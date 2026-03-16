Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ 93,19%, có 5 tỉnh đạt sát mức 100%

Các cử tri xem xét để bầu cử, lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng (Ảnh: Quang Vinh)

Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%). Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).

9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%: Hải Phòng (94,88%); Khánh Hòa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92,61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%). Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%). Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.

Về không khí bầu cử, dư luận trong Nhân dân, báo chí trong nước và quốc tế về tình hình bầu cử, theo Hội đồng bầu cử quốc gia, cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ánh đậm nét về Ngày bầu cử, dành trọng tâm thời lượng để đăng tải tin, bài, hình ảnh phản ánh, cập nhật diễn biến bầu cử trên phạm vi cả nước.

Tính đến 16 giờ 00 phút, theo thống kê của Trung tâm Không gian mạng Reputa-Tập đoàn Viettel, đã có 5.261 tin, bài trên các báo, tạp chí, cổng thông tin, chuyên trang điện tử trong nước về cuộc bầu cử. Đài Truyền hình Việt Nam đã thực hiện cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Ngày hội non sông”, phát sóng trực tiếp trên VTV1, kết nối trực tiếp đến 9 điểm cầu chính và tất cả 34 tỉnh, thành phố.

Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế quan tâm đưa tin về Ngày bầu cử của Việt Nam như: Tân Hoa Xã (Trung Quốc), Reuters (Anh), Bloomberg (Mỹ), DW (Deutsche Welle - Đức), ABC News (Úc), Prensa Latina (Cuba), Al Jazeera (Qatar), AP News (Associated Press – Mỹ), France 24 (Pháp), RFI (Radio France Internationale – Pháp), The Hindu (Ấn Độ), Bangkok Post (Thái Lan).

Tại thời điểm báo cáo, tình hình giao thông, thông tin liên lạc trên phạm vi cả nước cơ bản thuận lợi. Một số ít bản thuộc tỉnh Nghệ An, xã An Xuyên tỉnh Cà Mau ghi nhận tình trạng sóng điện thoại chưa ổn định, phần nào ảnh hưởng đến chế độ thông tin hai chiều trong việc tổng hợp kết quả bầu cử.

Tình hình thời tiết mát mẻ, nắng đẹp tiếp tục được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận thời tiết biển động, có mưa tại đặc khu Lý Sơn. Tuy nhiên, những khó khăn không ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả bầu cử tại khu vực này.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước được giữ vững ổn định; chưa ghi nhận vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử.