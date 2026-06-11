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MB BeeRich trở thành nền tảng quản lý tài chính cá nhân dẫn đầu về mức độ nhận biết

15:00 11/06/2026
Khảo sát diện rộng của Mibrand tháng 6/2026 cho thấy người dùng Việt ngày càng quan tâm đến các nền tảng quản lý tài chính cá nhân giúp cân đối chi tiêu, theo dõi dòng tiền và gia tăng tài sản có mục tiêu. Trải nghiệm dễ sử dụng, khả năng cá nhân hóa và mức độ tin cậy là các yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh quản lý tài chính cá nhân đang trở thành một nhu cầu ngày càng phổ biến của người dùng số, Mibrand Việt Nam đã tiến hành khảo sát và công bố kết quả đo lường về nhận biết, hành vi sử dụng và động lực lựa chọn các nền tảng quản lý tài chính cá nhân tại Việt Nam. Khảo sát được thực hiện với gần 900 người dùng trong độ tuổi từ 18 đến 60 tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, trong giai đoạn từ ngày 09/05/2026 đến 22/05/2026.

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Điểm dẫn dắt mới trong bức tranh quản lý tài chính cá nhân tại Việt Nam

Tại Việt Nam, mong muốn làm chủ tài chính, sử dụng tiền hiệu quả hơn và từng bước gia tăng tài sản đang trở thành mục tiêu phổ biến của nhiều nhóm người dùng. Nếu trước đây quản lý tài chính cá nhân thường được hiểu đơn giản là ghi chép thu chi, thì hiện nay người dùng ngày càng quan tâm đến việc dòng tiền của mình đang đi đâu và làm thế nào để tiền được sử dụng một cách thông minh hơn. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng hiện nay vẫn yêu cầu người dùng tự nhập dữ liệu chi tiêu, khiến hiệu quả quản lý phụ thuộc nhiều vào mức độ chủ động, ghi nhớ và kỷ luật cá nhân.

Theo số liệu được Ngân hàng Nhà nước công bố, trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng giao dịch thanh toán không tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị so với cùng kỳ 2024. Trong đó, giao dịch qua internet tăng 51,2% về số lượng và 37,17% về giá trị; giao dịch qua điện thoại di động tăng 37,37% về số lượng và 21,79% về giá trị.

Đáng chú ý, dữ liệu khảo sát cho thấy người dùng hiện nay sử dụng nền tảng quản lý tài chính cá nhân chủ yếu cho các nhu cầu cơ bản nhưng có tần suất cao. Cụ thể, 32,5% người dùng cho biết mục đích chính là ghi chép thu chi hằng ngày, trong khi 23,7% sử dụng để theo dõi và đánh giá tình hình tài chính cá nhân.  Ba yếu tố quan trọng nhất khiến người dùng tin tưởng và lựa chọn một nền tảng quản lý tài chính cá nhân là uy tín thương hiệu, với 81,9%; mức độ bảo mật và an toàn dữ liệu, với 80,4%; và sự thừa hưởng mức độ uy tín từ tổ chức tài chính hoặc ngân hàng đứng sau, với 78,8%, theo dữ liệu khảo sát của Mibrand.

Đây là lý do các nền tảng quản lý tài chính cá nhân tích hợp trong app ngân hàng giành được ưu thế khi thu hút người dùng. Khác với các ứng dụng độc lập, app ngân hàng đã có sẵn quan hệ tài chính với khách hàng, ghi nhận hành vi giao dịch thực tế, có mức độ tin cậy cao hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền và có thể giúp người dùng hành động ngay sau khi nhận được insight tài chính.

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MB BeeRich dẫn đầu Top of Mind trong nhóm nền tảng tích hợp trên app ngân hàng

Theo kết quả khảo sát, MB BeeRich của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ghi nhận mức độ nhận biết Top of Mind cao nhất trong nhóm các nền tảng quản lý tài chính cá nhân tích hợp sẵn trên app ngân hàng. Cụ thể, khi được hỏi “Khi nghĩ đến nền tảng quản lý tài chính cá nhân tích hợp sẵn trên app ngân hàng, anh/chị nghĩ ngay đến nền tảng nào?”, 24,3% người dùng nhắc đến MB BeeRich, cao hơn Cake by VPBank, với 21,2%, và Timo by BVBank, với 16,1%.

Trong phạm vi khảo sát, MB BeeRich cũng thuộc nhóm nền tảng có tỷ lệ người dùng đang sử dụng nổi bật, với 23,5% đáp viên cho biết đang sử dụng để quản lý tài chính cá nhân. Tỷ lệ này cao hơn một số nền tảng được nhắc đến trong khảo sát như Cake by VPBank, với 22,5%, và Money Lover, với 18,2%. Ở nhóm nền tảng được lựa chọn làm công cụ sử dụng chính, Cake và MB BeeRich hiện là hai cái tên nổi bật, dù mức độ ưu tiên có sự khác biệt theo từng khu vực.

Là nền tảng quản lý tài chính cá nhân được tích hợp trên App MBBank, MB BeeRich hỗ trợ người dùng theo dõi dòng tiền, phân loại chi tiêu, quản lý tài sản và xây dựng mục tiêu tài chính cá nhân trên cùng một hành trình số với mục tiêu “Giúp bạn giàu có”. Theo khảo sát, đây là nền tảng được khách hàng liên tưởng nổi bật với ba đặc điểm: thông minh, dễ dùng và cá nhân hóa.

Điểm mạnh “thông minh” đến từ việc MB BeeRich tích hợp công nghệ để tự động tổng hợp thu chi, phân loại chi tiêu và tạo báo cáo theo thời gian thực, kèm đối chiếu với các tháng trước, giúp người dùng không cần ghi chép hay nhập liệu thủ công. Nền tảng được tối ưu thao tác, giao diện gọn và trực quan, đồng thời các báo cáo được tự động cập nhật để người dùng có thể theo dõi nhanh tình hình tài chính cá nhân.

Thay vì chỉ ghi nhận các khoản đã chi, nền tảng hướng tới việc giúp người dùng hiểu rõ hơn về dòng tiền, hình thành thói quen tài chính tích cực và từng bước sử dụng tiền hiệu quả hơn; MB BeeRich thể hiện khả năng “cá nhân hóa” thông qua việc hỗ trợ người dùng theo dõi tài sản, đánh giá hành vi chi tiêu và đưa ra gợi ý về chi tiêu, tiết kiệm, tích lũy phù hợp với mục tiêu của từng khách hàng

Trong bối cảnh thị trường nền tảng quản lý tài chính cá nhân tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn cạnh tranh mở, với nhiều nhóm nền tảng cùng tham gia như ngân hàng số, fintech, ví điện tử và các ứng dụng ghi chép tài chính độc lập, kết quả khảo sát cho thấy MB BeeRich đã tạo được mức độ hiện diện nổi bật trong tâm trí người dùng khi nói đến quản lý tài chính cá nhân qua app ngân hàng với thông điệp “Giúp bạn giàu có”.

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Theo Mibrand, PFM đang dịch chuyển từ một công cụ ghi chép thu chi đơn thuần sang một lớp trải nghiệm tài chính số có tính chủ động hơn. Người dùng không chỉ muốn biết mình đã tiêu bao nhiêu, mà còn muốn hiểu dòng tiền đang diễn biến như thế nào, khoản chi nào cần kiểm soát, mục tiêu tiết kiệm có đang đúng tiến độ hay không và đâu là hành động phù hợp trong từng thời điểm. Xu hướng phát triển PFM trên thế giới cũng cho thấy thế hệ nền tảng mới đang chuyển từ quản lý chi tiêu thụ động sang lập kế hoạch tài chính chủ động, đầu tư thông minh với dữ liệu thời gian thực, insight dự báo và gợi ý hành động được cá nhân hóa.

Ông Lại Tiến Mạnh, Managing Director của Mibrand Việt Nam, nhận định: “Kết quả khảo sát cho thấy người dùng Việt Nam đang nhìn nhận app ngân hàng không chỉ là kênh giao dịch, mà còn mong đợi một công cụ quản lý tài chính cá nhân tích hợp, bảo mật hoàn toàn cá nhân ngay trong app. Trong bối cảnh dữ liệu tài chính là dữ liệu nhạy cảm, niềm tin thương hiệu và bảo mật trở thành điều kiện tiên quyết. Những nền tảng như MB BeeRich có lợi thế vì xuất hiện trong một hệ sinh thái ngân hàng vốn đã quen thuộc với người dùng, đồng thời có khả năng kết nối trực tiếp giữa insight tài chính và hành động tài chính.”

Với phương châm “Giúp bạn giàu có”, MB BeeRich hướng tới việc phổ cập quản lý tài chính cá nhân tới đông đảo người dân Việt Nam, từ những nhu cầu cơ bản như theo dõi thu chi, kiểm soát dòng tiền, đặt mục tiêu tiết kiệm, đến những hành trình dài hạn hơn như gia tăng tài sản và xây dựng nền tảng tài chính bền vững.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

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