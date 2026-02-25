(Pháp lý). Hội đồng bầu cử Quốc gia mới đây đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam là một trong số 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thành phố Đà Nẵng.

Theo danh sách chính thức gồm 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được phân bổ tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thành phố Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 24 người ứng cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 14 đại biểu.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 4, Thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc sinh năm 1964, quê quán: xã Thư Lâm, Thành phố Hà Nội, trình độ chuyên môn: Đại học Luật chuyên ngành Luật Hình sự, Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế.

Nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực pháp luật quốc tế

Ông Nguyễn Khánh Ngọc có nhiều năm công tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Trong thời gian công tác tại Bộ Tư pháp, ông Ngọc có nhiều đóng góp quan trọng vào các công việc liên quan đến pháp luật quốc tế, xây dựng pháp luật Việt Nam và tham mưu, xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Ông cũng trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề pháp lý phát sinh có yếu tố nước ngoài, các tranh chấp quốc tế liên quan tới Nhà nước và lợi ích của Việt Nam.

Đặc biệt, ông đã trực tiếp tham gia đàm phán, thẩm định và thực hiện các điều ước quốc tế lớn của Việt Nam, trong đó có Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa kỳ (BTA), Nghị định thư Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007, Công ước New York về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)...và nhiều hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại một buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội Luật gia Trung Quốc (China Law Society)

Ông Nguyễn Khánh Ngọc đồng thời cũng là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) từ năm 2002, Trọng tài viên (nhiệm kỳ 2) của Tòa Trọng tài thường trực Lahay (PCA), được nhiều doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài lựa chọn làm Trọng tài viên và các Trọng tài viên bầu làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài trong nhiều vụ tranh chấp lớn, phức tạp giải quyết trực tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại Trung tâm VIAC từ năm 2002 tới nay…

Với nhiều thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, ông Nguyễn Khánh Ngọc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 2 Huân chương lao động hạng Ba; 5 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Huân chương Tự do hạng Ba của Nhà nước CHDCND Lào; 11 Bằng khen cấp Bộ về những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác khác nhau.

Bản lĩnh và những dấu ấn trong xây dựng và thực thi luật

Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vai trò của đội ngũ những người làm công tác pháp luật giữ ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các quy định pháp luật, đó còn là hành trình kiến tạo niềm tin xã hội, bảo vệ công lý và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Trong dòng chảy ấy, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã để lại những dấu ấn rõ nét cả về trách nhiệm xã hội lẫn bản lĩnh cá nhân trong xây dựng và thực thi luật.

Việc ông Nguyễn Khánh Ngọc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng không chỉ là sự ghi nhận về năng lực, uy tín cá nhân, mà còn thể hiện yêu cầu thực tiễn của Quốc hội trong giai đoạn mới: cần những đại biểu am hiểu sâu sắc về pháp luật, có tư duy cải cách và gắn bó mật thiết với đời sống xã hội. Đặc biệt với kinh nghiệm, chuyên môn sâu về pháp luật và kinh nghiệm trong công tác pháp luật – điều rất cần thiết cho nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật và giám sát thực thi pháp luật tại Quốc hội.

Đối với cử tri, đặc biệt là cử tri Đà Nẵng – một đô thị năng động, đang phát triển theo hướng hiện đại và bền vững – sự hiện diện của một ứng cử viên xuất thân từ lĩnh vực pháp luật mang ý nghĩa quan trọng.

Chủ tịch HLGVN Nguyễn Khánh Ngọc (ngoài cùng bên phải) tại Hội nghị tập huấn ngày 24/2/2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Trong các phát biểu trước các diễn đàn và quá trình hoạt động chuyên môn, ông Nguyễn Khánh Ngọc nhiều lần nhấn mạnh: Nhà nước pháp quyền không chỉ là một mô hình quản lý, mà là cam kết chính trị – xã hội đối với Nhân dân. Ở đó, pháp luật giữ vai trò tối thượng, mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, và quyền con người được tôn trọng, bảo vệ bằng các cơ chế pháp lý hiệu quả.

Dấu ấn cá nhân của ông Ngọc thể hiện ở cách tiếp cận thực tiễn: xây dựng Nhà nước pháp quyền không thể tách rời việc nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, và phát huy vai trò giám sát của xã hội. Đây cũng chính là hướng đi mà Hội Luật gia Việt Nam đã và đang theo đuổi trong nhiều năm qua và thời gian tới đây.

Trong quá trình hoạt động, ông Nguyễn Khánh Ngọc cùng với Hội Luật gia Việt Nam luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa – nơi mà pháp luật là trung tâm và là nền tảng của mọi hoạt động xã hội và quyền con người.

Nhà nước pháp quyền là một hệ thống mà ở đó pháp luật được tôn trọng, áp dụng thống nhất và bình đẳng cho mọi tổ chức, công dân. Quốc hội trong vai trò cơ quan lập pháp có nhiệm vụ quyết định các văn bản pháp luật quan trọng, giám sát việc thực hiện pháp luật và đảm bảo việc pháp luật đi vào đời sống một cách nghiêm túc.

Những nội dung này phù hợp với tư duy đổi mới lập pháp mà Đảng và Nhà nước đang triển khai rộng khắp, coi việc hoàn thiện pháp luật – tổ chức thi hành pháp luật đồng bộ – là lực đẩy chủ đạo của phát triển xã hội.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc khi còn là Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Con người, quyền con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước”

Kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật: minh bạch và hiệu quả hơn, bảo đảm quyền con người

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, ông Nguyễn Khánh Ngọc với cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HLGVN nhấn mạnh đây là một bước ngoặt về tư duy pháp lý, mở ra cơ hội lớn để nâng tầm hệ thống pháp luật Việt Nam. Theo ông Ngọc, ý nghĩa xã hội sâu sắc nhất của Nghị quyết 66 nằm ở chỗ: Pháp luật phải phục vụ phát triển, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và hội nhập. Pháp luật phải gần dân, dễ hiểu, dễ thực hiện, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Với cương vị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông đã để lại dấu ấn hành động mạnh mẽ rõ nét khi nhấn mạnh trách nhiệm của giới luật gia trong việc chuyển hóa tinh thần của Nghị quyết 66 thành những hành động cụ thể, từ tham gia góp ý chính sách, xây dựng luật, đến tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong cộng đồng. Ông Ngọc khẳng định: đội ngũ luật gia không chỉ là người áp dụng luật, mà còn là cầu nối đưa pháp luật vào đời sống, thông qua tư vấn, phản biện, trợ giúp pháp lý và giám sát xã hội.

Với việc ứng cử tại đơn vị bầu cử Đà nẵng, ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam xứng đáng là người đại diện cho một lực lượng trí thức pháp lý đóng góp vào việc nâng cao chất lượng lập pháp – đặc biệt trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế theo tinh thần Nghị quyết 66 và các quyết sách lớn của Đảng.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú (Tổ dân phố số 8 - Mỹ Đình 1) đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 chiều 5/2/2026

Ông Nguyễn Khánh Ngọc từng nêu quan điểm tại các hội nghị và tọa đàm rằng: Nghị quyết 66 là “cơ hội vàng” để đội ngũ luật gia phát huy vai trò trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật và đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng thể chế pháp luật, tăng tính đồng bộ và hiện đại hóa pháp luật Việt Nam – điều mà ông cho là nền tảng để xây dựng Nhà nước pháp quyền phát triển và hiệu quả.

Thông điệp chính của ông Ngọc cho thấy: Nghị quyết 66 không chỉ là văn bản chính sách mà cần trở thành hành động cụ thể, đi vào thực tiễn thông qua các hoạt động pháp luật, tuyên truyền, đào tạo và tư vấn pháp lý – nhằm biến pháp luật thành động lực phát triển của đất nước.

Điểm nổi bật trong hành trình công tác của ông Nguyễn Khánh Ngọc là sự nhất quán giữa tư duy chuyên môn và trách nhiệm xã hội. Dấu ấn cá nhân của ông không nằm ở những tuyên bố mang tính hình thức, mà ở việc kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật: Đồng bộ và minh bạch hơn, Khả thi và hiệu quả hơn, Thực sự trở thành nền tảng cho phát triển bền vững đất nước.

Việc ứng cử đại biểu Quốc hội của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc không chỉ là bước tiếp nối tự nhiên của một quá trình cống hiến lâu dài, mà còn phản ánh yêu cầu của thời đại: lập pháp phải gắn với thực tiễn, pháp luật phải gắn với cuộc sống, và người làm luật phải gắn với Nhân dân.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc – Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam – ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng với trọng tâm là: Vì mục tiêu nâng cao vai trò của pháp luật trong đời sống chính trị – xã hội; Nhấn mạnh giá trị của Nhà nước pháp quyền – tôn trọng pháp luật, quyền con người, và công bằng xã hội; Nhận định Nghị quyết 66 là công cụ chiến lược để đổi mới nền pháp lý, và kêu gọi từng luật gia, mỗi công dân tham gia đưa nghị quyết này vào đời sống thực tế.

Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và triển khai Nghị quyết 66, dấu ấn xã hội và cá nhân của ông Nguyễn Khánh Ngọc góp phần củng cố niềm tin rằng: pháp luật Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện, vì con người và vì sự phát triển của đất nước.

Trong đó, Hội Luật gia Việt Nam sẽ là lực lượng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức để triển khai nghị quyết vào cuộc sống.