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế và Tài chính về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay