Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100%

08:09 16/03/2026
Chiều 15/3, theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ 00 phút, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.
Các cử tri xem xét để bầu cử, lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng (Ảnh: Quang Vinh)

Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%). Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).

9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%: Hải Phòng (94,88%); Khánh Hòa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92,61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%). Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%). Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Về không khí bầu cử, dư luận trong Nhân dân, báo chí trong nước và quốc tế về tình hình bầu cử, theo Hội đồng bầu cử quốc gia, cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ánh đậm nét về Ngày bầu cử, dành trọng tâm thời lượng để đăng tải tin, bài, hình ảnh phản ánh, cập nhật diễn biến bầu cử trên phạm vi cả nước.

Tính đến 16 giờ 00 phút, theo thống kê của Trung tâm Không gian mạng Reputa-Tập đoàn Viettel, đã có 5.261 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử. Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Ngày hội non sông”, phát sóng trực tiếp trên VTV1, kết nối trực tiếp đến 9 điểm cầu chính và tất cả 34 tỉnh, thành phố.

Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế quan tâm đưa tin về Ngày bầu cử của Việt Nam như: Tân Hoa Xã (Trung Quốc), Reuters (Anh), Bloomberg (Mỹ), DW (Deutsche Welle - Đức), ABC News (Úc), Prensa Latina (Cuba), Al Jazeera (Qatar), AP News (Associated Press – Mỹ), France 24 (Pháp), RFI (Radio France Internationale – Pháp), The Hindu (Ấn Độ), Bangkok Post (Thái Lan).

Tại thời điểm báo cáo, tình hình giao thông, thông tin liên lạc trên phạm vi cả nước cơ bản thuận lợi. Một số ít bản thuộc tỉnh Nghệ An, xã An Xuyên tỉnh Cà Mau ghi nhận tình trạng sóng điện thoại chưa ổn định, phần nào ảnh hưởng đến chế độ thông tin hai chiều trong việc tổng hợp kết quả bầu cử.

Tình hình thời tiết mát mẻ, nắng đẹp tiếp tục được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thời tiết biển động, có mưa tại đặc khu Lý Sơn. Tuy nhiên, những khó khăn không ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả bầu cử tại khu vực này.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước được giữ vững ổn định; chưa ghi nhận vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

 

Theo daidoanket.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://daidoanket.vn/tong-so-cu-tri-tham-gia-bo-phieu-dat-ty-le-93-19-co-5-tinh-dat-sat-muc-100.html

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031
Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

(Pháp lý) – Thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng hơn 100.000 người rời khỏi khu vực nhà nước cần có việc làm. Vấn đề đặt ra cần có các giải pháp cơ chế để thúc đẩy thị trường việc làm trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nghiên cứu từ kinh nghiệm các nước, chúng tôi cho rằng cần xây dựng khung pháp lý chính sách chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo ra nhiều việc làm cho xã hội trong kỉ nguyên mới.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa: Nâng niu sức khỏe trẻ thơ

Trong hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng môi trường điều trị thân thiện luôn là yếu tố khiến các bậc phụ huynh yên tâm gửi gắm niềm tin. Tại Thanh Hóa, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhiều năm qua đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng nghìn gia đình, nơi không chỉ điều trị bệnh mà còn mang đến sự an tâm và hy vọng cho trẻ em trong và ngoài tỉnh.

2 giờ trước Thông tin cần biết

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong: Mong muốn Quốc hội tập trung cải cách thể chế

TS Nguyễn Minh Phong kỳ vọng Quốc hội khóa mới tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện pháp luật, định hướng tăng trưởng kinh tế số và kinh tế tư nhân. Những việc này là động lực để hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

5 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Việc xác nhận tư cách của người trúng cử được thực hiện như thế nào?

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử

Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri trên cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian trao đổi nhanh với phóng viên báo chí về ý nghĩa của ngày hội toàn dân và những kỳ vọng gửi tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước.

21 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ngày hội của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống chính trị, xã hội của đất nước, diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng; trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển nhanh, bền vững, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu chiến lược

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ - Hành trình vạn bước chạy “đánh thức” biểu tượng du lịch mới của TP.HCM

Khoảng 5.000 vận động viên sẽ đổ về TP.HCM tham dự VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới. Đây sẽ là chuyển động biểu tượng đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise, đưa Cần Giờ trở thành điểm đến mới của cộng đồng runner yêu thiên nhiên, với trải nghiệm chạy bộ giữa hệ sinh thái biển, rừng độc đáo và “kỳ quan” đô thị ESG++.

1 ngày trước Thông tin cần biết

MIK Group khởi công dự án hơn 5ha tại Bắc Ninh

Ngày 14/3/2026, MIK Group tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu dân cư kết hợp Thương mại Dịch vụ và Nhà ở cao tầng II-HH11 thuộc phân khu số 2, thành phố Bắc Giang tại phường Tân Tiến (Bắc Ninh). Đây là lần đầu tiên Tập đoàn hiện diện tại thị trường Bắc Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản tại khu vực công nghiệp giáp Đông Bắc Thủ đô.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay