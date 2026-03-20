“The X of Living”: Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

Ngày 21/3 tới đây, tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc sẽ chính thức mở ra, đưa cư dân tương lai và khách tham quan bước vào hành trình khám phá mang tên “The X of Living”. Không phải là những sa bàn hay brochure quen thuộc, Thành phố Hoàng Kim sẽ kể câu chuyện về một đô thị đáng sống đang hình thành nhanh chóng tại cực tăng trưởng mới phía Nam Hải Phòng bằng ngôn ngữ mới lạ và khác biệt.

Khi những khung hình biết kể chuyện

“The X of Living” không phải là một triển lãm thông thường. Thay cho những bảng thông tin dày đặc hay những mô hình thu nhỏ khô cứng, triển lãm được thiết kế như một cuộc du hành xuyên thời gian. Mỗi khu vực, mỗi khung hình đều kể một câu chuyện sinh động về những lát cắt của Vinhomes Golden City đang đổi thay từng ngày.

Tại đây, khách tham quan không đứng ngoài để quan sát. Họ bước vào, di chuyển, cảm nhận và hòa mình trong từng bối cảnh.

“The X of Living” đưa khách thăm quan vào hành trình đầy cảm xúc khám phá Vinhomes Golden City

Ý tưởng trung tâm của triển lãm nằm ở một ký hiệu giản dị nhưng giàu tính ẩn dụ: dấu “X”. Trong mỗi thành phố lớn, luôn tồn tại những nhịp sống song song. Có người ưa tĩnh tại, có người tìm kiếm sự sôi động; có người cần một mái ấm để trở về, trong khi người khác lại khao khát những kết nối và cơ hội.

Dấu “X” chính là “tọa độ giao thoa”, nơi những lối sống khác biệt có thể giao hòa, bổ trợ và hoàn thiện cho nhau, cũng giống như cách Vinhomes Golden City được phát triển để trở thành tâm điểm gặp gỡ của phong cách sống, của nhu cầu và khát vọng.

Vinhomes Golden City - tâm điểm gặp gỡ của phong cách sống xanh, hiện đại, tiện nghi, kết nối.

Hành trình khám phá bắt đầu tại Zone 1. Đô thị hiện lên rực rỡ trong ánh sáng và chuyển động không ngừng. Mỗi bước chân như chạm vào dòng chảy của cơ hội, của năng lượng giao thương và khát vọng phát triển. Tất cả dần hội tụ về tọa độ “X” - điểm gặp gỡ của vị thế và tầm nhìn, gợi mở một Vinhomes Golden City năng động, nơi tài sản không chỉ để an cư mà còn để gia tăng giá trị theo thời gian.

Rời nhịp động, Zone 2 mở ra một khoảng lặng dịu dàng với sắc xanh và cảm giác an yên lan tỏa. Ở đó, con người tìm lại sự cân bằng giữa lòng đô thị. Nhưng sự tĩnh tại ấy không tách rời, mà vẫn hội tụ về tọa độ “X”. Hai phong cách giao hòa, tạo nên một chuẩn mực sống trọn vẹn: đủ yên để trở về, đủ rộng mở để vươn xa.

Với triết lý đó, “The X of Living” mang đến một hành trình trải nghiệm thị giác độc đáo. Cư dân và khách tham quan sẽ có được hình dung trọn vẹn về những ngôi nhà mình sẽ gắn bó hay những tài sản mình quan tâm đang dần được thành hình.

Hiện thực đẹp hơn tranh dần thành hình tại Vinhomes Golden City

Qua “The X of Living”, Vinhomes Golden City sẽ kể một câu chuyện về đô thị, qua đó gửi gắm thông điệp rõ ràng: một không gian sống lý tưởng không áp đặt con người vào bất kỳ khuôn mẫu nào, mà mở ra nhiều lựa chọn, nhiều nhịp sống để mỗi người đều có thể tìm thấy “tọa độ” của riêng mình. Sau hành trình khám phá, mỗi người sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi: mình muốn sống như thế nào trong một đô thị của tương lai.

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản thành phố cảng đang chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt với động lực từ khu vực Nam Hải Phòng, Vinhomes Golden City chính là một lời giải đáp toàn diện.

Khách hàng nhận những phần quà với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng tại các sự kiện tri ân khách hàng của dự án Vinhomes Golden City

Liên tục các sự kiện tầm cỡ như “The X of Living”, hay Golden Bloom diễn ra trước đó, là minh chứng rõ nét cho nội lực mạnh mẽ và sự sôi động của một tọa độ tâm điểm. Đồng thời, đây cũng là chỉ dấu cho thấy một đại đô thị đẳng cấp quốc tế đang “thức giấc” với hạ tầng đồng bộ và không gian sống giàu cảm xúc.

“The X of Living” cũng được xem như lời cam kết của Vinhomes về một không gian sống lý tưởng tại khu Nam Hải Phòng. Khi thời điểm bàn giao đang đến gần, khách hàng sẽ được chứng kiến một một không gian sống còn đẹp hơn cả phối cảnh đang dần hiện diện. Bởi tại các khu đô thị Vinhomes, sức sống còn được cộng hưởng bởi những nụ cười viên mãn và cả những tổ ấm ngập tràn hạnh phúc phía sau nhũng ô cửa lấp lánh ánh đèn.