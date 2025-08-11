Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vincom khởi động chiến dịch “Tự hào Sao Việt” – Thắp sáng biểu tượng bán lẻ Việt chào mừng 80 năm Quốc khánh

18:30 11/08/2025
Nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 88 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc sẽ đồng loạt chuyển giao diện sắc đỏ vàng Quốc kỳ, thắp lên không khí lễ hội và lan tỏa niềm vui Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc. Chiến dịch “Tự hào Sao Việt” sẽ kéo dài từ nay tới ngày 05/09/2025 với nhiều ưu đãi độc quyền, lên tới 50% tại hơn 2.600 gian hàng trên cả nước.

Ngay từ đầu tháng 8, TTTM Vincom trên toàn quốc đã đồng loạt thay sắc Quốc kỳ nhằm chào mừng 80 năm ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam, khởi động chuỗi hoạt động văn hóa, giải trí và ưu đãi quy mô lớn.

Mở màn cho lễ hội mua sắm sôi động, nhiều thương hiệu sẽ đồng loạt ra mắt sản phẩm và mô hình mới tại TTTM Vincom trên cả nước. Nổi bật, WinMart liên tiếp giới thiệu mô hình siêu thị hiện đại tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hạ Long, Đà Nẵng – hướng đến không gian đa trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ tại điểm bán. Trong khi đó, thương hiệu nước hoa quốc tế thương hiệu nước hoa quốc tế ứng dụng công nghệ AI trong cá nhân hóa mùi hương - EveryHuman chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với ba chi nhánh đầu tiên tại Vincom Center Bà Triệu, Landmark 81 và Đồng Khởi. Song hành cùng đó là chuỗi hoạt động “Mall nhà mình – Vui linh đình” diễn ra sôi nổi tại các TTTM trên cả nước như: Workshop Sống xanh, Sân chơi trí tuệ Rung chuông vàng, Ngày hội sức khỏe,... đem đến nhiều trải nghiệm sáng tạo dành riêng cho gia đình và trẻ nhỏ. Đặc biệt, trong suốt tháng 8, các TTTM cũng tổ chức hoạt động bán hàng tập trung phục vụ mùa tựu trường loạt sản phẩm văn phòng phẩm, trang phục và phụ kiện tới trường (quần áo, balo, cặp sách...) đến từ các thương hiệu như Fahasa, Nhà sách Tân Việt, Miniso, Mr.DIY...

a1-1754965818.jpg

Từ ngày 11/08 đến ngày 17/08, Vincom bắt đầu bước vào cao điểm ưu đãi với chương trình “80 Deals – Mừng 80 năm Quốc khánh”, áp dụng mức giảm giá lên tới 50% tại hơn 2.600 gian hàng trên toàn hệ thống. Hàng loạt thương hiệu đồng loạt tung khuyến mãi như My Kingdom triển khai chương trình săn deal giảm 29% trong khung giờ vàng; Aldo tặng ví cầm tay phiên bản “Việt Edition” giới hạn; Decathlon dành tặng voucher trị giá 29.000 đồng cho hoá đơn từ 80.000 đồng cho khách mang theo hoặc check-in cùng Quốc kỳ ,... Đặc biệt, khách hàng đến Vincom trong trang phục cờ đỏ sao vàng và có hóa đơn mua sắm bất kỳ sẽ nhận ngay combo quà tặng gồm: voucher mua sắm, cây xanh hoặc suất trải nghiệm tự tay sáng tạo các sản phẩm thủ công đậm chất Việt như vẽ tranh, làm nón lá,…

anh-2-1754965824.jpg

Bước sang tuần từ 18/08 – 24/08, Vincom bùng nổ với chuỗi hoạt động sáng tạo dành cho giới trẻ. Nổi bật là cuộc thi vẽ “Việt Nam Vươn Mình” với vòng chung kết diễn ra tại Vincom Mega Mall Royal City, cùng giải đấu “Star Fest Dance” dành cho cộng đồng Hip Hop – Street Dance, được tổ chức tại Vincom Mega Mall Ocean Park và Vincom Mega Mall Smart City trong hai ngày 23–24/08. Đồng thời, chuỗi hoạt động văn hóa cũng liên tục được tổ chức sẽ mang đến trải nghiệm “Tự hào Sao Việt” trong một không gian mua sắm – giải trí hiện đại.

Từ 25/08 – 02/09 là tuần lễ sôi động nhất với lễ hội “Tự hào Sao Việt” được tổ chức tại Vincom Center Landmark 81, thuộc tòa tháp cao nhất Việt Nam – biểu tượng cho tinh thần  đoàn kết, kiên cường và không ngừng vươn lên tại TP.HCM. Lễ hội gồm 5 khu trải nghiệm theo chủ đề: “Tinh hoa mặc Việt” (thời trang ứng dụng bản sắc Việt), “Bàn tay Việt – Bừng chất Việt” (thủ công mỹ nghệ), “Hương vị quê hương” (ẩm thực ba miền), “Xanh Việt” (sản phẩm thân thiện môi trường), Trạm sách và Triển lãm thời trang cảm hứng từ Di sản Việt “Sắc Nét”. Trong không gian ngập tràn sắc đỏ sao vàng, khách hàng cũng sẽ được thỏa sức mua sắm với 50 gian hàng Việt – đại diện cho những “ngôi sao Việt” đang vươn mình tỏa sáng trong nhiều lĩnh vực, cùng với hơn 100 gian hàng sầm uất tại Vincom Center Landmark 81.

Ngoài ra, Vincom còn mang đến loạt combo trải nghiệm “Giải Nhiệt – Ăn Ngon – Sống Ảo” với các ưu đãi hấp dẫn như Mua 1 Tặng 1, combo ẩm thực siêu tiết kiệm, cùng khu check-in sáng tạo tại nhiều thương hiệu nổi bật như Starbucks, Phúc Long, Haidilao, Dookki, LongWang... Khách hàng còn được hòa mình vào chuỗi sự kiện Chào mừng 80 năm Quốc khánh do Vincom phối hợp tổ chức cùng các cơ quan địa phương, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt trong cộng đồng.

anh-3-1754965824.jpg

Cũng trong tuần cuối tháng 8, Vincom Mega Mall Ocean City – trung tâm thương mại đầu tiên theo mô hình “One-stop Shoppertainment” – sẽ đi vào vận hành. Khách hàng sẽ lần đầu trải nghiệm một hệ sinh thái tích hợp toàn diện, từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến thư giãn, bên cạnh chuỗi hoạt động sôi động mang tinh thần “Upbeat Malliday – Vui không cần cớ.” 

Thông qua chiến dịch “Tự hào Sao Việt”, Vincom mong muốn mang đến cho người dân cả nước một Lễ hội ngập tràn cảm xúc, nơi tinh thần yêu nước và di sản Việt được thể hiện qua từng trải nghiệm vui chơi - mua sắm – giải trí. Kế thừa hành trình hơn hai thập kỷ đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt, Vincom tự hào là một “ngôi sao Việt”, không ngừng đổi mới để cùng các đối tác bán lẻ kiến tạo không gian tiêu dùng hiện đại, mang đến sản phẩm chất lượng, dịch vụ đẳng cấp, kết nối xu hướng toàn cầu và lan tỏa cảm hứng sống tích cực mỗi ngày.

