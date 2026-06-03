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Bình minh đẹp nhất trên hành trình 30 năm của ROX Group

15:48 03/06/2026
"Sau tất cả những công trình vĩ đại, sau những hào quang của thành công, bình minh đẹp nhất là mỗi con người chúng ta".

Đằng sau thông điệp được Nhà Sáng lập gửi gắm trong ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ là cách ROX lựa chọn kể về tương lai, bằng những con người đã tạo nên hành trình ấy và sẽ tiếp tục mang khát vọng Việt Nam đi xa hơn trên những chặng đường phía trước.

Những điểm chạm cảm xúc từ ROX30 Concert

ROX30 Concert - Vươn mình rực rỡ đã khép lại, nhưng dư âm của hành trình ba thập kỷ được kể bằng âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc vẫn còn ngân dài trong lòng người tham dự.

Sau đêm diễn, ông Lê Quang Vũ, CEO Blue C - đơn vị tư vấn văn hóa doanh nghiệp đã đồng hành cùng ROX Group nhiều năm - gọi đó là “một bản trường ca của ký ức”. Điều khiến ông ấn tượng nhất không chỉ là quy mô hay cảm xúc của chương trình, mà là cách câu chuyện 30 năm được kể bằng một biểu tượng xuyên suốt: ánh sáng.

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Ánh sáng - ngôn ngữ kể chuyện của ROX30 Concert.

Từ những tia sáng đầu tiên của khát vọng khởi nghiệp, ánh sáng của niềm tin trong những giai đoạn thử thách, đến ánh sáng được thắp lên từ mỗi con người trên hành trình phát triển, tất cả đan cài thành một dòng chảy liền mạch. Theo ông, 30 năm của ROX Group được tạo nên từ vô vàn “nguồn sáng” khác nhau: những cá nhân, những thế hệ, những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ cùng hội tụ để làm nên ánh sáng chung của tổ chức.

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Nhà Sáng lập, ban lãnh đạo và nhiều thế hệ CBNV trong khoảnh khắc mừng sinh nhật tuổi 30

Hình ảnh ấy trở nên rõ nét nhất trong khoảnh khắc mừng sinh nhật tuổi 30. Trên sân khấu, những đại diện của nhiều thế hệ ROX cùng xuất hiện trong một khung hình: từ những người đặt nền móng đầu tiên, các lãnh đạo đang mang trên vai trọng trách mở ra những chân trời mới, đến những cán bộ nhân viên đã gắn bó từ những ngày đầu.

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Chị Hoàng Thị Hồng và anh Nguyễn Quang Hưng, đại diện cho những con người thầm lặng góp phần làm nên hành trình 30 năm của ROX Group.

Trong đó có chị Hoàng Thị Hồng, nhân viên hành chính tổng hợp đã gắn bó với tổ chức suốt 26 năm, từ thời Công ty Giày Nam Thắng. Đó là cô Đào Thị Lộc, cũng thuộc bộ phận hành chính tổng hợp, mà 17 năm qua đã trở thành ký ức quen thuộc của nhiều thế hệ người ROX với hình ảnh tà áo dài quen thuộc. Và có cả anh Nguyễn Quang Hưng, người đã 26 năm gắn bó với công việc dịch vụ thanh toán lương và phúc lợi. Công việc họ đảm nhiệm diễn ra lặng lẽ phía sau văn phòng, hiện diện trong từng hoạt động thường nhật, góp phần giữ cho guồng quay của tổ chức vận hành bền bỉ.

Không còn khoảng cách của chức danh hay vị trí, chỉ còn những con người thuộc các thế hệ khác nhau, cùng chia sẻ một hành trình kéo dài suốt ba thập kỷ.

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Cô Đào Thị Lộc (giữa) cùng những người đồng hành bền bỉ trên hành trình ba thập kỷ

Đó có lẽ là hình ảnh cô đọng nhất về ROX Group ở tuổi 30. Một tổ chức được xây dựng bởi những người đặt nền móng từ những ngày đầu, được tiếp nối bởi những người đang vận hành hiện tại và đang hướng tới tương lai bằng những thế hệ mang theo khát vọng đưa dấu ấn Việt Nam ra thế giới.

Nhưng điều đặc biệt của đêm hội "Vươn mình rực rỡ" không chỉ nằm ở sự kết nối giữa các thế hệ bên trong tổ chức. Nguồn năng lượng của tuổi 30 còn được lan tỏa ra bên ngoài, đến những đối tác, khách mời và các khán giả yêu mến các nghệ sĩ có mặt trong khán phòng nhờ những tấm vé được ROX Group trao tặng, cũng như hàng vạn người theo dõi chương trình qua màn hình trực tuyến.

Khi âm nhạc cất lên, những ranh giới dường như tan biến. Nhiều người ROX cũng là những người hâm mộ cuồng nhiệt của các nghệ sĩ biểu diễn. Họ hòa giọng theo từng ca khúc, thắp sáng cả khán phòng và tạo nên bầu không khí sôi động hiếm thấy ở một sự kiện doanh nghiệp. Trong khoảnh khắc ấy, đêm diễn đã trở thành không gian của sự sẻ chia, nơi niềm vui được lan tỏa và nhiều người cùng trở thành một phần của hành trình tuổi 30.

Hành trình vạn dặm từ khởi nguồn Việt Nam

Xuất hiện trong clip “Hành trình vạn dặm - Khởi nguồn Việt Nam”, anh Hồ Lê Việt Hưng, Tổng Giám đốc ROX Capital - công ty thành viên của ROX Group, nhắc đến một nhiệm vụ lớn mà thế hệ lãnh đạo kế tiếp đang theo đuổi. Đó là mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển dự án tại các thị trường quốc tế. Đồng thời, từng bước xây dựng niềm tin của các đối tác toàn cầu vào năng lực và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam.

“Một ngày không xa, những người ROX có thể nhìn thấy lá cờ Việt Nam hiện diện trên những công trình tầm cỡ thế giới do chính người Việt tạo dựng”, anh nói.

Phía trước vẫn còn những hành trình dài, nhưng những người ROX đã lên đường. Và ở đâu đó trên những chân trời mới đang mở ra, những giấc mơ hôm nay đã bắt đầu tìm thấy hình hài của mình.

Đúng vào thời điểm ROX30 Concert thắp sáng bầu không khí tại Hà Nội, cách đó hơn 4.000 km, một nguồn sáng khác cũng đồng thời bừng lên tại Bishkek, Kyrgyzstan. Tại Royal Central Park, dự án do ROX Living Global, thành viên của ROX Group phát triển, màn trình diễn nhạc nước lần đầu tiên chính thức ra mắt công chúng Bishkek, thu hút đông đảo người dân địa phương đến trải nghiệm.

Từ Hà Nội đến Bishkek, những giá trị được vun đắp trong suốt 30 năm mở rộng ra ngoài biên giới Việt Nam, từng bước hiện diện ở những thị trường xa hơn. Trên hành trình ấy, mỗi công trình được kiến tạo và mỗi con người đang âm thầm mở lối ở những vùng đất mới đều trở thành một phần của câu chuyện về bản lĩnh Việt Nam đang vươn mình ra thế giới.

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Hành trình phía trước đang được tiếp nối bởi những người ROX mang theo khát vọng đưa dấu ấn Việt Nam ra thế giới.

Ở sự kiện kỷ niệm cột mốc 3 thập kỷ của ROX, Tập đoàn không dành nhiều thời gian để nói về những gì đã đạt được. Ánh nhìn của ROX Group đang hướng về phía trước, về những hành trình mới, những vùng đất mới. Và những nguồn sáng mới đang chờ được thắp lên.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

ROX Group
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