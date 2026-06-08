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Phối hợp, triển khai cơ chế đặc thù nâng cao phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

07:47 08/06/2026
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 979/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Kế hoạch).
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Nghị quyết số 20/2026/QH16 ngày 23/4/2026 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2026

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 ngày 23/4/2026 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (Nghị quyết), bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Nghị quyết.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thi hành Nghị quyết.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết

Để việc triển khai thi hành Nghị quyết được đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các nội dung chính sau:

Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ này ở cấp địa phương.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 20/2026/QH16 về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, trình Chính phủ trước ngày 30/6/2026, trong đó:

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đối với các Điều 13, 14, 17, 18 của Nghị quyết.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định và hồ sơ liên quan về: Cơ chế đăng ký đầu tư bảo đảm việc thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả, ổn định, giảm thiểu phát sinh tranh chấp theo khoản 4 Điều 7 của Nghị quyết và Cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài nhằm ngăn ngừa phát sinh vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế theo khoản 5 Điều 9 của Nghị quyết; gửi Bộ Tư pháp trước ngày 07/6/2026 để tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định.

Sắp xếp nhân sự bảo đảm thực hiện công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu về phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (theo nhiệm vụ được giao tại khoản 4 Điều 19 của Nghị quyết), bảo đảm thực hiện đúng, kịp thời ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Văn bản số 1532-CV/VPTW ngày 05/4/2026; trình Chính phủ trước 30/6/2027.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với Nghị quyết, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; hoàn thành trước ngày 01/3/2027.

Đồng thời, thường xuyên rà soát, sắp xếp, bố trí nhân sự để bảo đảm thực hiện công tác phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Bộ Tư pháp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành Nghị quyết, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết./.

Theo baochinhphu.vn Copy link
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