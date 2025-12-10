Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
BIM Land cùng "Friends of the House" đón chào tòa tháp biểu tượng Aria Bay

08:00 10/12/2025
Cuối tuần qua, tại InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land tổ chức thành công sự kiện ra mắt tòa tháp đôi Aria Bay thuộc tổ hợp Marina Bayfront District. Hơn 650 khách mời, những người được trân trọng gọi tên “Friends of the House” đã cùng BIM Land chứng kiến khoảnh khắc xuất hiện đầy kiêu hãnh của một biểu tượng sống mới bên vịnh di sản.
1-1765360480.jpg

Friends of the House – Cuộc hội ngộ của cộng đồng thời thượng

Trong văn hóa quốc tế, "Friends of the House" là danh xưng trang trọng dành cho những nhân vật có tầm ảnh hưởng và gu thẩm mỹ tinh tế, với đặc quyền được sẻ chia những thời khắc quan trọng và là người đầu tiên thưởng lãm những biểu tượng mới trước khi công bố đại chúng. Mượn hình ảnh ấy, BIM Land trân trọng định vị các khách mời không chỉ là nhà đầu tư, mà là những tâm hồn đồng điệu cùng chung tầm nhìn và khát vọng kiến tạo một điểm đến xứng tầm quốc tế.

2-1765360480.jpg

Tinh thần Friends of the House được tái hiện từ không gian sự kiện đến những màn trình diễn nghệ thuật.

Vì thế, sự kiện ra mắt Aria Bay đã trở thành một "buổi trình diễn" nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi "Friends of the House" khám phá trọn vẹn chất sống mà BIM Land gửi gắm qua nhiều tầng trải nghiệm. Hành trình cảm xúc bắt đầu ngay từ sảnh đón, nơi các vị khách được chào mừng bằng những giai điệu Piano độc tấu, đánh thức đa giác quan. Tiến sâu vào bên trong, không gian sự kiện được bài trí như thảm đỏ dành riêng cho “Friends of the House” của Aria Bay, tôn vinh vị thế của những "người bạn" thân thiết.

Khi sự kiện chính thức bắt đầu, khán phòng lớn nhất tại InterContinental Halong Bay Resort đã không còn một chỗ trống. Sự góp mặt của hơn 650 khách mời cùng đại diện các đối tác phân phối là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của Aria Bay trên thị trường bất động sản cao cấp.

Những màn trình diễn nghệ thuật đẳng cấp từ các giọng ca hàng đầu như Hương Tràm và Trung Quân Idol không chỉ khơi dậy cảm xúc trong lòng khán giả, mà còn trở thành phép ẩn dụ hoàn hảo cho chất sống tại Aria Bay. Tại đây, giá trị sống không chỉ đo đếm bằng tiện nghi vật chất, mà được nâng tầm bằng những giá trị tinh thần và nghệ thuật thấm đẫm trong từng khoảnh khắc.

3-1765360470.jpg

Lần đầu tiên sa bàn tổ hợp Marina Bayfront District và Aria Bay được giới thiệu. Với quy mô tới 28m², sa bàn tích hợp công nghệ LED ấn tượng, trở thành tâm điểm của không gian sự kiện.

Aria Bay – Từ tầm nhìn di sản đến biểu tượng "Front Row Life"

Bên cạnh những màn trình diễn nghệ thuật, câu chuyện về Aria Bay được mở ra bằng những chia sẻ đầy tâm huyết. "Chúng tôi không chỉ mong muốn kiến tạo một dự án đẹp, mà còn tìm lời giải cho một câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào để tạo ra một biểu tượng sống mang tầm vóc quốc tế cho Hạ Long trong thập kỷ tới?" – Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Thương mại Bất động sản và MarCom BIM Group, đã chia sẻ về sự khởi nguồn của dự án bằng một trăn trở như thế.

Tổ hợp Marina Bayfront District và tòa tháp Aria Bay chính là câu trả lời trọn vẹn nhất cho mục tiêu ấy. Cùng sự đồng hành của các đối tác tư vấn hàng đầu thế giới, một bản quy hoạch tổng thể dành cho Marina Bayfront District và Aria Bay đã được hình thành, chứa đựng khát vọng nâng tầm chuẩn sống tại Hạ Long.

4-1765360480.jpg

Khán phòng lớn nhất tại InterContinental Halong Bay Resort không còn một chỗ trống, với sự góp mặt của hơn 650 khách mời cùng đại diện các đối tác phân phối.

Cùng sự xuất hiện của Marina Bayfront District và Aria Bay, lần đầu tiên BIM Land giới thiệu khái niệm Front Row Life. Lấy cảm hứng từ "Hàng ghế đầu" (Front Row) tại các sàn diễn thời trang hay thánh đường nghệ thuật, đây không chỉ là vị trí có tầm nhìn đẹp nhất, mà còn là tuyên ngôn về vị thế của những người có tầm ảnh hưởng, biết trân trọng cái đẹp và giá trị di sản.

Bà Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: “Nếu vịnh Hạ Long là một sân khấu thiên nhiên kỳ vĩ, thì Aria Bay chính là 'Hàng ghế đầu', nơi duy nhất mà tầm nhìn không bị che khuất, và cảm xúc được chạm đến trọn vẹn nhất”.

5-1765360480.jpg

Màn song ca hiếm hoi giữa Hương Tràm và Trung Quân Idol trở thành khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc trong bữa tiệc nghệ thuật “Friends of the House” của Aria Bay.

Tòa tháp đôi Aria Bay tiếp nối hành trình kiến tạo những chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam mà BIM Land theo đuổi suốt hơn ba thập kỷ qua. Tòa tháp không chỉ là điểm nhấn trên đường chân trời vịnh di sản, mà còn thiết lập tiêu chuẩn mới cho phong cách sống và nghỉ dưỡng, góp phần đưa Hạ Long trở thành điểm đến mang tầm vóc toàn cầu.

Với những giá trị khác biệt ấy, Aria Bay đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường. Chỉ trong thời gian ngắn, dự án đã ghi nhận mức độ quan tâm cao khi gần 70% tổng quỹ căn được khách hàng chủ động tìm hiểu và cân nhắc lựa chọn. Trong đó, tháp M nổi bật với mức độ hưởng ứng vượt trội, chạm gần ngưỡng 95%; còn tháp S – dù mới được giới thiệu chưa đầy 10 ngày – đã thu hút hơn 500 khách hàng đăng ký quan tâm (tương đương khoảng 40% quỹ căn).

Những tín hiệu tích cực này phản ánh sự đồng điệu của thị trường với tầm nhìn mà dự án theo đuổi, đồng thời củng cố vị thế ngày càng nổi bật của Aria Bay trên bản đồ bất động sản Hạ Long.

