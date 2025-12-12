Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay thứ 5 Airbus A321NX hoàn toàn mới được xuất xưởng từ Đức

14:38 12/12/2025
Sáng 11/12, Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận tàu bay thứ 5 Airbus A321NX mới 100% vừa được xuất xưởng từ nhà máy Airbus tại Hamburg (Đức), tiếp tục hiện thực hoá kế hoạch hoàn thiện đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế trong năm tới.

Airbus A321NX là tàu bay hoàn toàn mới, thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways, vừa hoàn thành hành trình ferry flight (chuyến bay chuyển sân từ nhà máy sản xuất đến hãng hàng không sở hữu) về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trước khi thực hiện công đoạn sơn nhận diện thương hiệu.

1-1765525094.png

Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện. Hành khách sẽ ngay lập tức cảm nhận được không gian thoáng đãng vượt trội nhờ trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn hơn, mở ra tầm nhìn rộng. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA giúp không khí trong khoang luôn trong lành, tươi mới, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn, tạo ra một không gian an toàn và dễ chịu tuyệt đối cho mọi hành khách. Đặc biệt, tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn.

Sự kiện đón tàu bay thứ 5 của Sun PhuQuoc Airways đánh dấu bước phát triển mới trong xây dựng đội bay an toàn, hiện đại, đẳng cấp quốc tế. Trong lộ trình phát triển đội bay, hãng đặt mục tiêu đến cuối 2026 đạt 25 chiếc và hướng tới khoảng 30-35 tàu bay vào năm 2027.

Trong bối cảnh nhu cầu tàu bay trên thế giới đang tăng cao, việc Sun PhuQuoc Airways sở hữu tàu bay A321NX thế hệ mới nhất vừa xuất xưởng, cho thấy tiềm lực và quyết tâm của hãng trong việc xây dựng chất lượng dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp.

2-1765525101.png

Sun PhuQuoc Airways đang mở rộng tần suất khai thác trên các đường bay nội địa, đồng thời hoàn thiện phương án mở các đường bay quốc tế đầu tiên. Từ ngày 01/11/2025, hãng chính thức khai thác ba đường bay nội địa đầu tiên: Phú Quốc – Hà Nội, Phú Quốc – TP.HCM và Hà Nội – TP.HCM. Cụm đường bay kết nối các thiên đường du lịch Phú Quốc - Đà Nẵng và  Phú Quốc - Nha Trang sẽ được đưa vào khai thác thường lệ từ tháng 03/2026.

Ngày 25/11 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam đã chính thức cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) mở rộng vùng khai thác quốc tế cho Sun PhuQuoc Airways. Với chứng chỉ AOC mở rộng, hãng sẽ triển khai các đường bay quốc tế đầu tiên từ tháng 3/2026, bao gồm chặng Seoul – Phú Quốc và Đài Bắc – Phú Quốc, trước khi tiếp tục mở Busan – Phú Quốc vào tháng 9/2026 và Cao Hùng – Phú Quốc vào tháng 10/2026. Để triển khai hiệu quả các đường bay quốc tế ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways cũng đã hoàn tất bổ nhiệm Tổng đại lý (GSA) tại Đài Loan và Hàn Quốc. Cũng trong năm 2026, hãng dự kiến khai thác các đường bay quốc tế từ Phú Quốc đến Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ.

3-1765525101.png

Được định vị là “hãng hàng không nghỉ dưỡng” đầu tiên tại Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways không chỉ đưa hành khách đến Phú Quốc – hòn đảo đẹp nhất Châu Á, thứ 3 thế giới theo Condé Nast Traveler – mà còn mở ra hành trình liền mạch với hệ sinh thái đẳng cấp quốc tế của Sun Group tại đảo ngọc. Ngay từ tên gọi, Sun PhuQuoc Airways đã thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của hòn đảo. Hãng lựa chọn mô hình mạng bay “trục nan”, tập trung mở các đường bay kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới các điểm du lịch- kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các đường bay chưa được khai thác, mang lại những triển vọng lớn về luồng, lượt khách từ nhiều thị trường mới tới hòn đảo.

Hãng được xây dựng không chỉ phục vụ một nhóm khách hàng nhất định mà còn mở rộng cơ hội du lịch, nghỉ dưỡng và khám phá Phú Quốc cho mọi người dân Việt Nam và du khách từ khắp nơi trên thế giới – với những chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý, và một trải nghiệm liền mạch từ bầu trời tới mặt đất.

4-1765525101.png

Việc Phú Quốc trở thành đặc khu và được lựa chọn là điểm tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027 - với sự tham dự của 10.000 - 12.000 đại biểu cấp cao từ 21 nền kinh tế lớn trên thế giới, cũng mở ra cơ hội vàng để nâng tầm hình ảnh Phú Quốc trên bản đồ quốc tế. Để chuẩn bị cho giai đoạn này, ngày 18/11 vừa qua, Sun Group đã chính thức tiếp nhận vận hành hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp công suất khai thác và tạo chân đế hạ tầng vững chắc hướng đến APEC 2027. Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của một hãng hàng không mang tên đảo ngọc, với đội bay hiện đại, chiến lược phát triển bài bản và khác biệt, sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, kết nối toàn cầu và nâng tầm vị thế Phú Quốc, Việt Nam.

Kênh mua vé chính thức của Sun PhuQuoc Airways:

- Website chính thức của hãng tại: www.sunphuquocairways.com

- Ứng dụng Sun PhuQuoc Airways (chính thức ra mắt từ ngày 26/11/2025)

https://sunphuquocairways.onelink.me/HJo9/507o95g8

- Các phòng vé, đại lý chính thức của hãng

- Liên hệ: 19001599. Email: CTO.SPA@sunphuquocairways.com

Chương trình “Cất cánh trọn niềm vui”, hành khách mua vé bay cùng Sun PhuQuoc Airways sẽ được tặng vé vui chơi tại Sun World cùng thẻ WOW Pass, chi tiết tại: https://www.sunphuquocairways.com/vn/vi/explore/offers/take-off-with-joy

Chương trình “Một tấm vé – Triệu niềm vui” mang đến ưu đãi đặc quyền lên đến 30% dành cho hành khách giữ lại thẻ lên máy bay (boarding pass) của Sun PhuQuoc Airways khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group tại Phú Quốc, chi tiết tại:

https://www.sunphuquocairways.com/vn/vi/explore/offers/one-ticket-millions-of-joys

PV

