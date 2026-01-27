Tết này, người dân TP.HCM thẳng tiến Sun World Vũng Tàu

Những đường trượt màu sắc đã dần được lấp đầy, rất nhiều những cái “nhất” sẽ được ghi dấu ấn tại Sun World Vũng Tàu, công viên nước khai trương ngay trước thềm Tết Nguyên Đán Bính Ngọ tới, tại Vũng Tàu, TPHCM.

Không chỉ đánh dấu là công viên giải trí bên biển lớn nhất TP.HCM, Sun World Vũng Tàu còn là cột mốc lần đầu tiên thương hiệu Sun World - tên tuổi hàng đầu trong ngành du lịch giải trí Việt Nam - hiện diện tại “siêu đô thị” hiện đại nhất nước. Dự kiến khai trương ngày 12/2/2026, ngay trước Tết Nguyên Đán, Công viên nước gây ấn tượng nhờ quy mô hoành tráng lên đến 15 ha, cùng những trải nghiệm độc đáo mang thương hiệu Sun World.

Sun World Vũng Tàu chính thức khai trương và phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh Lê Hùng

Tới thời điểm này, Sun World Vũng Tàu đang dần hiện lên như một bức tranh sống động trên bờ biển Vũng Tàu. Những phân khu trò chơi hoành tráng, ấn tượng với gam màu cam, đỏ, xanh... dần được hoàn thiện. Các khu vực trò chơi nước quy mô lớn, dòng sông thử thách hay bể tạo sóng hình vỏ sò màu xanh đặc trưng của khu giải trí biển đã thành hình.

Hiện các trò chơi trọng điểm như tàu lượn nước siêu tốc dài nhất châu Á – Thái Bình Dương, dòng sông thử thách Action River đầu tiên tại Việt Nam… đang được lắp đặt những công đoạn cuối cùng. Đội ngũ kỹ thuật từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Proslide và White Water đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo tất cả các trò chơi đều đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và chất lượng.

Với kiến trúc đậm chất bản địa, quy mô hoành tráng, và nhiều kỷ lục lần đầu được xác lập trong hệ thống công viên Sun World trên cả nước, công viên nước Vũng Tàu quy tụ 20 trò chơi nước đỉnh cao, với nhiều trò chơi lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á.

Biểu tượng Sunny quen thuộc của hệ thống Sun World đã chính thức “chào sân” Vũng Tàu

Là công viên giải trí quy mô và hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ, Sun World Vũng Tàu mang theo sứ mệnh thay đổi diện mạo du lịch của phố biển, đưa Vũng Tàu thành trung tâm giải trí hiện đại, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Với việc khai trương Sun World Vũng Tàu vào ngày 12/2/2026, Vũng Tàu được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn, sôi động bậc nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.