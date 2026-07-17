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Hơn 4 triệu mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” hợp lệ chờ đợt quay số ngày 20/7

15:00 17/07/2026
Chỉ còn ít ngày nữa, chương trình “Xé ngay trúng liền” sẽ bước vào đợt quay số thứ hai để tìm ra 01 khách hàng trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng tiền mặt cùng 10 khách hàng trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 4 triệu mã dự thưởng hợp lệ đã được ghi nhận cho lần quay số này, tạo nên một trong những đợt quay thưởng có quy mô lớn nhất của chương trình.

 

Ở đợt quay số đầu tiên, chị Trần Thị Mỹ Lệ, nữ công nhân tại Đồng Nai, đã trở thành chủ nhân đầu tiên của giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng. Tin vui ấy cũng khiến nhiều người tham gia tin rằng giải thưởng lớn không còn là điều quá xa vời.

Giờ đây, khi thời khắc quay số tiếp theo đang đến gần, từ những con phố đông đúc ở TP.HCM, khu phòng trọ sinh viên tại Làng Đại học Thủ Đức đến các công trường xây dựng ở Đồng Nai, nhiều người đang chờ đợi kết quả theo những cách rất riêng.

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Hơn 4 triệu mã dự thưởng hợp lệ đã được ghi nhận cho đợt quay số thứ hai của chương trình "Xé ngay trúng liền", tạo nên một trong những đợt quay thưởng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Ở TP.HCM, có người tranh thủ từng phút nghỉ để không bỏ lỡ một mã dự thưởng

Mỗi ngày mở ứng dụng khoảng 50-55 lần, chạy từ 20 đến 25 cuốc xe, anh Đinh Đăng Lĩnh, tài xế công nghệ tại TP.HCM, gần như không có nhiều thời gian rảnh.

Thế nhưng giữa những khoảng nghỉ ngắn chờ khách, anh và nhiều đồng nghiệp vẫn giữ một thói quen chung: mua Number 1, xé nhãn và nhắn tin tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền”.

Có khách uống xong nhưng không lấy mã dự thưởng, tôi còn xin lại chiếc nhãn để nhập thêm một cơ hội cho mình, anh Lĩnh cười.

Với anh, mỗi chiếc nhãn đồng nghĩa với thêm một lần thử vận may. Đến thời điểm này, anh vẫn còn khoảng 5 mã dự thưởng chưa nhập.

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Gần tới ngày quay số, nhiều người vẫn tranh thủ nhập mã dự thưởng. Với họ, mỗi chiếc nhãn đồng nghĩa với thêm một lần thử vận may.

Đợt quay số đầu tiên vào đầu tháng 6, anh cùng khoảng 6-7 tài xế ngồi chờ khách dưới khu vực Gigamall, vừa xem livestream vừa hồi hộp chờ phần quay số.

Cả nhóm hò hét khi chương trình bắt đầu quay 10 giải 10 triệu đồng rồi đến giải 100 triệu đồng. Dù chưa ai trúng nhưng thấy có người nhận giải thật nên lần này ai cũng háo hức hơn”, anh Lĩnh kể.

Vào sáng ngày quay số 20/7, anh Lĩnh gần như chắc chắn vẫn đang chạy xe.Không sao, tôi có thể xem sau khi kết thúc cuốc hoặc tranh thủ lúc chờ khách. Thậm chí nếu đúng lúc quay số, tôi sẵn sàng tắt ứng dụng vài phút để theo dõi livestream. Biết đâu người được gọi tên lại là mình”, anh nói.

Tại làng Đại học Thủ Đức, cả phòng trọ cùng chờ một cuộc hẹn

Khác với nhịp sống tất bật của người tài xế, không khí trước giờ G tại căn phòng trọ của Trường Giang, sinh viên năm ba ngành Xây dựng, lại giống một cuộc hẹn giữa những người bạn.

Bốn sinh viên đến từ bốn tỉnh thành khác nhau nhưng đều có chung sở thích uống Trà Xanh Không Độ sau những giờ học để giảm căng thẳng mệt mỏi và cùng tham gia chương trình Xé ngay trúng liền.

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Chương trình “Xé ngay trúng liền” thu hút đông đảo người trẻ, học sinh, sinh viên tham gia mỗi ngày

Người kỹ tính nhất phòng là một bạn học ngành du lịch. Mỗi khi có thông tin mới về chương trình, cậu lại nhắc mọi người kiểm tra xem còn mã nào chưa nhập.

Đến trước đợt quay số thứ hai, cả phòng đã có gần 60 mã dự thưởng. Không khí cũng trở nên rôm rả hơn với một "giao kèo" rất sinh viên.Nếu ai trúng 10 triệu thì bao cả phòng ăn lẩu. Còn nếu trúng 100 triệu thì bao luôn tiền phòng bốn tháng”. Giang hào hứng kể.

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Các bạn trẻ háo hức xé nhãn nhắn tin tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền” để có cơ hội trúng thưởng lớn

Ở đợt quay số đầu tiên, cả bốn người đều được nghỉ học buổi sáng nên cùng ngồi xem livestream ngay tại phòng. Lần đó ai cũng hồi hộp. Trúng 10 triệu đã vui lắm rồi, còn 100 triệu thì thật sự không dám nghĩ”. Giang nhớ lại.

Sáng 20/7, Giang vẫn phải lên giảng đường như thường lệ. Một người bạn ở phòng sẽ theo dõi livestream và báo ngay vào nhóm nếu có bất ngờ xảy ra.

Trên công trường, câu chuyện về 100 triệu đồng rôm rả giữa giờ nghỉ trưa

Giữa cái nắng của công trường tại Đồng Nai, giờ nghỉ trưa là lúc anh Thế Hiển, 35 tuổi, cùng nhóm công nhân tìm bóng cây nghỉ ngơi trước ca làm việc buổi chiều.

Có người uống Number 1 để tiếp thêm năng lượng. Có người chọn Trà Dr Thanh để thanh nhiệt cơ thể sau nhiều giờ làm việc giữa thời tiết oi nóng.

Trong nhóm, câu chuyện về chương trình Xé ngay trúng liền thường bắt đầu ngay sau khi những chiếc nhãn chai được bóc ra.

Một đồng nghiệp quê Nghệ An nói nếu trúng 100 triệu đồng sẽ gửi tiền về gia cố mái nhà trước mùa mưa bão. Một người quê An Giang lại cười bảo sẽ nghỉ làm công nhân, về quê mua một công đất làm vườn rồi lấy vợ.

Anh em chỉ nói vui thôi, nhưng ai cũng hy vọng. Biết đâu người được gọi tên lại ngồi ngay cạnh mình, anh Hiển kể.

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Giữa giờ nghỉ trưa trên công trường, câu chuyện về chương trình "Xé ngay trúng liền" thường bắt đầu sau khi những chiếc nhãn chai Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hay Number 1 được bóc ra

Ở đợt quay số đầu tiên, anh Hiển có khoảng 20 mã dự thưởng. Do vẫn phải làm việc nên không thể theo dõi trọn buổi livestream. Một đồng nghiệp mở điện thoại đặt ngay cạnh khu vực làm việc để mọi người vừa đi lại vừa nghe chương trình công bố kết quả.

Người trúng không phải mình nên cũng hơi hụt hẫng. Nhưng thấy chương trình đã có người trúng thật thì mình càng tin tưởng hơn”, anh Hiển nói.

Sáng 20/7, anh Hiển vẫn có mặt trên công trường như mọi ngày, nhưng chiếc điện thoại sẽ luôn ở gần để cập nhật kết quả livestream.

Ba nơi khác nhau, chung một niềm chờ đợi

Ngày 20/7, anh Lĩnh có thể vẫn đang đứng chờ một cuốc xe mới trên đường phố TP.HCM. Giang có thể đang ngồi trong giảng đường và chờ tin nhắn từ người bạn cùng phòng. Anh Hiển vẫn đang làm việc giữa công trường nhưng sẽ luôn để mắt đến chiếc điện thoại đặt gần mình.

Ba con người. Ba công việc. Ba nhịp sống. Nhưng đều đang cùng hướng về một thời khắc.

Hơn 4 triệu mã dự thưởng hợp lệ được ghi nhận từ 00h00 ngày 4/6 đến 23h59 ngày 18/7 sẽ tham gia đợt quay số thứ hai để tìm ra 01 khách hàng trúng giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng tiền mặt cùng 10 khách hàng trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Buổi quay số sẽ được livestream ngày 20/7 trên fanpage chính thức của Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

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Nhanh tay chọn Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1 và xé nhãn tham gia chương trình “Xé ngay trúng liền” để nhận được hàng chục ngàn giải thưởng giá trị hàng chục, hàng trăm triệu đồng

Sau đợt quay số này, chương trình vẫn tiếp tục. Các mã hợp lệ được ghi nhận từ 00h00 ngày 19/7 đến 23h59 ngày 31/8 sẽ tham gia đợt quay số thứ ba - cũng là lần quay cuối cùng - để tìm thêm 01 chủ nhân giải Đặc biệt 100 triệu đồng cùng 10 khách hàng trúng giải Nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 380.000 giải thưởng được trao cho khách hàng may mắn trúng các giải thẻ nạp điện thoại mỗi ngày.

Cách tham gia rất đơn giản, người tiêu dùng chỉ cần mua Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hoặc Nước tăng lực Number 1 có nhãn khuyến mãi, xé nhãn lấy mã dự thưởng rồi nhập mã Rồi nhập mã trực tiếp trên website xengaytrunglien.com hoặc gửi mã dự thưởng về tổng đài 6020 (1,000đ/ tin nhắn)

Chỉ ít ngày nữa, sẽ có thêm một cuộc gọi báo tin vui được thực hiện. Không ai biết người nhận cuộc gọi ấy sẽ là một tài xế đang dừng xe bên đường, một sinh viên vừa tan học hay một người công nhân đang nghỉ giữa ca.

Điều chắc chắn duy nhất lúc này là hơn 4 triệu mã dự thưởng đều đang có chung một cơ hội như nhau. Trước khi giờ G điểm, phía sau mỗi mã dự thưởng vẫn là một niềm hy vọng rất giản dị: Biết đâu, lần này sẽ là mình.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Khuyến mãi hè Xé ngay trúng liền Trà Dr Thanh Trà Xanh Không Độ Nước tăng lực Number 1 Trúng trăm triệu
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