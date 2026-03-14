Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị, xã hội của đất nước, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng; trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, vì thế là ngày hội lớn của toàn dân, nơi quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động nhất; nơi niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ được bồi đắp; nơi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khẳng định và lan tỏa. Đặc biệt, cuộc bầu cử lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Từ mùa Xuân lịch sử năm 1946 đến ngày hội dân chủ hôm nay, dòng chảy ấy chưa bao giờ ngừng nghỉ. 80 năm qua, mỗi kỳ bầu cử đều là một dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, gắn liền với từng giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam, từ những năm tháng kháng chiến kiến quốc, đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trong suốt hành trình đó, lá phiếu của cử tri luôn mang một ý nghĩa sâu sắc: đó là biểu tượng sinh động của quyền làm chủ, của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm công dân; không chỉ là sự lựa chọn cá nhân còn là gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước. Đó không chỉ là sự khẳng định bản chất dân chủ, nhân văn của chế độ ta, còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng, mỗi kỳ bầu cử đều là một cuộc gặp gỡ lớn giữa ý Đảng và lòng dân.

Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam, có thể thấy sức mạnh của dân tộc luôn bắt nguồn từ sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nhân dân vừa là chủ thể của lịch sử, vừa là nguồn sức mạnh vô tận làm nên những bước ngoặt của đất nước. Chính vì vậy, mỗi sự kiện chính trị lớn của quốc gia đều gắn liền với sự tham gia và đồng thuận của Nhân dân. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là một trong những thời khắc tiêu biểu nhất thể hiện tinh thần ấy. Từ những khu phố đông đúc của đô thị đến những bản làng vùng cao, từ những làng chài ven biển đến những đảo xa nơi đầu sóng ngọn gió, khắp mọi miền Tổ quốc đều rộn ràng không khí của ngày hội non sông. Người dân đến khu vực bỏ phiếu với tâm thế trang trọng nhưng cũng rất gần gũi, bởi họ hiểu rằng trong lá phiếu của mình chứa đựng quyền làm chủ và trách nhiệm đối với tương lai đất nước. Hiến pháp năm 2013 khẳng định rõ bầu cử và ứng cử là quyền cơ bản của công dân. Điều đó thể hiện bản chất dân chủ của chế độ ta, đồng thời khẳng định nguyên tắc quan trọng: mọi quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Thông qua lá phiếu của mình, Nhân dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - những cơ quan quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, ý nghĩa của cuộc bầu cử lần này càng trở nên sâu sắc. Yêu cầu về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng cao; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với chất lượng đại biểu dân cử.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của Việt Nam trong những thập niên tới, với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế hiện đại dựa trên khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy sức mạnh của văn hóa và con người Việt Nam như một nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững. Những định hướng không chỉ là mục tiêu chiến lược, mà còn là lời hiệu triệu đối với toàn xã hội về một khát vọng phát triển mới của dân tộc. Đó là khát vọng đưa đất nước tiến nhanh hơn trên con đường hiện đại hóa; xây dựng một xã hội phồn vinh, hạnh phúc; trong đó mỗi người dân đều có cơ hội cống hiến và phát triển trong một môi trường hòa bình, ổn định và giàu bản sắc văn hóa. Nhiệm kỳ 2026 - 2031 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là giai đoạn mở đầu cho việc hiện thực hóa những mục tiêu lớn mà đất nước đã đặt ra: đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng - Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước - đất nước ta trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng ấy, đất nước cần một hệ thống thể chế ngày càng hoàn thiện, một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một đội ngũ cán bộ, đại biểu đủ tâm, đủ tầm, đủ năng lực để gánh vác trọng trách trước Nhân dân và Tổ quốc. Một Quốc hội mạnh không chỉ ở số lượng luật được ban hành, mà ở khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường cho phát triển, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Một Hội đồng nhân dân vững không chỉ ở các kỳ họp đúng quy trình, mà ở năng lực phản ánh hơi thở cuộc sống, quyết định đúng những vấn đề sát dân, gần dân, thiết thực với dân. Vì vậy, mỗi lá phiếu của cử tri trong ngày bầu cử không chỉ thực hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin của Nhân dân đối với những người đại diện của mình; là sự lựa chọn những con người có bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự để cùng Nhân dân gánh vác trọng trách xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Lá phiếu của cử tri cũng là biểu hiện của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh đã giúp đất nước ta vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử và tiếp tục là nguồn lực to lớn cho sự phát triển trong tương lai. Hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước cùng tham gia đi bầu cử, đó không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự đồng lòng. Tuy nhiên, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, điều quan trọng còn ở chất lượng của sự lựa chọn. Quyền bầu cử luôn gắn liền với trách nhiệm công dân. Không đi bầu thay, bảo đảm mỗi lá phiếu đều do chính mình bỏ vào hòm phiếu, mỗi cử tri cần tìm hiểu kỹ về tiêu chuẩn, chương trình hành động và uy tín của các ứng cử viên, để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn và có trách nhiệm. Một lá phiếu được gửi đi sau khi đã cân nhắc thấu đáo lợi ích chung của đất nước và cộng đồng sẽ mang giá trị lớn hơn rất nhiều so với một lá phiếu mang tính hình thức. Chính từ những lựa chọn có trách nhiệm ấy mà chất lượng của các cơ quan dân cử sẽ được nâng cao, góp phần xây dựng một bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh và hiệu quả.

Cùng với sự sáng suốt trong lựa chọn là kỳ vọng lớn lao của cử tri đối với mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đại biểu do nhân dân bầu ra phải thực sự là người đại diện chân chính của nhân dân; thực sự là cầu nối trung thực giữa Nhân dân với Nhà nước; nói tiếng nói của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng chính là thước đo sinh động nhất của dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đang đến gần. Trước hòm phiếu thiêng liêng, mỗi cử tri hãy ý thức sâu sắc rằng, lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm; không chỉ là sự lựa chọn cho một nhiệm kỳ mà còn là sự lựa chọn cho tương lai phát triển của đất nước. Khi hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng hội tụ trong ngày bầu cử, là khi ý Đảng hòa với lòng dân, đó cũng là lúc sức mạnh Việt Nam được bồi đắp. Sức mạnh của niềm tin được nhân lên. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được lan tỏa. Từ sức mạnh ấy, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng sẽ trở thành hiện thực. Trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam vững vàng tiến bước.