Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin đầu tư

Tìm tâm điểm tăng trưởng mới trong bản đồ đầu tư Đà Nẵng

15:00 22/11/2025
Khi Đà Nẵng mở rộng không gian phát triển về phía Nam, khu vực Hòa Xuân nhanh chóng nổi lên như trung tâm đô thị mới. Nắm bắt xu thế đó, Sun Group đang kiến tạo Sun NeO City – dự án sở hữu vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và tầm nhìn bền vững, được dự báo sẽ trở thành tâm điểm đô thị phía Nam Đà Nẵng.

Định hình trung tâm đô thị mới của Đà Nẵng

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định, Đà Nẵng đang bứt tốc phát triển với dư địa rất lớn, đặc biệt là động lực từ các dự án trọng điểm như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, khu kinh tế đêm, hạ tầng giao thông hiện đại cùng các công trình du lịch biểu tượng tại Sơn Trà, Bà Nà, Hội An... thu hút đông đảo du khách.

Sự lan tỏa từ hai cực tăng trưởng Đà Nẵng – Quảng Nam đang tạo nên làn sóng thu hút mạnh mẽ lao động chất lượng cao, giới kinh doanh và cộng đồng chuyên gia. Họ tìm kiếm môi trường sống tiện nghi, cảnh quan tươi đẹp, không gian thoáng đãng... “Điều đó lý giải vì sao các dự án bất động sản ở những vị trí gần biển, có núi có sông dễ dàng được hấp thụ, kể cả với mức giá cao”, TS. Nguyễn Văn Đính phân tích.

1-1763813257.jpg

Đà Nẵng đang hình thành những tọa độ đầu tư mới ngoài khu vực lõi trung tâm. (Ảnh: Ánh Dương)

Ông Đính nhấn mạnh, Đà Nẵng cùng với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là các đô thị trực thuộc trung ương được quan tâm đầu tư đặc biệt. Trong đó, Hà Nội đại diện miền Bắc, TP. Hồ Chí Minh đại diện miền Nam, còn Đà Nẵng là đầu tàu khu vực miền Trung. “Tuy nhiên, mặt bằng giá BĐS ở Đà Nẵng hiện vẫn thấp hơn, trong khi có lợi thế thiên nhiên, môi trường và sau sáp nhập với Quảng Nam đã tăng sức hút, mở rộng dư địa phát triển”, ông Đính cho biết.

Trong bức tranh phát triển không gian đô thị Đà Nẵng giai đoạn mới, khu vực phía Nam, đặc biệt là Hòa Xuân, đang trở thành điểm sáng nổi bật. Giao thông được đầu tư hiện đại, nhiều tuyến đường, cầu lớn liên tiếp được mở ra đã giúp kết nối từ Hòa Xuân về trung tâm thành phố hay sân bay quốc tế chỉ 15 phút. Đây cũng là khu vực giao thoa giữa trung tâm Đà Nẵng và cụm đô thị phía Đông Nam đang có xu hướng mở rộng về phía Quảng Nam (cũ), sở hữu quỹ đất lớn, thu hút giới đầu tư sau quá trình sáp nhập địa giới hành chính.

2-1763813269.jpg

Không gian sống sinh thái phía Nam thu hút nhà đầu tư. (Ảnh: Ánh Dương)

Với vị trí giao điểm của ba dòng sông lớn: Cổ Cò, Đô Tỏa, Cẩm Lệ, trong đó sông Cổ Cò nối liền Đà Nẵng và Hội An đang được khơi thông, các chuyên gia đánh giá, Hòa Xuân không chỉ là khu vực phù hợp để phát triển các khu đô thị mới hiện đại, mà còn là mắt xích kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển vùng Đà Nẵng – Quảng Nam, mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội toàn miền Trung.

Sun NeO City: Tâm điểm kết nối, đón đầu làn sóng đầu tư mới

Nằm tại trung tâm Hòa Xuân, Sun NeO City được xem là một trong những dự án tiêu biểu đánh dấu bước chuyển mình của Đà Nẵng về phía Nam. Với quy hoạch đồng bộ, vị trí kết nối chiến lược và tiềm năng tăng trưởng bền vững, đô thị này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư. Thời gian gần đây, loạt tổ hợp căn hộ cao tầng liên tục được giới thiệu ra thị trường, tạo thêm động lực cho khu vực này phát triển sôi động.

3-1763813269.jpg

Tổ hợp căn hộ Cora Tower được phát triển bởi Sun Group. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Tại vị trí lõi trung tâm của đô thị Sun NeO City, tổ hợp căn hộ Cora Tower được hưởng trọn lợi thế của hệ thống giao thông hoàn thiện, sở hữu hai mặt tiền đắt giá, một mặt hướng ra trục Nguyễn Phước Lan, tuyến giao thương sôi động dẫn thẳng về trung tâm thành phố qua cầu Hòa Xuân, đồng thời chỉ mất 5 - 10 phút để tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng qua trục xương sống Võ Chí Công. Mặt còn lại giáp đường 29/3, tuyến giao thông đang mở rộng và kết nối liền mạch với các tuyến đường hướng về Hội An với thời gian di chuyển chỉ 30 - 35 phút.

Cư dân Cora Tower cũng chỉ mất khoảng 10 phút để đến các bãi biển nổi tiếng của Đà Nẵng như Mỹ Khê, Non Nước, cùng hàng loạt điểm đến gia tăng trải nghiệm như sân vận động Hòa Xuân, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, công viên Hyde Park quy mô 50ha hay các trung tâm thương mại, khu đại học và dịch vụ hiện hữu.

“Nếu quỹ đất trung tâm Đà Nẵng đang ngày một thu hẹp, thì tại khu Nam Đà Nẵng, chủ đầu tư có đủ dư địa để phát triển những dự án đô thị mới với đầy đủ tiện ích đáp ứng nhu cầu cư dân. Đủ xa để sống hòa mình cùng thiên nhiên, nhưng vẫn đủ gần để tận hưởng nhịp sống sôi động của Đà Thành”, anh Phan Tâm, một chuyên viên tư vấn BĐS giàu kinh nghiệm chia sẻ.

Chất lượng sống tại Cora Tower được đo bằng chiều sâu trải nghiệm. Hai tòa tháp cao 25 tầng cùng 2 tầng hầm cung cấp không gian sống hiện đại, tiện nghi. Ngay dưới chân tòa tháp là dãy khối đế nhộn nhịp, với các tiện ích cao cấp như: Kid’s Club quy mô bậc nhất khu vực, khu xông hơi và trị liệu phong cách Hàn Quốc (Jjimjilbang); phòng Gym hiện đại, Spa – Sauna và bể bơi trong nhà với tầm nhìn toàn cảnh đô thị.

5-1763813269.jpg

Các căn hộ sở hữu tầm nhìn khoáng đạt. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Mỗi căn hộ tại Cora Tower đều sở hữu tầm nhìn khoáng đạt, đón trọn ánh sáng, nắng gió và sắc xanh thiên nhiên. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể cảm nhận hơi thở thiên nhiên ngập tràn để tái tạo năng lượng.

Thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng, Cora Tower có nhiều loại hình căn hộ, từ Studio nhỏ gọn, căn 1 phòng ngủ +1 linh hoạt, đến các Penthouse độc bản trên tầng cao nhất. Đây không chỉ là biểu tượng an cư ven sông, gần biển mà còn là khoản đầu tư bền vững, sinh lời dài hạn giữa trung tâm tăng trưởng mới của Đà Nẵng. Đặc biệt, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt và mức giá cạnh tranh trên thị trường, tạo cơ hội cho mọi nhà đầu tư.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Đà Nẵng
Cùng chủ đề
VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam Thông tin đầu tư
VITW 2025: Cú hích thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ Việt Nam

Không chỉ là triển lãm “5 trong 1” lần đầu trong lịch sử, Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ...

Cận cảnh “kinh đô triển lãm” VEC trước “giờ G” mở cửa Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 Thông tin đầu tư
Cận cảnh “kinh đô triển lãm” VEC trước “giờ G” mở cửa Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025

Ít giờ trước thời khắc khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025, toàn bộ 80.000m²...

Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay Thông tin đầu tư
Chuyên gia: Giá còn thấp, hạ tầng tỷ đô, tiềm năng tăng giá lớn, Cần Giờ là địa bàn đáng đầu tư nhất hiện nay

Những ngày qua, phòng thủ tục của công ty Vinhomes tại Hà Nội và TP HCM chật kín khách hàng...

Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM Thông tin đầu tư
Cần Giờ - Vùng đất tỷ đô mở màn chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Sau nhiều thập kỷ phát triển đô thị tại khu Nam và Đông, TP.HCM đang bước vào chu kỳ tăng...

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS hợp tác ra mắt Hội nghị - Triển lãm năng lượng toàn cầu Thông tin đầu tư
Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS hợp tác ra mắt Hội nghị - Triển lãm năng lượng toàn cầu

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG EVENTS công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt...

T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa Thông tin đầu tư
T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án chiến lược tại tỉnh Khánh Hòa

Ngày 30/10, tại Khánh Hoà, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh...

Mới cập nhật
Tâm điểm thịnh vượng xứ Thanh - Vinhomes Star City: Nơi giá trị an cư và tích sản cùng hội tụ

Tâm điểm thịnh vượng xứ Thanh - Vinhomes Star City: Nơi giá trị an cư và tích sản cùng hội tụ

Sự trỗi dậy của kinh tế Thanh Hóa đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản. Những dự án sở hữu vị trí trung tâm, quy hoạch đồng bộ và hệ sinh thái chuẩn quốc tế như Vinhomes Star City có lợi thế dẫn đầu, đồng thời là tài sản có giá trị tăng trưởng bền vững, tương tự như cách Vinhomes Times City hay Royal City đã định hình chuẩn sống hiện đại tại Thủ đô.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ AI, đã và đang xuất hiện nhiều thách thức pháp lý phức tạp trong công tác quản lý và thực thi pháp luật, đòi hỏi Việt Nam phải sớm hoàn thiện một khuôn khổ pháp luật đồng bộ, kịp thời và hiệu quả, vừa bảo đảm kiểm soát rủi ro, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam

VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam

Ba tháng kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chứng minh năng lực kết nối, tổ chức và vận hành chuẩn quốc tế bằng loạt “phép thử” quy mô lớn. Không chỉ là “kỳ quan” quy mô Top 10 thế giới, VEC đang trở thành điểm hẹn quốc gia và quốc tế, nơi khởi động kỷ nguyên kinh tế Expo của Việt Nam.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%

Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%

Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Trường Tiểu học Chúc Sơn A: Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi – Nền tảng cho chất lượng giáo dục toàn diện

Trường Tiểu học Chúc Sơn A: Xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi – Nền tảng cho chất lượng giáo dục toàn diện

Trong những năm gần đây, Trường Tiểu học Chúc Sơn A (phường Chương Mỹ, Hà Nội) được biết đến là một trong những đơn vị có phong trào thi đua dạy tốt – học tốt nổi bật. Điểm nhấn quan trọng làm nên thương hiệu này chính là đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết và không ngừng đổi mới phương pháp dạy – học.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

(Pháp Lý). Qua nghiên cứu, cho đến hiện nay, có một số vụ án thông qua điều tra tội phạm nguồn, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố tội phạm rửa tiền. Ngoài việc điều tra mở rộng các vụ án về tội phạm nguồn, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể chủ động phát hiện, khởi tố và điều tra các vụ án “rửa tiền” với tư cách là tội danh độc lập mặc dù đây là hướng điều tra phức tạp hơn. Để tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền, cần chú ý và nghiên cứu nhiều vấn đề pháp lý quan trọng…

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Tham khảo kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu chính sách Thuế bất động sản phù hợp cho Việt Nam

Tham khảo kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu chính sách Thuế bất động sản phù hợp cho Việt Nam

(Pháp lý). Theo quy định pháp luật hiện hành ở nhiều nước trên thế giới, như: Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu, cá nhân có quyền sở hữu tài sản và pháp luật không cấm người dân sử dụng nhiều tài sản như nhà đất, nhưng Nhà nước có thể áp dụng thuế cao đối với những tài sản mà một cá nhân sở hữu. Tham khảo kinh nghiệm của các nước, nghiên cứu chính sách Thuế bất động sản phù hợp cho Việt Nam là vấn đề đang được các cơ quan chức năng đặt ra.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

Pháp luật về khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng: Hạn chế và một số kiến nghị

(Pháp lý). Khởi kiện vụ án xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là hành động pháp lý cần thiết, bảo đảm quyền, lợi ích của chủ thể dữ liệu được phân định. Việt Nam bước đầu đã xây dựng quy định gợi mở, điều chỉnh vấn đề này nhưng qua thời gian thực nghiệm bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, hoàn thiện. Đặc biệt cần nghiên cứu sớm bổ sung quy định về tội xâm phạm dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong pháp luật hình sự.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu phân tích những tác động đột phá của chuyển đổi số (CĐS) đối với hiệu quả và tính minh bạch của thi hành án dân sự (THADS), đồng thời chỉ ra những thách thức và yêu cầu trong việc hoàn thiện khung pháp lý để kiến tạo một nền tư pháp số hóa vững chắc.

2 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay