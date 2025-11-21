Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam

16:23 21/11/2025
Ba tháng kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chứng minh năng lực kết nối, tổ chức và vận hành chuẩn quốc tế bằng loạt “phép thử” quy mô lớn. Không chỉ là “kỳ quan” quy mô Top 10 thế giới, VEC đang trở thành điểm hẹn quốc gia và quốc tế, nơi khởi động kỷ nguyên kinh tế Expo của Việt Nam.

Những “phép thử” gây choáng ngợp

Ba tháng sau ngày mở cửa, VEC đã chính thức bước qua thử thách quan trọng nhất: một sự kiện chuyên ngành phức tạp chưa từng có trong lịch sử. Diễn ra từ 12 - 15/11, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 (VITW 2025) với quy mô lớn nhất từ trước đến nay đã ghi dấu ấn mới của VEC với 70.000 lượt khách tham quan - con số hiếm thấy với một sự kiện thuộc lĩnh vực công nghiệp - và 600 tỷ đồng giao dịch được ký kết.

VITW 2025 diễn ra trong không gian liên hoàn, tổng diện tích trưng bày khoảng 80.000 m², quy tụ gần 750 gian hàng của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên, 5 triển lãm chuyên ngành lớn, gồm VIIF, CMES, VietBuild, VNDA Expo và Café Show Vietnam, cùng đứng chung một sân khấu. Một bức tranh xuyên suốt từ sản xuất, máy móc, vật liệu, công nghệ đến tiêu dùng được kết nối chỉ trong một điểm đến duy nhất.

a1-1763717028.jpg

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 là triển lãm mô hình “5 trong 1” lần đầu trong lịch sử

Khung cảnh và không khí tại VEC khiến nhiều người liên tưởng đến các tuần lễ công nghiệp quốc tế: những cánh tay robot trình diễn tự động hóa, các hãng vật liệu giới thiệu công nghệ mới, doanh nghiệp F&B mang tới xu hướng tiêu dùng toàn cầu, và dòng chuyên gia, kỹ sư, nhà đầu tư tỏa đi khắp các sảnh để tìm kiếm các cơ hội mới.

“Thay vì phải đi 5 triển lãm khác nhau, giờ chỉ cần một sự kiện là có thể kết nối toàn chuỗi. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt cho ngành triển lãm Việt Nam”, ông Nguyễn Xuân Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn 911, chia sẻ.

Bước ngoặt ấy cho thấy điều quan trọng nhất: VEC không chỉ có “phần cứng” là hạ tầng hiện đại, mà đã chứng minh được năng lực “phần mềm” - năng lực tổ chức, vận hành, kết nối và thương mại hóa ở mức tương đương các trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á.

Sự kiện cũng tạo ra hiệu ứng hiếm thấy khi doanh nghiệp trong nước và quốc tế cùng đứng chung sân khấu, xóa nhòa khoảng cách đẳng cấp và hình thành mạng lưới giá trị hoàn chỉnh.

“Sự kiện này quy tụ nhiều doanh nghiệp phụ trợ tạo nên một mạng lưới nhà cung cấp, giúp chúng tôi gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, đúng nghĩa là “Make in Vietnam”, tức là sản xuất tại chính Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho người Việt, đóng góp cho kinh tế đất nước”, ông Nguyễn Công Thăng, Chủ tịch HĐQT Công ty Ragos Vina, chia sẻ.

Trước VITW 2025, VEC đã liên tiếp bước qua những cột mốc quan trọng để chứng minh năng lực “chịu tải” của một trung tâm triển lãm tầm vóc quốc tế.

Ngay sau khi bàn giao mặt bằng, nơi đây trở thành tâm điểm khi loạt đại nhạc hội V-Concert, V-Fest, 8WONDER thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Đây là bài kiểm tra thực tế về quản lý lưu lượng, thiết kế không gian đa tầng, điều phối an ninh - an toàn, tổ chức giao thông, bãi đỗ xe... Kết quả suôn sẻ, VEC nhanh chóng được nhắc đến như “thủ phủ công nghiệp giải trí” mới của Thủ đô.

Tiếp đó, Triển lãm Thành tựu Đất nước (A80) - sự kiện mang tính quốc gia với quy mô lớn nhất lịch sử - đưa năng lực của VEC lên một nấc thang mới. Hơn 230 gian hàng của 28 bộ, ngành, 34 địa phương và hơn 110 tập đoàn lớn quy tụ trên diện tích gần 260.000 m². Trong 19 ngày, VEC đón 10 triệu lượt khách - kỷ lục chưa từng có trong ngành triển lãm Việt Nam.

a2-1763717028.jpg

Triển lãm Thành tựu Đất nước (A80) đón hơn 10 triệu lượt khách tham quan

Đây là Trung tâm Triển lãm được đầu tư quy mô tầm cỡ thế giới, mang đến cho ngành triển lãm Việt Nam một địa chỉ đẳng cấp và đưa ngành triển lãm Việt Nam lên một tầm cao mới”, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu trong tuần lễ diễn ra sự kiện.

Cuối cùng, Hội chợ Mùa thu - sự kiện thương mại đầu tiên do VEC phối hợp tổ chức - tiếp tục minh chứng khả năng gánh vác những trọng trách lớn.

Trên diện tích 130.000 m², hơn 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp đồng loạt khai mở. Mỗi ngày, VEC đón hơn 100.000 lượt khách; tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng; tổng giá trị giao dịch và MoU đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Những con số cho thấy VEC đã thực sự trở thành bệ phóng thương mại mới của Việt Nam.

Kích hoạt ngành công nghiệp triển lãm - mảnh ghép còn thiếu của kinh tế Việt Nam

Theo Hiệp hội Triển lãm Quốc tế (UFI), mỗi năm, ngành công nghiệp triển lãm mang về khoảng 325 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu. Công thức tạo nên các “kinh đô triển lãm” hàng đầu thế giới là: hạ tầng hiện đại, năng lực vận hành chuyên nghiệp, và đặc biệt là hiệu ứng lan tỏa kinh tế vượt xa phạm vi tổ chức sự kiện.

Tại Việt Nam, với quy mô 90 ha, VEC đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn hạ tầng. Sau những lần “thử lửa” đa dạng từ sự kiện đại chúng đến thương mại và chuyên ngành, VEC không chỉ đưa ngành triển lãm trở lại mà còn thiết lập những nền móng và tiêu chuẩn mới cho lĩnh vực này. 

Bản thân ngành triển lãm sẽ có một bước phát triển mới trong lịch sử kinh tế Việt Nam”, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá.

a3-1763717020.jpg

Qua hàng loạt “phép thử” thách thức, VEC đã chứng minh được năng lực kết nối, tổ chức, quản lý, vận hành tiêu chuẩn quốc tế

Theo các chuyên gia, VEC đã giúp Việt Nam lấp đầy khoảng trống trong cấu trúc kinh tế dịch vụ. Từ chỗ phải “mang chuông đi đánh xứ người”, Việt Nam giờ đã có thể xuất khẩu sự kiện, thu hút dòng khách thương mại, nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế, tiến tới trở thành điểm đến văn hoá, thương mại và công nghệ của khu vực cũng như thế giới.

Việt Nam sẽ trở thành một Hub về triển lãm và thương mại quốc tế”, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, kỳ vọng.

VEC, sau ba tháng hoạt động, không chỉ vượt qua loạt “phép thử” đầy thách thức mà đang mở ra một chân trời mới, đưa Việt Nam bước vào bản đồ triển lãm toàn cầu. Dự kiến sắp tới, VIIF 2026 thuộc Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ 9-11/09/2026, với quy mô lớn hơn, có sự tham gia của thêm nhiều thương hiệu triển lãm công nghiệp trên thế giới và các doanh nghiệp toàn cầu.  Với nền tảng hạ tầng hiện đại sự kết nối của VEC, mỗi sự kiện không chỉ là cuộc gặp gỡ, mà là động cơ tăng trưởng mới, kết nối thương mại, du lịch, văn hóa và công nghiệp sáng tạo trong một vòng tròn kinh tế hoàn chỉnh.

PV

