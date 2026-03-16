Việc xác nhận tư cách của người trúng cử được thực hiện như thế nào?

08:13 16/03/2026
Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử.
1-1773623715.jpg

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Nguồn: Vietnam+

Việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện như sau:

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, cấp Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa XVI cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa XVI về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội.

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở cấp mình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND, Ủy ban bầu cử các cấp tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 của cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử; cấp Giấy chứng nhận đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên của HĐND.

2-1773623720.jpg

Một điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nguồn: Thái Hà/Vietnam+

Trường hợp có đơn thư tố cáo đối với người trúng cử đại biểu HĐND nhưng chưa có kết luận, kết quả xác minh, trả lời chính thức của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, thì Ủy ban bầu cử các cấp vẫn tiến hành việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình căn cứ vào các tài liệu, kết luận hiện có.

Các nội dung tố cáo chưa có kết luận hoặc chưa được giải quyết được chuyển cho Thường trực HĐND khóa mới để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trường hợp cơ quan chức năng đã có kết luận kiểm tra khẳng định người trúng cử đại biểu HĐND có vi phạm và bị xử lý kỷ luật với hình thức từ khiển trách trở lên thì Ủy ban bầu cử cần xem xét, đánh giá cụ thể về tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Nếu đó là hành vi vi phạm pháp luật, không phù hợp với tiêu chuẩn của đại biểu HĐND là phải có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật đã được quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 5 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy ban bầu cử không công nhận tư cách đại biểu HĐND đối với người này.

Trường hợp sau khi người trúng cử đã được xác nhận tư cách đại biểu HĐND mà cơ quan chức năng mới có kết luận khẳng định người này có vi phạm pháp luật, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu HĐND, không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì Thường trực HĐND khóa mới sẽ xem xét, quyết định việc tự mình báo cáo để HĐND bãi nhiệm đại biểu HĐND hoặc theo đề nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp báo cáo để cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với người có vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 38 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Cùng chủ đề
Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100% Sự kiện - Chính sách
Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100%

Chiều 15/3, theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ 00 phút, tổng số...

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử Sự kiện - Chính sách
Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử

Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri trên cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc...

Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Sự kiện - Chính sách
Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu...

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn: Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn: Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trả lời phỏng vấn TTXVN...

Nghị quyết 79: Không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp nhà nước Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 79: Không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp nhà nước

Không còn chỉ là câu chuyện cải cách doanh nghiệp nhà nước, Nghị quyết 79 có cách tiếp cận toàn...

Bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để hỗ trợ bầu cử Quốc hội Sự kiện - Chính sách
Bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng VNeID để hỗ trợ bầu cử Quốc hội

Ngày 8/3, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin,...

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Nâng niu sức khỏe trẻ thơ

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Nâng niu sức khỏe trẻ thơ

Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng môi trường điều trị thân thiện luôn là yếu tố khiến các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm niềm tin. Tại Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng nghìn gia đình, nơi không chỉ điều trị bệnh mà còn mang đến sự an tâm và hy vọng cho trẻ em trong và ngoài tỉnh.

2 giờ trước Thông tin cần biết

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong: Mong muốn Quốc hội tập trung cải cách thể chế

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong: Mong muốn Quốc hội tập trung cải cách thể chế

TS Nguyễn Minh Phong kỳ vọng Quốc hội khóa mới tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật, định hướng tăng trưởng kinh tế số và kinh tế tư nhân. Những việc này là động lực để hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100%

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100%

Chiều 15/3, theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ 00 phút, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử

Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri trên cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian trao đổi nhanh với phóng viên báo chí về ý nghĩa của ngày hội toàn dân và những kỳ vọng gửi tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước.

21 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị, xã hội của đất nước, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng; trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - Hành trình vạn bước chạy “đánh thức” biểu tượng du lịch mới của TP.HCM

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - Hành trình vạn bước chạy “đánh thức” biểu tượng du lịch mới của TP.HCM

Khoảng 5.000 vận động viên sẽ đổ về TP.HCM tham dự VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới. Đây sẽ là chuyển động biểu tượng đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến mới của cộng đồng runner yêu thiên nhiên, với trải nghiệm chạy bộ giữa hệ sinh thái biển, rừng độc đáo và “kỳ quan” đô thị ESG++.

1 ngày trước Thông tin cần biết

MIK Group khởi công dự án hơn 5ha tại Bắc Ninh

MIK Group khởi công dự án hơn 5ha tại Bắc Ninh

Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

