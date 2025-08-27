Tọa độ triệu trải nghiệm mới nổi ở Hà Nội dịp 2/9, dân tình “set kèo” rủ nhau đến check-in

Ngoài theo dõi diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, du khách đến Hà Nội dịp này còn được trải nghiệm một điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thưởng lãm công nghệ quy mô chưa từng có tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Vừa khánh thành ngày 19/8, tổ hợp VEC quy mô Top 10 thế giới nhanh chóng trở thành điểm hẹn mới của người dân Thủ đô cùng du khách cả nước. Với mô hình “all-in-one”, VEC mang đến hành trình hiếm có: du khách có thể chiêm ngưỡng những dấu ấn lịch sử, đồng thời tận hưởng không gian văn hóa - giải trí hiện đại kéo dài suốt cả ngày.

Khuôn viên tổ hợp triển lãm 900.000m2 lên đèn lung linh vào buổi hoàng hôn

Chuỗi trải nghiệm chất ngất tại VEC dịp đại lễ 2/9

Đến VEC dịp Quốc khánh 2/9, cảm giác đầu tiên của du khách chắc chắn là… choáng ngợp. Trên diện tích hơn 900.000m², triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (mở cửa từ 28/8 – 5/9) được tổ chức với quy mô lớn nhất lịch sử, kết hợp cả không gian trong nhà lẫn ngoài trời.

Khu vực trong nhà là Nhà triển lãm Kim Quy với 9 đại sảnh, mỗi sảnh mang một chủ đề riêng, dẫn dắt du khách qua từng chặng hành trình 80 năm lịch sử đất nước. Bên ngoài là 4 sân triển lãm rộng lớn ở cả bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc với tổng diện tích gần 200.000m², tạo cho duc khách cảm giác như bước vào một “thành phố triển lãm” khổng lồ. Chỗ nào cũng rực rỡ cờ hoa, khu trưng bày với các mô hình và công nghệ hiện đại nhiều đến mức… khám phá cả ngày vẫn chưa hết.

Các khu trưng bày đều được thi công hoành tráng, rực rỡ màu Quốc kỳ

Một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi là loạt trải nghiệm AR/VR. Tại gian của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), khách tham quan có thể hóa thân thành chiến sĩ diễu binh trong ngày lễ trọng đại. Trong khi đó, gian của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tái hiện hành trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, đưa người xem sống lại khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945. Những công nghệ này không chỉ mang lại trải nghiệm chân thực mà còn khơi gợi niềm tự hào, giúp mỗi người thêm trân trọng quá khứ và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho hôm nay.

Tại gian hàng của Vingroup, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng dàn robot hình người “100% make-in-Vietnam” trình diễn. Các robot của VinMotion không chỉ vận động linh hoạt, thực hiện các động tác phức tạp mà còn có khả năng tương tác tự nhiên với khách tham quan, trò chuyện, trả lời câu hỏi và chụp ảnh check-in. Sản phẩm công này được xem là một trong những biểu tượng của khát vọng đưa công nghệ Việt vươn tầm thế giới trong kỷ nguyên mới.

Dàn robot make-in-Vietnam của VinMotion trình diễn chào mừng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan dịp khánh thành VEC, ngày 19/8

Nếu khu trưng bày trong nhà khiến người xem choáng ngợp bởi công nghệ hiện đại, thì ở không gian ngoài trời, cảm xúc lại lắng đọng khi giới thiệu những hiện vật gắn liền với lịch sử. Tâm điểm chính là chiếc IL-14 số hiệu VN-C482 - chuyên cơ từng chở Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong kháng chiến chống Mỹ, nay được đặt trang trọng tại phân khu phía Tây. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, “nhân chứng lịch sử” này hứa hẹn sẽ trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chiếc chuyên cơ IL-14 từng vinh dự chở Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bên cạnh hành trình trở về với lịch sử, triển lãm còn đưa du khách vào không gian ẩm thực xuyên Việt ngay trong khuôn viên. “Đoàn tàu ẩm thực Bắc - Nam” quy tụ đặc sản từ 34 tỉnh, thành, từ phở bò Hà Nội, bún bò Huế cho tới gỏi cuốn miền Nam... Với sức chứa hơn 1.500 chỗ ngồi, khu ẩm thực này sẽ là điểm dừng chân hấp dẫn, hứa hẹn giữ chân du khách chẳng kém bất kỳ gian trưng bày nào.

Đoàn tàu ẩm thực Bắc - Nam phục vụ đặc sản 3 miền

Trong không khí thiêng liêng của những ngày cả nước rợp sắc cờ hoa mừng Quốc khánh, VEC phát động hoạt động “Đỏ - Vàng in VEC Area” như một lời kêu gọi du khách cùng nhau khoác lên màu cờ Tổ quốc. Khi diện trang phục đỏ - vàng đến triển lãm, du khách không chỉ hòa chung nhịp đập tự hào dân tộc, mà còn có cơ hội nhận quà từ VEC với tổng giá trị giải thưởng lên tới 45 triệu đồng.

Sẵn trang phục đỏ vàng, đến VEC chụp ảnh check-in và chia sẻ trên mạng xã hội với hashtag #dovanginVECarea #VEC để có cơ hội nhận thêm phần quà lớn

Điểm đến “all-in-one” kiến tạo bệ phóng cho ngành công nghiệp văn hóa

Triển lãm Thành tựu Đất nước không chỉ là sự kiện tâm điểm dịp Quốc khánh mà còn là cột mốc vàng mở ra một hành trình trải nghiệm mới tại VEC. Với không gian trưng bày khổng lồ, kết hợp chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, thể thao… quy mô lớn, VEC đang khẳng định vai trò bệ phóng mới cho ngành công nghiệp văn hóa.

Điểm khác biệt khiến VEC “ghi điểm” chính là mô hình all-in-one lần đầu tiên xuất hiện. Không còn cảnh đi xem rồi ra về, tại đây du khách có thể kết nối liền mạch cả một ngày trải nghiệm: dạo quanh các không gian lịch sử, khám phá khu công nghệ tương tác, thưởng thức đặc sản ba miền, rồi hòa mình vào những hoạt động giải trí sôi động... Trải nghiệm đa tầng này biến VEC thành một “thành phố sự kiện” thu nhỏ, vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, vừa mở ra hướng phát triển mới cho nền kinh tế expo của Thủ đô.

Vừa khánh thành, VEC đã trở thành thủ phủ sự kiện của miền Bắc với chuỗi concert đình đám, giải chạy kỷ lục “Việt Nam tôi đó”, Đại nhạc hội 8Wonder…

VEC đang trở thành điểm hẹn lý tưởng để du khách cả nước sống trọn không khí Quốc khánh trong một không gian rực rỡ sắc màu. Từng trải nghiệm đặc sắc tại đây đều đem lại cảm giác vừa tự hào, vừa rộn ràng. Dịp này, nếu bạn muốn tìm một nơi để ăn, chơi, sống ảo và cùng hòa mình vào ngày hội lớn của dân tộc thì VEC chính là tọa độ không thể bỏ lỡ.