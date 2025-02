THACO AUTO giới thiệu mẫu SUV đô thị hiện đại New Peugeot 2008

Ngày 15/2, tại hệ thống showroom Peugeot trên toàn quốc, THACO AUTO chính thức ra mắt New Peugeot 2008 - mẫu xe SUV mang nhận diện thương hiệu mới, kết hợp giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và hệ thống an toàn vượt trội. Sự kiện ra mắt thu hút đông đảo khách hàng yêu mến thương hiệu Peugeot tham gia.

New Peugeot 2008 thu hút đông đảo khách hàng quan tâm từ trước khi mở bán

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng cho hành trình hợp tác hơn một thập kỷ giữa THACO AUTO và Peugeot, mà còn khẳng định chiến lược phát triển bền vững và nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt, sản phẩm chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp với tinh thần “Tận tâm phục vụ”.

New Peugeot 2008 được nâng cấp từ thiết kế đến công nghệ

Là mẫu xe chủ lực trong phân khúc SUV đô thị cao cấp của Peugeot, New Peugeot 2008 được nâng cấp từ thiết kế đến công nghệ. Thiết kế ngoại thất tạo được ấn tượng: “Cuốn hút - Cảm xúc - Hoàn hảo” với nhận diện thương hiệu mới, nổi bật bởi logo “tấm khiên” ở mặt trước và dòng chữ “PEUGEOT” ở đuôi xe.

Thiết kế khoang lái Peugeot i-Cockpit® thế hệ mới sang trọng, hiện đại

Bên trong khoang lái, New Peugeot 2008 tạo ấn tượng bởi không gian đậm chất công nghệ với thiết kế khoang lái Peugeot i-Cockpit® - một trong những yếu tố làm nên danh tiếng của thương hiệu. Nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở màn hình trung tâm 10 inch, không chỉ được gia tăng kích thước mà còn thay đổi giao diện trực quan, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang đến trải nghiệm kết nối thông minh, tiện lợi và hiện đại.

Về khả năng vận hành, New Peugeot 2008 được trang bị động cơ 1.2L Turbo Puretech thế hệ mới, cho công suất lên đến 133 mã lực, mang đến sự cân bằng giữa hiệu suất mạnh mẽ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây là động cơ từng đạt giải thưởng “Động cơ quốc tế của năm” trong 4 năm liên tiếp, đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trên mọi cung đường.

Khách hàng tham quan và trải nghiệm New Peugeot 2008

Tại sự kiện ra mắt, các khách hàng được nghe chuyên gia giới thiệu về New Peugeot 2008 với những nâng cấp về thiết kế cùng cải tiến công nghệ, tiện nghi, tính năng an toàn và khả năng vận hành của sản phẩm. Bên cạnh đó, khách hàng được trực tiếp tham quan, tìm hiểu sản phẩm và trải nghiệm thêm các dòng xe Peugeot 408 thế hệ mới, Peugeot 3008 và 5008. Nhiều khách hàng bày tỏ sự thích thú và đánh giá cao về những cải tiến trên phiên bản mới của New Peugeot 2008.

Khách hàng trải nghiệm các tính năng nổi bật trên New Peugeot 2008

Bên cạnh chiêm ngưỡng mẫu xe mới nhất từ Peugeot, khách hàng còn được hòa mình vào không khí sôi động với nhiều hoạt động thú vị và các phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, THACO AUTO dành tặng ưu đãi đặc biệt cho khách hàng đặt xe sớm đến hết ngày 28/2/2025 với 01 voucher bảo dưỡng miễn phí 01 năm/20.000km, trị giá lên đến 11 triệu đồng.

Nhiều hoạt động và phần quà hấp dẫn dành tặng cho khách hàng tại sự kiện

New Peugeot 2008 ra mắt không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng của thương hiệu Peugeot tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của THACO AUTO trong việc đồng hành và lắng nghe ý kiến khách hàng. Trong thời gian tới, với định hướng tập trung nâng cao trải nghiệm người dùng, THACO AUTO và Peugeot sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ tận tâm, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng.