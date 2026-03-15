Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi thông điệp tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước trong ngày bầu cử

Sáng 15/3, hơn 79 triệu cử tri trên cả nước chính thức đi bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội), bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian trao đổi nhanh với phóng viên báo chí về ý nghĩa của ngày hội toàn dân và những kỳ vọng gửi tới cán bộ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cử tri cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga xem danh sách các ứng cử viên tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh (TP Hà Nội)

Phóng viên: Thưa bà, bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đời sống chính trị của đất nước trong giai đoạn hiện nay?

Bà Hà Thị Nga: Có thể nói, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra những thời khắc đầu tiên, tôi cảm nhận là rất tuyệt vời, có thể nói là hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua lá phiếu của mình, cử tri cả nước sẽ lựa chọn ra những người đại biểu đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của mình để mang đến nghị trường Quốc hội cũng như các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp.

Những đại biểu được lựa chọn sẽ tham gia vào quá trình xây dựng luật, ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Vì vậy, cuộc bầu cử hôm nay có thể xem là một sự khởi đầu rất có ý nghĩa để đất nước chúng ta chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ

Phóng viên: Với những trọng trách của Quốc hội khóa XVI sẽ đặt ra yêu cầu như thế nào đối với đại biểu Quốc hội, thưa bà?

Bà Hà Thị Nga: Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nơi mỗi quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn định hình tương lai dài hạn của quốc gia. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn, mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm.

Đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về sứ mệnh đại diện. Đại biểu Quốc hội là người được Nhân dân trực tiếp trao quyền, thay mặt Nhân dân thực thi quyền lực nhà nước ở cấp cao nhất. Vì vậy, mỗi đại biểu phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; không để mình bị chi phối bởi lợi ích cục bộ hay nhóm lợi ích. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, bản lĩnh ấy càng trở nên quan trọng, bởi Quốc hội chính là nơi bảo vệ lợi ích chiến lược, lâu dài của đất nước bằng công cụ pháp luật và chính sách.

Đại biểu Quốc hội khóa XVI phải có năng lực hoạch định và phản biện chính sách ở tầm cao. Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết của Quốc hội hôm nay đều có thể tạo ra hiệu ứng nhiều năm sau. Điều đó đòi hỏi đại biểu không chỉ nắm chắc thực tiễn trong nước mà còn phải có tư duy so sánh, tiếp cận thông lệ quốc tế, biết phân tích tác động đa chiều và dự báo được những rủi ro chính sách. Luật pháp trong giai đoạn mới phải vừa bảo đảm định hướng chính trị, vừa minh bạch, ổn định, khả thi và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo. Đại biểu vì thế phải xem xét, quyết định trên cơ sở dữ liệu thực chứng và một tinh thần cởi mở, đổi mới, sáng tạo.

Đại biểu Quốc hội cần có tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đến cùng. Quốc hội ngày càng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đòi hỏi mỗi đại biểu phải đầu tư nghiêm túc hơn nữa cả về thời gian và trí tuệ cho công việc nghị trường. Đại biểu Quốc hội phải là người theo đuổi đến cùng các cam kết và kiến nghị sau giám sát, bảo đảm luật, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, phải có phẩm chất liêm chính và dũng khí chính trị. Quốc hội là diễn đàn dân chủ cao nhất của đất nước. Ở đó, tiếng nói của đại biểu phải phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri; phải dám nêu vấn đề khó, dám bày tỏ chính kiến trên tinh thần xây dựng; dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sự liêm chính và minh bạch của mỗi đại biểu sẽ củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Phóng viên: Theo bà, đâu là yếu tố then chốt để mỗi lá phiếu của cử tri thực sự gửi gắm được kỳ vọng về Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới chuyên nghiệp, hành động hiệu quả?

Bà Hà Thị Nga: Tôi cho rằng, việc nâng cao chất lượng đại biểu luôn là yêu cầu xuyên suốt trong mỗi nhiệm kỳ, nhưng trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết hơn khi chúng ta đang tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Chất lượng đại biểu không chỉ được đo bằng trình độ hay cơ cấu, mà trước hết được thể hiện ở trách nhiệm trước Nhân dân, ở khả năng thực thi nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương một cách thực chất. Khi đại biểu thực sự có bản lĩnh, có trí tuệ, có tinh thần phụng sự, hành động quyết liệt và gắn bó mật thiết với cử tri, thì niềm tin của Nhân dân sẽ được củng cố một cách bền vững.

Tuy nhiên, yếu tố then chốt để mỗi lá phiếu thực sự gửi gắm được kỳ vọng của cử tri không chỉ nằm ở quy trình tổ chức chặt chẽ, mà còn ở sự tham gia có trách nhiệm của mỗi cử tri. Khi cử tri tìm hiểu kỹ thông tin về người ứng cử, cân nhắc trên cơ sở tiêu chuẩn, chương trình hành động và uy tín thực tiễn, thì lá phiếu sẽ trở thành sự lựa chọn có ý thức, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Tôi cũng mong mỗi cử tri hãy ý thức được rằng “mỗi lá phiếu là một niềm tin, mỗi cử tri là một viên gạch” để góp phần xây dựng đất nước phát triển vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Có thể nói, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, mà còn là dịp để củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết giữa Nhân dân với Nhà nước. Một bộ máy đại diện tinh gọn, chuyên nghiệp và hành động chỉ có thể hình thành khi cả hệ thống chính trị làm tốt công tác chuẩn bị và khi mỗi lá phiếu được đặt vào hòm phiếu bằng niềm tin, trách nhiệm và kỳ vọng chính đáng của cử tri.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhận phiếu bầu cử

Phóng viên: Nhân dịp ngày bầu cử, bà muốn gửi thông điệp gì tới cử tri cả nước để khuyến khích người dân tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình?

Bà Hà Thị Nga: Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ, đồng thời cũng là niềm vinh dự của mỗi cử tri.

Chính vì vậy, tôi mong muốn tất cả các cử tri hãy dành thời gian cho khoảnh khắc rất ý nghĩa này để đến các điểm bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình.

Mỗi lá phiếu của cử tri đều góp phần quan trọng trong việc lựa chọn ra những người đại diện xứng đáng, những người sẽ thay mặt nhân dân nói lên tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của mình tại Quốc hội cũng như tại Hội đồng nhân dân các cấp.

Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của mỗi cử tri chính là yếu tố quan trọng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga tiến hành bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 7, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội, sáng 15/3

Phóng viên: Đối với cử tri là cán bộ, hội viên thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, bà có điều gì muốn nhắn gửi thêm?

Bà Hà Thị Nga: Chúng tôi mong muốn tất cả cử tri, đặc biệt là cử tri thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, hãy tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Trên cơ sở đó, mỗi cử tri sẽ có sự lựa chọn đúng đắn để bầu ra những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực sự xứng đáng. Những đại biểu ấy phải là những người có tâm, có tài, đồng thời có tinh thần hành động cao, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm trước nhân dân.

Quan trọng hơn, họ phải thực hiện tốt sứ mệnh của mình là người đại diện cho nhân dân, phản ánh trung thực tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội cũng như tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày bầu cử 15/3 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Những lá phiếu được gửi gắm hôm nay cũng chính là kỳ vọng của nhân dân vào một nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách đúng đắn vì sự phát triển của đất nước.

Trân trọng cảm ơn bà!