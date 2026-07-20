Lên đời VinFast VF 9, chủ xe bất ngờ vì trải nghiệm êm như lướt, chi phí sử dụng “một trời một vực” với xe xăng

Không gian rộng, vận hành êm ái, nhiều công nghệ hỗ trợ lái cùng chi phí sử dụng thấp là những điểm được nhiều chủ xe VinFast VF 9 đánh giá cao sau hàng vạn km di chuyển.

Trải nghiệm lái thay đổi hoàn toàn

Từ khi chuyển sang sử dụng SUV VinFast VF 9, anh Quang Tùng (Hà Nội) thừa nhận trải nghiệm lái thay đổi hoàn toàn so với chiếc sedan xăng từng sử dụng.

“VF 9 ngồi cao hơn, tầm nhìn tốt hơn, quan sát dễ hơn, lái êm hơn, mượt hơn và đặc biệt là không có tiếng động cơ”, anh Tùng đánh giá.

Anh Tùng chia sẻ, nhiều người trong nhóm chủ xe anh tham gia cũng có cùng quan điểm. VF 9 có khoảng sáng gầm khá tốt nên dễ dàng di chuyển qua các đoạn đường xấu nhiều ổ gà, ổ voi, thậm chí ở đoạn đường đọng nước sau các trận mưa lớn. Trước đây, khi còn sử dụng xe gầm thấp, đây là những tình huống khiến anh ái ngại.

Vị chủ xe cũng ấn tượng với cách bố trí 3 hàng ghế trong VF 9. Ghế lái và hành khách phía trước cho tầm nhìn cao, thoáng trong khi khoảng để chân ở hàng ghế sau rộng rãi, giúp người ngồi luôn cảm thấy thoải mái.

Một trang bị anh đánh giá cao trên VF 9 là hệ thống treo khí nén. Vốn là người thích xê dịch, gia đình anh thường xuyên thực hiện các hành trình Hà Nội – Quảng Bình, Hà Nội – Lào Cai – Sa Pa... Hệ thống treo của VF 9 luôn đảm bảo độ êm ái bất kể điều kiện địa hình.

“Khi đi qua gờ giảm tốc hay đường xấu, xe lướt qua rất nhẹ, không bị giật nảy như nhiều mẫu xe khác. Cảm giác rất dễ chịu”, anh Tùng chia sẻ.

Trong điều kiện đường cao tốc, anh Tùng cũng yên tâm cầm vô-lăng hơn nhờ động cơ điện với công suất tối đa 402 mã lực cho khả năng tăng tốc ấn tượng, đặc biệt hữu ích khi cần vượt xe, nhập làn. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) với các tính năng như giám sát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, phanh tự động khẩn cấp... đóng vai trò như “trợ thủ” đắc lực, giảm áp lực cho tài xế.

Xe cỡ lớn nhưng chi phí cỡ nhỏ

Cũng lựa chọn VF 9 để phục vụ gia đình, anh Hoàng Xuân (Phú Thọ) lại bị thuyết phục bởi khả năng tiết kiệm chi phí. Hằng ngày, tổng quãng đường di chuyển của gia đình anh khoảng 40-50 km. Trung bình, một tuần anh sạc xe một lần nhưng đến nay, số tiền vẫn chỉ là... 0 đồng, bởi chủ xe điện VinFast đang được miễn phí sạc tại các trạm công cộng V-Green lên tới 3 năm (áp dụng 10 lần/tháng tới 10/2/2029 đối với khách hàng mua xe từ 10/2/2026). Theo anh, đây là trải nghiệm “một trời một vực” so với chiếc xe xăng cũ.

“Trước đây đi xe xăng, mỗi tháng tôi tốn khoảng 7-8 triệu đồng tiền nhiên liệu. Ngoài ra, mỗi năm còn mất ít nhất chục triệu đồng cho sửa chữa và bảo dưỡng. Từ khi chuyển sang VF 9, đến nay, tôi đã đi hơn 60.000 km mà tổng tiền bảo dưỡng chỉ khoảng gần 3 triệu đồng, còn tiền năng lượng bằng 0”, vị chủ xe phân tích.

Anh Xuân đánh giá xe điện là xu hướng tất yếu hiện nay, đặc biệt khi hạ tầng trạm sạc và mạng lưới xưởng dịch vụ dành cho xe điện VinFast đã phủ rộng khắp 34 tỉnh, thành phố. Nhiều lần đi công tác xa, tới các khu vực xa trung tâm, anh chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm trạm sạc hay điểm dịch vụ.

Hiện nay, các chính sách hỗ trợ còn giúp khách hàng đang sử dụng xe xăng dễ dàng chuyển đổi sang xe điện.

Mức giá niêm yết của VF 9 là 1,348 tỷ đồng cho bản Eco, 1,529 tỷ đồng cho bản Plus – nằm ở vùng giá rất cạnh tranh trong phân khúc E-SUV và thậm chí tiệm cận các dòng D-SUV. Trường hợp mua trả góp, khách hàng được bảo lãnh để vay mua xe chỉ với 0 đồng vốn đối ứng.

Đáng chú ý, khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của xe xăng VinFast được áp dụng voucher tri ân để mua xe điện mới. Giá trị voucher phụ thuộc vào từng dòng xe: Fadil (30 triệu đồng), Lux A2.0 (60 triệu đồng) và Lux SA 2.0 (80 triệu đồng). Như vậy, mức giá thực tế của VF 9 chỉ còn từ 1,268 tỷ đồng.