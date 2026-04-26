Trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và dâng hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đền Thượng - Ảnh: TTXVN

Tham dự Lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo đồng bào trên mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương đã tề tựu đông đủ trước sân hành lễ tại khu vực Trung tâm Lễ hội Đền Hùng. Trong tiếng nhạc lễ hội linh thiêng, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, đoàn cờ phướn lộng lẫy, đội rước kiệu và lễ vật khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung lên đền Thượng.

Trang nghiêm Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - Ảnh: TTXVN

Đi đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Tiếp sau là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ mang hương, hoa, lễ vật và 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của dòng giống Tiên Rồng. Đi sau là đội nhạc lễ, đoàn rước kiệu, rước lễ và đoàn dâng hương.

Tiếp đó là đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương; lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các sở, ngành, đoàn thể và nhân dân về dự Lễ dâng hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương trong Thượng cung tại Đền Thượng - Ảnh: TTXVN

Tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh ngút ngàn linh khí - nơi thờ tự các Vua Hùng đã có công dựng nước; nơi hội tụ hồn thiêng sông núi - cội nguồn của dân tộc Việt Nam, khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương vào Thượng cung thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước để con cháu nối tiếp truyền thống xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh như ngày hôm nay.

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, trước anh linh các Vua Hùng, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026, đọc Chúc văn khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với truyền thống đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn, các thế hệ con cháu Lạc Hồng nối tiếp nhau đã trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan, thử thách; hun đúc tinh thần tự lực, tự chủ, tự cường và lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc; đã lập nên những kỳ tích vẻ vang, xây nền độc lập, gìn giữ non sông, khẳng định chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa, văn minh, văn hiến của dân tộc, trong 96 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước, nhân dân ta phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng cách mạng; kiên cường đấu tranh vì độc lập và tự do, vì hòa bình và hữu nghị, vì hạnh phúc và phồn vinh, vì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đã làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, bên cạnh thời cơ, vận hội mới, đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đan xen do tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, cùng những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị với sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương; sự ủng hộ của toàn dân và bạn bè quốc tế; đất nước ta đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật. Giang sơn đổi mới, chính trị vững vàng, lòng dân đồng thuận.

Chúc văn nêu rõ, những thành tựu đạt được hôm nay là sự hội tụ, kết tinh từ lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc; là thành quả của 96 năm xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là kết quả của 40 năm đổi mới; là biểu hiện sinh động của ý chí bền bỉ, khát vọng vươn lên của nhân dân ta; là nền tảng cho đất nước ta bước vào Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên bứt phá, sáng tạo và tự chủ, được khởi đầu từ thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, của Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung một ý chí, quyết tâm mạnh mẽ hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Lăng Vua Hùng - Ảnh: TTXVN

Trong thời khắc thiêng liêng này, trước anh linh Tổ Tiên, toàn thể dân tộc Việt Nam nguyện: Tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy ý chí tự cường, thực hiện tự chủ chiến lược, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; đổi mới mạnh mẽ và sâu rộng về tư duy phát triển, quản trị quốc gia, mô hình tăng trưởng và năng lực tổ chức thực hiện; lấy phát triển để ổn định, lấy ổn định để phát triển nhanh, bền vững. Biến ý chí thành hành động quyết liệt, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm đến cùng, làm hiệu quả, làm vì nhân dân, vì lợi ích cao nhất của quốc gia - dân tộc, vì sự giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Con cháu Lạc Hồng mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vì sự ổn định, tiến bộ, giàu mạnh, bền vững của quê hương Đất Tổ; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước; cùng chăm lo bảo tồn, tôn tạo nơi thờ tự để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các tầng lớp nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng - Ảnh: TTXVN

Trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, bình an, đoàn kết và hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt. Đây là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến. Lịch sử Việt Nam luôn gắn với đạo lý. Đạo lý đó rất mộc mạc: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chim có tổ, người có tông. Với đạo lý ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào.

Từ các Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh, xuyên suốt lịch sử dân tộc ta là lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, chiến sĩ tại Đền Giếng “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời của Bác đến nay vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa. Dựng nước là công lao của tổ tiên. Giữ nước và phát triển đất nước là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau. Giữ nước là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; là bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc. Giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Phát triển đất nước là để chúng ta “sánh vai với các cường quốc Năm Châu”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, giữ nước không dừng ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại, khi Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962, Bác căn dặn một điều rất gần gũi: “đã đi thì phải tới đích”. Lời Người càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Con đường phát triển của quê hương, đất nước còn nhiều khó khăn, có thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn. Nhưng nếu chúng ta đồng lòng, nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, nếu cán bộ tận tâm với dân, nếu nhân dân tin tưởng và chung sức, nhất định sẽ đi tới đích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với các tầng lớp nhân dân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng - Ảnh: TTXVN

Bày tỏ cảm ơn bà con nhân dân tỉnh Phú Thọ, bao đời nay, người dân Đất Tổ đã coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng, mỗi người đều góp một phần công sức, đều rất đáng trân trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; căn dặn, thế hệ trẻ phải làm cho đất nước phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn, các cháu hãy học thật tốt, rèn luyện thật tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhưng còn rất nhiều khó khăn thách thức, do đó càng cần tinh thần Hùng Vương, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực. Đảng và Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi đường lối, chính sách đều phải hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe nhân dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong. Cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ khó khăn. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng còn nhiều khó khăn, chính sách phải đi đến tận bản, tận hộ, tận người; nguồn lực phải được sử dụng đúng chỗ, đúng việc; kết quả phải đo bằng sự đổi thay thật trong đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhưng còn rất nhiều khó khăn thách thức, do đó càng cần tinh thần Hùng Vương, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, bà con khi trở về từ Đền Hùng sẽ mang theo một niềm vui trong sáng. Niềm vui là được sống trong một đất nước có cội nguồn, có hòa bình, có tình người. Chúng ta có trách nhiệm phải sống xứng đáng với công đức Tổ tiên, phải làm tốt hơn công việc của mình, chăm lo tốt hơn cho gia đình, góp sức nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Trong những ngày lễ hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ bà con, để mỗi người dân khi về Đền Hùng đều cảm nhận được sự chu đáo, an toàn và tình nghĩa. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục lan tỏa những hình ảnh đẹp của lễ hội, những câu chuyện tử tế, những hành động văn minh, những giá trị lịch sử - văn hóa của Đền Hùng và vùng Đất Tổ; truyền thông về lễ hội cần giúp người dân hiểu đúng, hành động đúng, tự hào đúng.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong” tại Ngã năm Đền Giếng; dâng hoa, dâng hương tại Đền Lạc Long Quân.