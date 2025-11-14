Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thêm một cổ phiếu quốc dân rục rịch chào sàn HoSE

15:04 14/11/2025
Cổ phiếu MCH của Masan Consumer đang “rộng đường” trở thành một đại diện tiêu biểu mới của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu trên sàn HoSE và xa hơn là trở thành một “cổ phiếu quốc dân” mới.
a1-1763107469.JPG

Bộ sản phẩm Masan Consumer

Sau vài năm im ắng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến sự sôi động trở lại không chỉ bởi thanh khoản và điểm số của thị trường dâng cao, mà còn bởi làn sóng IPO và niêm yết cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn. Một trong những cái tên đáng chờ đợi nhất hiện nay là cổ phiếu MCH của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer).

Chia sẻ tại sự kiện Masan Group's Community Day, ông Michael Hung Nguyen, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group, HoSE: MSN), cho biết kế hoạch chuyển sàn của Masan Consumer đã được tập đoàn và cổ đông thông qua từ đầu năm và đang được tích cực xúc tiến. Tập đoàn này kỳ vọng MCH sẽ đủ điều kiện gia nhập rổ VN30.

a2-1763107490.jpg

CHIN-SU còn đẩy mạnh chiến lược gia tăng điểm chạm với người tiêu dùng thông qua các sản phẩm phù hợp với nhịp sống hiện đại và tiện lợi

Thương vụ chuyển sàn của MCH đáng chờ đợi là bởi trong một thời gian khá dài, sàn niêm yết như HoSE thiếu vắng những cái tên mới đủ sức nặng trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu. Những biểu tượng từng được mệnh danh là “cổ phiếu quốc dân” như VNM hay SAB từ lâu đã trở nên già cỗi bởi tăng trưởng đã bão hoà, giá cổ phiếu cũng theo đó cũng ngụp lặn trong “downtrend”.

Phác hoạ “ứng viên”

Masan Consumer được thành lập vào năm 1996, là công ty con của Masan và là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam. Cái tên Masan Consumer gắn liền với nhiều thương hiệu tỷ đô quen thuộc CHIN-SU, Omachi, Nam Ngư, Kokomi, Wake Up 247 cùng các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống khác.

a3-1763107489.jpg

Bộ sản phẩm Quán Xá Châu Á của Masan Consumer

Mỗi thương hiệu lớn mang về doanh thu hàng trăm triệu USD mỗi năm cho Masan Consumer và thực tế đã tạo ra cuộc cách mạng trong ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam. Sản phẩm của doanh nghiệp này đã hiện diện tới 98% gia đình Việt, dẫn đầu thị phần nước mắm (68,8%), tương ớt (67%), nước tương (52,9%). Mạng lưới phân phối rộng khắp Việt Nam với hơn 313.000 điểm bán truyền thống (GT) và 8.500 điểm bán hiện đại (MT).

Hệ thống nhà máy đạt chuẩn quốc tế cũng cho phép Masan Consumer chủ động trong nghiên cứu và sản xuất sản phẩm cũng như kiểm soát chất lượng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng yêu cầu cao về chất lượng và thị hiếu tiêu dùng cũng thay đổi ngày càng nhanh chóng.

Thêm vào đó, việc nằm chung hệ sinh thái với chuỗi bán lẻ hiện đại WinMart và WinMart+ không đơn thuần là có thêm kênh phân phối mà quan trọng hơn, dữ liệu khách hàng của chuỗi bán lẻ này sẽ là đầu vào cực kỳ hữu ích để Masan Consumer phân tích và điều chỉnh công thức, mẫu mã, chiến lược giá và thậm chí cả khẩu vị sản phẩm để bám sát sự thay đổi của người Việt hiện đại; các sản phẩm thử nghiệm cũng sát nhu cầu người tiêu dùng hơn, từ đó rút ngắn thời gian đổi mới.

Nhìn chung, hiếm có một doanh nghiệp, nhất là một doanh nghiệp Việt Nam, đạt được mức độ hoàn thiện về chuỗi giá trị như Masan Consumer.

a4-1763107490.jpg

Nước mắm Nam Ngư chính thức có mặt tại các quốc gia lớn như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc,....

Một điểm khác biệt nữa của Masan Consumer là chiến lược phát triển của doanh nghiệp này. Khác với nhiều doanh nghiệp lớn thường mở rộng danh mục sản phẩm theo chiều ngang, Masan Consumer lại chọn chiến lược mà doanh nghiệp này gọi là “Fewer – Bigger – Faster” (Tập trung cốt lõi – Tối đa giá trị), nghĩa là tập trung vào ít sản phẩm hơn nhưng cung cấp số lượng lớn hơn với tốc độ triển khai nhanh hơn. Lý do mà Masan Consumer theo đuổi tinh thần “Ít mà chất” này là bởi theo thống kê, khoảng 20% nhãn hàng (SKU) hàng đầu của doanh nghiệp này đang đóng góp tới 80% tổng thu doanh thu, do đó cần tập trung vào các sản phẩm có hiệu suất cao và loại bỏ các SKU kém hiệu quả.

Chiến lược “tinh gọn” này không chỉ tạo đà tăng trưởng nhanh cho Masan Consumer mà còn giúp duy trì khả năng sinh lời cao qua mọi chu kỳ kinh tế. Thống kê cho thấy, suốt từ năm 2017 đến năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Masan Consumer liên tục tăng qua các năm, từ 2.245 tỷ đồng lên 7.920 tỷ đồng.

Cổ phiếu quốc dân mới?

Trở lại với câu chuyện cổ phiếu trên sàn HoSE, trong các ngành kinh tế thì ngành hàng tiêu dùng thiết yếu là một ngành hàng khá đặc biệt, được giới đầu tư gọi là ngành có tính phòng thủ cao, tức là ít chịu biến động hơn từ thị trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung so với các ngành khác. Đây là sức hấp dẫn riêng có khiến cho cổ phiếu ngành này thường được giới đầu tư chấp nhận mức định giá cao hơn các ngành khác.

Trên nền tảng đó, cổ phiếu của doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu nào giữ được tăng trưởng tốt qua các năm, có lợi thế cạnh tranh rõ rệt, sẽ được giới đầu tư săn đón bởi thoả mãn tiêu chí kép: vừa là cổ phiếu phòng thủ vừa là cổ phiếu tăng trưởng. VNM của Vinamilk từng trở thành “cổ phiếu quốc dân” cũng là bởi thoả mãn tiêu chí kép này. Không ai không mong muốn sở hữu một cổ phiếu vừa trả cổ tức đều đặn với tỷ lệ cao, lại tăng trưởng nhanh qua từng năm..

a5-1763107490.jpg

Ngành hàng thực phẩm tiện lợi cũng là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Masan

MCH đang đáp ứng các tiêu chí kép này, chỉ còn thiếu “gió đông” là niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE và lọt rổ VN30. Thực tế cho thấy không chỉ giữ được đà tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn mà Masan Consumer còn là một trong những doanh nghiệp chia cổ tức hậu hĩnh nhất cho cổ đông. Trong nhiều năm liền, doanh nghiệp này chia cổ tức bằng tiền mặt khoảng 4.500 đồng/cổ phiếu khi giá MCH chỉ vài chục nghìn đồng/cổ phiếu. Đặc biệt, trong năm 2023 và năm 2024, tổng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt của MCH lên tới 36.300 đồng/cổ phiếu. Đối với nhiều nhà đầu tư dài hạn, mức chi trả cổ tức chỉ riêng trong năm 2023 – 2024 đã gần thu hồi vốn đầu tư, chưa kể lợi ích từ việc thị giá cổ phiếu tăng.

Có thể thấy, cổ phiếu MCH của Masan Consumer đang “rộng đường” trở thành một đại diện tiêu biểu mới của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu trên sàn HoSE và xa hơn là trở thành một “cổ phiếu quốc dân” mới.

PV

Masan Group
