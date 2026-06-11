Cách Tân Hoàng Minh kể chuyện chế tác bất động sản bằng ngôn ngữ nghệ thuật

Bằng việc đưa trọn vẹn trải nghiệm không gian sống từ đời thực lên sân khấu, Tân Hoàng Minh Collection Showcase - The Art of Crafted Living chính thức định danh Tập đoàn Tân Hoàng Minh là “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật” với triết lý “Crafted Living”.

Định vị thương hiệu được gọi tên

Diễn ra tại Khách sạn Fairmont Hà Nội vào tối 09/06/2026, sự kiện “Tân Hoàng Minh Collection Showcase: The Art of Crafted Living” đã mở ra một không gian nghệ thuật mãn nhãn, đầy cảm xúc cho hơn 300 khách mời.

Ngay trong khoảnh khắc khai màn, khi tấm rèm nhung của sân khấu chính thức được kéo lên, cả khán phòng lập tức bị thu hút bởi một không gian lộng lẫy, tráng lệ như một cung điện châu Âu thu nhỏ.

Sự kết hợp đỉnh cao của âm thanh giao hưởng, ánh sáng nghệ thuật và thiết kế sân khấu đã tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ đối với người xem. Đó là một không gian mang đậm hơi thở tân cổ điển với cầu thang tinh xảo, hệ cột trụ uy nghi, những chiếc đèn chùm rực rỡ làm nổi bật những chi tiết chạm khắc thủ công.

Các khách mời đều nhận ra đây không phải là một “sân khấu” hay một “buổi trình diễn” nghệ thuật thông thường, được dựng lên chỉ để phục vụ cho một đêm sự kiện, mà chính là sự tái hiện sống động của không gian sống đẳng cấp đã hiện hữu tại các dự án bất động sản của Tân Hoàng Minh. Bằng nghệ thuật, Tân Hoàng Minh đã kể câu chuyện về bất động sản một cách tinh tế, khác biệt, chạm tới đa giác quan của người thưởng thức.

Ngay khoảnh khắc ấy, ông Đỗ Hoàng Minh, Phó chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức công bố định vị thương hiệu: “Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật – Craftsman of Artistic Property”.

Sau hành trình 33 năm không ngừng tích luỹ và hoàn thiện, đây là lần đầu tiên Tân Hoàng Minh hệ thống hoá và gọi tên những giá trị đã âm thầm dẫn dắt con đường phát triển của doanh nghiệp. Định vị này chính là kết tinh của những gì tinh tuý nhất, đã được hình thành, kiểm chứng và bồi đắp qua hơn ba thập kỷ.

“Chúng tôi đặc biệt trân trọng từ “Nhà chế tác”, bởi người nghệ nhân không chạy theo số lượng, không tìm kiếm sự dễ dàng, không chấp nhận những chuẩn mực ở mức vừa đủ. Họ dành thời gian cho những điều mà đôi khi rất ít người nhìn thấy. Nhưng chính những điều ấy lại tạo nên sự khác biệt bền vững. Đó cũng là cách mà Tân Hoàng Minh nhìn nhận và áp dụng vào các dự án do mình thực hiện”, ông Minh nói.

Từ tinh thần đó, ông Minh cũng chính thức giới thiệu triết lý phát triển “Crated Living của Tân Hoàng Minh. “Crafted Living không phải là một khẩu hiệu. Đó là tư tưởng, cách nhìn nhận và thực thi của Tân Hoàng Minh, để mỗi công trình không chỉ là nơi sống, làm việc mà là nơi lưu giữ ký ức, nơi nuôi dưỡng cảm xúc và là nơi phản chiếu những giá trị mà con người lựa chọn cho cuộc đời mình”, ông Minh khẳng định.

Ông Đỗ Hoàng Minh, Phó chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát biểu tại sự kiện

Với Tân Hoàng Minh, chế tác bất động sản cũng giống như quá trình hoàn thiện một chiếc đồng hồ Patek Philippe độc bản, hay một chiếc xe hơi Rolls-Royce phiên bản giới hạn. Quá trình sản xuất không chạy theo quy mô công nghiệp, không phát triển đại trà, mà mỗi chi tiết đều được cá nhân hóa dựa trên tư duy, tầm nhìn, kỹ nghệ chính xác và niềm đam mê theo đuổi chuẩn mực cao nhất của sản phẩm.

Triết lý này được vận hành dựa trên bộ gen thương hiệu với ba DNA cốt lõi. Trong đó, kiến trúc duy mỹ được thể hiện trong tư duy sáng tạo, nơi cái đẹp là hệ quy chiếu hàng đầu cho mọi ý tưởng kiến trúc. Hoàn thiện tinh xảo là cách Tân Hoàng Minh thể hiện sự chỉn chu, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất trong quá trình hoàn thiện công trình. Và giá trị trường tồn nằm ở sự bền vững của chất lượng và cảm xúc, giúp công trình không chỉ gây ấn tượng trong một khoảnh khắc, mà trở thành "di sản "cho nhiều thế hệ mai sau.

Bộ sưu tập bất động sản tinh tuyển

Bộ gen này chính là "xương sống" cho ba bộ sưu tập bất động sản độc đáo được bà Giáp Yến, Giám đốc Truyền thông – Thương hiệu Tập đoàn Tân Hoàng Minh lần đầu hệ thống hoá trên sân khấu. Theo đó, Legacy Collection là bộ sưu tập di sản, sang trọng, đẳng cấp với kiến trúc tân cổ điển đặc trưng, đã được minh chứng qua các dự án biểu tượng như Hanoi Signature, D’. Le Roi Soleil, D’. Le Pont D’or và D.' El Dorado. Iconic Collection với ngôn ngữ kiến trúc đương đại cùng hệ trải nghiệm được thiết kế xoay quanh nhịp sống hiện đại, mỗi công trình như D’. Capitale, Greenera Sothmark hay D’. Diamant Bleu đều mang khát vọng trở thành một dấu ấn mới của các đô thị. Giá trị của Iconic Collection không chỉ nằm ở không gian sống mà còn ở tinh thần thời đại mà bộ sưu tập này đại diện. Đỉnh cao của triết lý Crafted Living là Haute Collection, bộ sưu tập siêu sang, độc bản và mang giá trị sưu tầm với dự án tiêu biểu D’. Patrimony. Mỗi công trình là sự hội tụ của vị trí “kim cương”, kiến trúc độc bản, vật liệu tinh tuyển cùng những trải nghiệm được cá nhân hoá ở mức độ cao nhất.

Bà Giáp Yến, Giám đốc Truyền thông – Thương hiệu Tập đoàn kể lại hành trình hơn ba thập kỷ theo đuổi sự hoàn mỹ và hệ thống hóa bộ 3 DNA cốt lõi của Tân Hoàng Minh

Bà Yến cũng hé lộ hành trình chế tác bất động sản đầy công phu của Tân Hoàng Minh. Đó là cánh cổng đồng dẫn lối vào đại sảnh dự án Hanoi Signature được đúc thủ công từ 60 tấn đồng đỏ tinh khiết nhập khẩu từ Chile bởi 20 nghệ nhân quốc tế, hay bức tranh trên mái vòm đại sảnh được danh hoạ lừng danh người Ý Giovanni Bressana cùng hai cộng sự treo mình trên độ cao 15m để vẽ tay trong suốt hơn nửa năm.

“Tôi thực sự ấn tượng với sự đầu tư chỉnh chu, tâm huyết đến từng chi tiết của Tân Hoàng Minh trong sự kiện lần này”, bà Nguyễn Hà My, Giám đốc Khu vực - Dự án và phát triển Swiss-Belhotel International tại Việt Nam chia sẻ. “Thông qua sự kiện, có thể thấy rõ triết lý "chế tác" mà chủ đầu tư đang hướng tới. Sự kết hợp giữa nghệ thuật và bất động sản, phong cách sống mang lại cảm xúc cho người xem thực sự ấn tượng, khác biệt, chưa từng xuất hiện trên thị trường bất động sản".

Không gian triển lãm đa giác quan tái hiện hơn 30 năm hành trình kiến tạo của Tân Hoàng Minh, nơi từng chi tiết được chăm chút để tôn vinh tinh thần chế tác và các giá trị duy mỹ trường tồn

Khi nghệ thuật khơi nguồn cảm xúc

Từ không gian sự kiện đến thiết kế sân khấu, tất cả đều hoàn hảo. Thế nhưng, tầng cảm xúc để lại sâu sắc và lắng đọng nhất cho hơn 300 khách mời lại chính là sự dẫn dắt của Tân Hoàng Minh qua ba chương của quá trình chế tác một tuyệt tác nghệ thuật.

Trong chương mở đầu mang tên Craftsman’s Legacy, không gian khán phòng như ngưng đọng bởi âm thanh của tiếng gõ nhẹ, tiếng chạm khẽ, tiếng phác thảo hòa quyện cùng nhạc giao hưởng và vũ đạo, tái hiện trọn vẹn khoảnh khắc người nghệ nhân bắt đầu định hình cảm hứng sáng tạo.

Tinh thần ấy được tiếp nối và hiện thực hóa ở chương The Crafted Masterpiece, với bộ sưu tập bất động sản tinh tuyển hiện lên như những bức tranh hoàn mỹ. Quá trình chế tác ấy được trình diễn với sự xuất hiện của nghệ sĩ Phạm Thu Hà cùng ban nhạc Anh Em và Vũ đoàn AC, khiến cảm xúc của đêm tiệc thăng hoa lên một nấc thang mới.

Nhịp điệu được đẩy lên cao trào ở chương cuối The Living Craft, khi nghệ thuật không còn nằm trên bản vẽ mà thực sự len lỏi vào từng nhịp thở của không gian sống. Khán phòng hoàn toàn đắm chìm trong giọng ca của “hoạ mi” Phạm Thu Hà với dòng nhạc cổ điển, kết hợp kỹ thuật thanh nhạc thính phòng đỉnh cao; thổn thức với miền ký ức thanh xuân qua giọng ca Trịnh Thăng Bình và vỡ òa, lắng đọng trước những nốt cao nội lực của Quốc Thiên.

Khép lại đêm Collection Showcase, Tân Hoàng Minh đã thành công trong việc đưa không gian và trải nghiệm sống đẳng cấp lên sân khấu, rồi chính tạo tác nghệ thuật ấy lại khẳng định hệ giá trị cốt lõi trên hành trình "chế tác" của doanh nghiệp này.

Với định vị "Nhà chế tác bất động sản nghệ thuật", Tân Hoàng Minh không chỉ khẳng định vị thế không thể sao chép trên thị trường mà còn tái định nghĩa lại toàn bộ chuẩn mực của phân khúc bất động sản cao cấp, hàng hiệu tại Việt Nam.