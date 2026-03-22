Triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Trong khuôn khổ các hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, ngày 21/3/2026, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã tổ chức Phiên họp lần thứ I năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực; các đồng chí Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các đồng chí Trưởng Tiểu ban An ninh mạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các doanh nghiệp công nghệ, tập đoàn viễn thông hàng đầu và các hiệp hội về an ninh mạng, an ninh dữ liệu… Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố.

Năm 2025, là giai đoạn mà Đảng, Nhà nước tập trung hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm đất nước triển khai nhiều cuộc cách mạng mang tính lịch sử, định hình những vấn đề chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, nhất là công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh với nhiều biến động, điều chỉnh về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ giữa các ban, bộ, ngành, khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, địa phương. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, tập trung cao độ, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, các Tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương và cơ quan chức năng liên quan triển khai một cách hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng.

Cụ thể, hệ thống thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật với việc tham mưu ban hành Luật An ninh mạng sửa đổi và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát an ninh mạng được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; các cuộc diễn tập phòng, chống tấn công mạng được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh mạng là một điểm sáng, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), chỉ sau 1 ngày đã có 70 nước đăng ký, thể hiện sự quan tâm của thế giới và sự ủng hộ với Việt Nam; khẳng định cam kết của Việt Nam tham gia dẫn dắt, giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thể hiện thành công trong chính sách đối ngoại.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Tiểu ban tại bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin trọng yếu và chủ quyền số quốc gia trước các thách thức từ chiến tranh thông tin và chiến tranh mạng. Liên minh Niềm tin số và các doanh nghiệp công nghệ đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng tự chủ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và bám sát, chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và của Ban Chỉ đạo, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không thể tách rời mục tiêu bảo đảm an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế 2 con số, phát triển xanh, phát triển số, phát triển kinh tế sáng tạo.

Với phương châm hành động thời gian tới đúc rút trong 28 chữ: “Nâng tầm nhận thức - Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền", Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu quan trọng: Ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng; bảo vệ vững chắc an toàn, an ninh mạng, an dân; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình yên của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo, Tiểu ban An ninh mạng tại các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ sau.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng là trọng yếu, thường xuyên, cấp bách trong tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, người dân, doanh nghiệp. Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và răn đe, xử lý các vi phạm, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm tốt.

Thứ hai, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, khẩn trương kiện toàn tổ chức Tiểu ban an ninh mạng các bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ chế điều phối và hiệp đồng ứng phó an ninh mạng giữa cơ quan chuyên trách, các đơn vị chủ quản và cả sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, các cơ quan, tổ chức và người dân.

Thứ ba, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới. Trọng tâm với các nhiệm vụ như xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh dữ liệu, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng.

Thứ tư, triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 57 của Ban Bí thư, đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài là điều kiện, nguyên nhân hoạt động của các loại tội phạm mạng.

Thứ năm, tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam. Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế đột phá; đầu tư có trọng điểm vào nghiên cứu và phát triển để hình thành ngành công nghiệp an ninh mạng với phương châm “làm thật, kết quả thật”. Đẩy mạnh hơn nữa phong trào bình dân học vụ số.

Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai Công ước Hà Nội. Đặc biệt, cần khai thác cơ chế chủ trì APEC năm 2027 để thúc đẩy Sáng kiến “Nền kinh tế an ninh mạng", khẳng định uy tín và vị thế trung tâm an ninh mạng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương ngay trong tháng 04/2026 phải xây dựng và ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch hoạt động năm 2026, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân hoàn toàn tin tưởng rằng công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa, góp phần xây dựng một niềm tin số, kiến tạo một xã hội số, nền kinh tế số phát triển, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng…