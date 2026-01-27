Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Tết này, người dân TP.HCM thẳng tiến Sun World Vũng Tàu

10:00 27/01/2026
Những đường trượt màu sắc đã dần được lấp đầy, rất nhiều những cái “nhất” sẽ được ghi dấu ấn tại Sun World Vũng Tàu, công viên nước khai trương ngay trước thềm Tết Nguyên Đán Bính Ngọ tới, tại Vũng Tàu, TPHCM.

Không chỉ đánh dấu là công viên giải trí bên biển lớn nhất TP.HCM, Sun World Vũng Tàu còn là cột mốc lần đầu tiên thương hiệu Sun World - tên tuổi hàng đầu trong ngành du lịch giải trí Việt Nam - hiện diện tại “siêu đô thị” hiện đại nhất nước. Dự kiến khai trương ngày 12/2/2026, ngay trước Tết Nguyên Đán, Công viên nước gây ấn tượng nhờ quy mô hoành tráng lên đến 15 ha, cùng những trải nghiệm độc đáo mang thương hiệu Sun World.

he-lo-sun-world-vung-tau-2-1769503930.png

Sun World Vũng Tàu chính thức khai trương và phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - Ảnh Lê Hùng

Tới thời điểm này, Sun World Vũng Tàu đang dần hiện lên như một bức tranh sống động trên bờ biển Vũng Tàu. Những phân khu trò chơi hoành tráng, ấn tượng với gam màu cam, đỏ, xanh... dần được hoàn thiện. Các khu vực trò chơi nước quy mô lớn, dòng sông thử thách hay bể tạo sóng hình vỏ sò màu xanh đặc trưng của khu giải trí biển đã thành hình.

Hiện các trò chơi trọng điểm như tàu lượn nước siêu tốc dài nhất châu Á – Thái Bình Dương, dòng sông thử thách Action River đầu tiên tại Việt Nam… đang được lắp đặt những công đoạn cuối cùng. Đội ngũ kỹ thuật từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Proslide và White Water đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo tất cả các trò chơi đều đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và chất lượng.

Với kiến trúc đậm chất bản địa, quy mô hoành tráng, và nhiều kỷ lục lần đầu được xác lập trong hệ thống công viên Sun World trên cả nước, công viên nước Vũng Tàu quy tụ 20 trò chơi nước đỉnh cao, với nhiều trò chơi lần đầu xuất hiện tại Đông Nam Á.

sunny-sun-worldjpg-1769503909.png

Biểu tượng Sunny quen thuộc của hệ thống Sun World đã chính thức “chào sân” Vũng Tàu

Là công viên giải trí quy mô và hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ, Sun World Vũng Tàu mang theo sứ mệnh thay đổi diện mạo du lịch của phố biển, đưa Vũng Tàu thành trung tâm giải trí hiện đại, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Với việc khai trương Sun World Vũng Tàu vào ngày 12/2/2026, Vũng Tàu được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn, sôi động bậc nhất tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Sun World Vũng Tàu
Cùng chủ đề
Chuyển đổi số – động lực nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường THCS Đỗ Ngọc Du (xã Đại Thanh, Hà Nội) Thông tin cần biết
Chuyển đổi số – động lực nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường THCS Đỗ Ngọc Du (xã Đại Thanh, Hà Nội)

Trong bối cảnh ngành Giáo dục và Đào tạo đang đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc...

Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn Thông tin cần biết
Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn

Nằm trong khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Serena Resort Kim Bôi, toạ độ cắm trại mới đang hút dân mê...

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Thông tin cần biết
Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

Ngày 13/01/2026, Tập đoàn BRG và bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG đã vinh dự được...

Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B Thông tin cần biết
Giáo dục thể chất – Điểm sáng trong hành trình giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học An Khánh B

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh,...

Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội) Thông tin cần biết
Chuyển đổi số lan tỏa trong từng lớp học ở Trường Tiểu học Mễ Trì (Phường Từ Liêm, Hà Nội)

Những năm gần đây, cùng với chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo...

Hàng vạn du khách đón năm mới 2026 dưới bầu trời pháo hoa Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc Thông tin cần biết
Hàng vạn du khách đón năm mới 2026 dưới bầu trời pháo hoa Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc

Đêm 31/12, sự kiện Spectacular Countdown 2026 tại Thị trấn Hoàng Hôn đã trở thành tâm điểm lễ hội của...

Mới cập nhật
ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

ROX Group tuổi 30: Củng cố nền tảng, vươn xa trên hành trình mới

Trong ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, ROX Group trưởng thành từ chính những trải nghiệm thực tiễn của thị trường và hoạt động kinh doanh. Tin vào sức mạnh nội lực, Tập đoàn bước vào tuổi 30 với tâm thế vững vàng, tự tin hiện thực hóa khát vọng vươn xa trên hành trình phía trước.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nghị quyết 79-NQ/TW: Kinh tế Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt kinh tế tư nhân

Nghị quyết 79-NQ/TW: Kinh tế Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt kinh tế tư nhân

Nghị quyết số 79-NQ/TW được kỳ vọng sẽ trở thành bệ đỡ vững chắc để kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác cùng bứt phá, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại

Bộ Công Thương đang soạn thảo dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, Bộ đề xuất chính sách tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn trong quy định về hàng giả trong Luật Thương mại.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Dự kiến 06 nhóm chính sách trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Dự kiến 06 nhóm chính sách trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Căn cứ Báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và những yêu cầu, đòi hỏi mới của Đảng và Nhà nước đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), qua nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của một số đối tượng liên quan, Bộ Tư pháp dự kiến 06 nhóm chính sách cơ bản đưa vào dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế: Những ưu việt, sự khác biệt, khuyến nghị đổi mới cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh quan hệ thương mại quốc tế ngày càng mở rộng và phức tạp, nguy cơ phát sinh tranh chấp thương mại luôn tiềm ẩn và có xu hướng gia tăng. Nhằm bảo vệ quyền lợi, duy trì hợp tác, hạn chế rủi ro và đảm bảo công bằng, các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế không ngừng được hoàn thiện và phát triển. Bài viết sẽ tập trung phân tích các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế hiện nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đổi mới và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại tại Việt Nam.

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư

Cửa khẩu thông minh kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới: Vinhomes Golden Avenue nhân đôi sức hút với nhà đầu tư

Việc triển khai mô hình cửa khẩu thông minh đã mở ra kỷ nguyên giao thương mới tại Móng Cái, nơi tốc độ và quy mô hành khách, hàng hoá qua biên tăng trưởng mạnh mẽ. Khi kinh tế bứt tốc, cấu trúc đô thị của Móng Cái cũng dịch chuyển theo, đưa khu vực nằm trên trục Bắc Luân II, như Vinhomes Golden Avenue, trở thành trung tâm mới của vùng biên mậu

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast nhận cú đúp giải thưởng danh giá tại Auto9 Awards 2026

VinFast được trao 2 giải thưởng gồm “Tân binh của năm” và “Xe đáng tiền của năm” cho mẫu xe VF 6 tại Auto9 Awards 2026, sự kiện tôn vinh những thương hiệu và sản phẩm ô tô - xe máy tốt nhất thị trường Ấn Độ. Giải thưởng ghi nhận những bước tiến nổi bật của VinFast kể từ khi gia nhập thị trường, định hướng dài hạn trong lĩnh vực xe điện (EV), và cách xây dựng danh mục sản phẩm lấy thị hiếu người tiêu dùng bản địa làm trọng tâm.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ các chủ thể tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn biện pháp tổ chức thi hành Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Nghiên cứu và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay