Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Minh bạch là nền tảng của hơn 500.000 mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” mùa hè

14:00 21/07/2026
Hệ thống tạo mã ngẫu nhiên, quy trình vận hành tự động và cơ chế quay số công khai là những yếu tố giúp bảo đảm tính công bằng cho mọi người tham gia chương trình.

 

Âm thanh dây chuyền chạy đều trong khu vực sản xuất, nơi hàng trăm ngàn mã khuyến mãi của chương trình khuyến mãi hè “Xé ngay trúng liền” được hoàn thiện mỗi giờ. Anh Hưng, Quản lý nhà máy sản xuất theo dõi hệ thống qua màn hình điều kiển, nơi các dãy mã liên tục được sinh ra với tốc độ mà không ai có thể theo kịp. Không ai, kể cả những người trực tiếp vận hành hệ thống.

Là người phụ trách toàn bộ nhà máy, anh Hưng không nhìn vào từng mã riêng lẻ, mà theo dõi toàn bộ hệ thống như một thể thống nhất. Với anh, điều quan trọng không nằm ở số lượng mã, mà ở nguyên tắc: không ai biết trước kết quả của bất kỳ mã nào.

1-1784620361.png
2-1784620361.png

Hệ thống sản xuất và in mã vận hành tự động trên dây chuyền, nơi mỗi mã được tạo ra mà không có sự can thiệp của con người

Hệ thống tạo và in mã được lập trình, vận hành hoàn toàn tự động trên dây chuyền khép kín. Mỗi mã được sinh ra bằng thuật toán ngẫu nhiên, được bảo mật và kiểm soát chặt chẽ.

 “Điều chúng tôi phải đảm bảo không phải là ai sẽ trúng, mà là không có cách nào tác động vào kết quả. Khi hệ thống vận hành đúng, kết quả phải nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người”, anh Hưng cho biết.

Vì sao không ai có thể biết trước một mã?

Tại chương trình khuyến mãi hè “Xé ngay trúng liền”, mỗi mã dự thưởng gồm 9 ký tự, kết hợp giữa chữ, số và các ký tự đặc biệt, được tạo hoàn toàn tự động với vài trăm triệu khả năng khác nhau. Không có quy luật, không có chu kỳ lặp lại.

“Không có cách nào để đoán mã tiếp theo, vì mỗi mã là một khả năng độc lập. Hệ thống tạo mã đảm bảo 2 yếu tố cực kỳ quan trọng: ngẫu nhiên và duy nhất”, anh Hưng khẳng định. Dù hàng trăm triệu mã ngẫu nhiên được tạo ra, nhưng hệ thống luôn đảm bảo mỗi mã là duy nhất, không bao giờ có sự trùng lặp.

Quá trình in mã diễn ra trực tiếp trên dây chuyền, sau đó được đóng nhãn vào từng chai trên hệ thống hoàn toàn khép kín trước khi sản phẩm được xuất ngẫu nhiên ra thị trường.

3-1784620346.jpg

Mỗi mã dự thưởng dưới nhãn chai Nước tăng lực Number 1, Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ gồm 9 ký tự được tạo ngẫu nhiên, đại diện cho một cơ hội độc lập và duy nhất trong hệ thống

Không có khâu thủ công, không có bước trung gian. “Không có ‘dấu chân người’ trong toàn bộ quy trình này,” anh Hưng nhấn mạnh. Khi sản phẩm đến tay người dùng, kết quả đã nằm sẵn trong hệ thống; việc nhập mã chỉ là bước xác nhận.

Khi cơ hội liên tiếp xuất hiện trong những khoảnh khắc rất đời thường

Rời khỏi nhà máy, những chai Trà Xanh Không Độ, Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh hay Nước tăng lực Number 1 được phân phối tới hàng triệu người tiêu dùng trên khắp các vùng miền, từ những con phố, quán ăn, cửa hàng, trạm dừng chân đến các nhà xưởng, công trường nhộn nhịp.

Chúng đơn giản là để giải khát, tiếp năng lượng, giảm stress, giải nhiệt cuộc sống hay thanh lọc cơ thể giữa ngày nắng nóng, nhưng với nhiều người, phía sau lớp nhãn chai còn là một cơ hội đáng để thử.

4-1784620360.jpg

Với nhiều người, việc nhập mã sau mỗi lần giải khát với Nước tăng lực Number 1, Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ trở thành một thói quen trong hè này

Anh Vũ Đức (29 tuổi, công nhân tại Đồng Nai) cho biết anh đã tham gia chương trình từ nhiều năm nay. Cứ hè đến, việc tiếp năng lượng và xé nhãn chai trở thành một “nghi thức” nhỏ với anh mỗi ngày.

“Làm ở nhà máy, mình hay uống Nước tăng lực Number 1 để tiếp thêm năng lượng chạy deadline sản xuất mỗi ngày. Vừa uống vừa tranh thủ xé nhãn lấy mã code nhắn tin tham gia chương trình. Năm nay mình tham gia được 5-6 lần rồi. Lần gần nhất trúng thẻ nạp điện thoại 50 ngàn đồng, mình rất háo hức và vui vì trúng thật và trúng ngay chứ không phải chờ đợi”, anh Đức kể.

Không chỉ anh Đức, nhiều người tiêu dùng cũng có trải nghiệm tương tự. Anh Trần Khánh (27 tuổi, TP.HCM) từng nghĩ việc trúng thưởng là rất khó. Nhưng khi thanh nhiệt với Trà Dr Thanh khi thời tiết nắng nóng oi bức cực độ mỗi ngày, rồi xé nhãn tham gia chương trình và thực sự trúng thưởng, cảm nhận của anh đã hoàn toàn thay đổi.

Cứ vài phút lại có một người trúng thưởng

Hơn 500.000 giải thưởng đã được thiết lập trong hệ thống xuyên suốt chương trình. Mỗi ngày, hàng nghìn mã trúng được xác nhận, tương đương cứ vài phút lại có một người nhận được giải thưởng.

5-1784620361.jpg

Mã trúng thưởng sẽ được hệ thống tự động nạp tiền vào thuê bao điện thoại tham gia dự thưởng trong vòng 24h

Người trúng đến từ nhiều nhóm khác nhau, từ nhân viên văn phòng, sinh viên đến người lao động phổ thông khi giải khát, giảm stress, giải nhiệt cuộc sống với Trà Xanh Không Độ, tiếp năng lượng với Number 1 hay thanh nhiệt cơ thể ngày nắng nóng với Trà Dr Thanh.

Có người thử nhiều lần mới trúng, nhưng cũng có người chỉ thử một lần… và nhận được phần thưởng.

Khoảnh khắc 100 triệu: khi may mắn được gọi tên

Ngoài cơ hội trúng thẻ nạp điện thoại, người tiêu dùng còn có thêm cơ hội trở thành chủ nhân của giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng và giải nhất trị giá 10 triệu đồng. Các giải thưởng này được xác định thông qua các đợt quay số để tìm ra những khách hàng may mắn.

Tất cả mã tham gia hợp lệ trong tháng đều được đưa vào hệ thống quay ngẫu nhiên, mọi mã dự thưởng, mọi người chơi đều có cơ hội như nhau.

6-1784620360.jpg

Anh Nguyễn Xuân Trung, một công nhân tại Đồng Nai là một trong những khách hàng may mắn trúng Giải thưởng 100 triệu đồng nhờ uống Trà Xanh Không Độ trong hè 2025

Các buổi livestreams quay số tìm khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sẽ diễn ra vào các ngày ngày 4/06, 20/07 và 4/09 và công khai trên l Fanpage chính thức của các nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Để đảm bảo tính minh bạch, các buổi quay số luôn có sự tham gia của đại diện người tiêu dùng và hàng trăm ngàn người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội.  Khoảnh khắc vòng quay dừng lại là lúc mọi sự chú ý dồn về một điểm duy nhất. Chỉ trong vài giây, một mã  dự thưởng may mắn được xác định, và một thuê bao trúng thưởng được xướng lên.

Không ai biết trước. Không ai có lợi thế. Đó là lúc nguyên tắc vận hành của cả hệ thống được thể hiện rõ ràng nhất: mọi kết quả đều hoàn toàn ngẫu nhiên, minh bạch.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Xé ngay trúng liền Trà Xanh Không Độ Trà Dr Thanh Nước tăng lực Number 1
Cùng chủ đề
Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều Thông tin kinh doanh
Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Ngày 21/07/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh...

Lên đời VinFast VF 9, chủ xe bất ngờ vì trải nghiệm êm như lướt, chi phí sử dụng “một trời một vực” với xe xăng Thông tin kinh doanh
Lên đời VinFast VF 9, chủ xe bất ngờ vì trải nghiệm êm như lướt, chi phí sử dụng “một trời một vực” với xe xăng

Không gian rộng, vận hành êm ái, nhiều công nghệ hỗ trợ lái cùng chi phí sử dụng thấp là...

Hơn 4 triệu mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” hợp lệ chờ đợt quay số ngày 20/7 Thông tin kinh doanh
Hơn 4 triệu mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” hợp lệ chờ đợt quay số ngày 20/7

Chỉ còn ít ngày nữa, chương trình “Xé ngay trúng liền” sẽ bước vào đợt quay số thứ hai để...

"Xé ngay trúng liền" ghi nhận hơn 5,4 triệu lượt tham gia sau gần 3 tháng Thông tin kinh doanh
"Xé ngay trúng liền" ghi nhận hơn 5,4 triệu lượt tham gia sau gần 3 tháng

Sau gần 3 tháng triển khai, chương trình "Xé ngay trúng liền" đã ghi nhận hơn 5,4 triệu lượt tham...

Tin nhắn báo trúng 100 triệu khiến nữ công nhân nghi ngờ, chỉ tin khi tự kiểm tra trên hệ thống Thông tin kinh doanh
Tin nhắn báo trúng 100 triệu khiến nữ công nhân nghi ngờ, chỉ tin khi tự kiểm tra trên hệ thống

Giữa ca làm tại một xưởng gỗ ở Đồng Nai, chị Trần Thị Mỹ Lệ bất ngờ nhận được tin...

Sun Group ra mắt Sun Signature: Kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền chưa từng có trên một nền tảng duy nhất Thông tin kinh doanh
Sun Group ra mắt Sun Signature: Kiến tạo hệ sinh thái đặc quyền chưa từng có trên một nền tảng duy nhất

Tối 14/7, tại Ballroom Ascott Tây Hồ Hà Nội, Sun Group chính thức ra mắt Sun Signature - chương trình...

Mới cập nhật
6 cơ chế mới tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, mua sắm cho chuyển đổi số

6 cơ chế mới tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, mua sắm cho chuyển đổi số

Việc dành tối thiểu 1% chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số cùng các cơ chế đặc thù về đầu tư, mua sắm và thử nghiệm công nghệ được xem là bước thay đổi quan trọng trong chính sách phát triển chuyển đổi số quốc gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án số quy mô lớn từ Trung ương đến địa phương.

7 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3

Ngày 21/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Từ những điều giản dị, vun đắp mùa hè yêu thương

Từ những điều giản dị, vun đắp mùa hè yêu thương

Một con đường bê tông đến trường tại điểm trường Suối Cuốc (xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La), hơn 400 suất ăn dành cho học sinh vùng cao ở Lào Cai, Sơn La cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác là những hoạt động nằm trong chương trình “SeABankers Vì trẻ thơ” năm 2026 với chủ đề “Mùa hè yêu thương” của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) triển khai tại 12 tỉnh, thành. Từ Sơn La, Lào Cai đến nhiều địa phương khác, chương trình mang đến các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt và chăm sóc trẻ em trong dịp hè.

7 giờ trước Thông tin cần biết

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Lợi nhuận quý 2 Techcombank chạm đỉnh mới từ động lực tăng trưởng đa chiều

Ngày 21/07/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 với những con số nổi bật. Khép lại nửa đầu năm, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý 2 đóng vai trò là tâm điểm bứt phá khi thiết lập mức đỉnh mới về lợi nhuận.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Quy tắc xuất xứ trong CPTPP, EVFTA và RCEP: Rủi ro pháp lý và yêu cầu quản trị tuân thủ đối với Việt Nam

Quy tắc xuất xứ trong CPTPP, EVFTA và RCEP: Rủi ro pháp lý và yêu cầu quản trị tuân thủ đối với Việt Nam

(Pháp lý). Ưu đãi thuế quan trong hiệp định thương mại tự do không phát sinh tự động mà phụ thuộc vào việc hàng hóa đáp ứng đồng thời quy tắc xuất xứ nội dung, yêu cầu chứng nhận và cơ chế xác minh của hiệp định được lựa chọn.

8 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Khát vọng Gia Lộc: ROX iPark kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới phía Tây Hải Phòng

Khát vọng Gia Lộc: ROX iPark kiến tạo cực tăng trưởng công nghiệp mới phía Tây Hải Phòng

Từng được xem là hình mẫu thành công của châu Á trong thu hút FDI, KCN Tô Châu, Trung Quốc cho thấy sức mạnh của một hệ sinh thái đầu tư đồng bộ thay vì chỉ dựa vào quỹ đất và ưu đãi. Kế thừa kinh nghiệm phát triển công nghiệp trong suốt 30 năm của ROX Group, ROX iPark đang từng bước hiện thực hóa mô hình này tại KCN Gia Lộc ( Hải Phòng)

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Chỉ thị 07-CT/TW: Đổi mới về tư duy, hành động trong học và làm theo Bác

Chỉ thị 07-CT/TW: Đổi mới về tư duy, hành động trong học và làm theo Bác

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh không dừng ở việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch, mà trở thành việc thường xuyên trong thực thi công vụ, giải quyết công việc của mỗi cán bộ, đảng viên.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khoá XIV

Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới tư duy hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong kỷ nguyên mới (phần 1)

Đổi mới tư duy hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong kỷ nguyên mới (phần 1)

(Pháp lý). Bài viết phân tích yêu cầu đổi mới tư duy hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam trong kỷ nguyên mới từ góc độ triết lý chính trị - pháp lý, chính sách hình sự và thực tiễn phát triển đất nước.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý). Bài viết đi sâu phân tích nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, gắn với những vấn đề như hoàn thiện khung pháp lý cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay