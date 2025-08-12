Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Techcombank lọt Top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất rổ VNSI

15:19 12/08/2025
Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) chính thức được đưa vào rổ Chỉ số Phát triển Bền vững Việt Nam (Vietnam Sustainability Index - VNSI), theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Sự công nhận này khẳng định bước tiến vượt bậc của Techcombank trong việc thúc đẩy tài chính xanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và thực hiện trách nhiệm xã hội… phát triển kinh doanh tập trung vào hiệu quả và chất lượng hoạt động.

Chỉ số Phát triển Bền vững Việt Nam (VNSI) là bộ chỉ số được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Cộng hòa Liên bang Đức (GIZ) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng và ra mắt vào tháng 7/2017. VNSI đánh giá các công ty niêm yết dựa trên hơn 100 tiêu chí theo nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển Bền vững toàn cầu (GRI), tập trung vào các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Chỉ số này nhằm xác định chuẩn phát triển bền vững, hỗ trợ nhà đầu tư nhận diện doanh nghiệp “xanh”, thúc đẩy xu hướng đầu tư bền vững và góp phần vào sự tăng trưởng ổn định, lành mạnh của thị trường chứng khoán và nền kinh tế Việt Nam. 

techcombank-1-1754986778.jpg

Việc lọt vào Top 20 VNSI 2025 là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững toàn diện của Techcombank, không chỉ tiên phong về công nghệ, tài chính, số hóa mà còn quản trị rủi ro hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm với cộng đồng, môi trường và kiến tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và tập thể nhân viên.

Trong năm 2024, Techcombank đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận việc tham gia hỗ trợ “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh” của Việt Nam. Cùng năm, Techcombank đã ghi nhận tăng trưởng đáng kể trong dư nợ tín dụng xanh dành cho khách hàng doanh nghiệp, từ 13.900 tỷ đồng lên hơn 16.400 tỷ đồng. Đặc biệt, Techcombank cũng là ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam ban hành Khung Trái phiếu Xanh tuân thủ Nguyên tắc Trái phiếu Xanh 2021 của Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) và được S&P Global Ratings đánh giá ở mức “Medium Green” – cao nhất tại Việt Nam.

Từ nhiều năm nay, Techcombank là ngân hàng tiên phong ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ và vận hành, dẫn dắt hành trình chuyển đổi số toàn diện của ngành tài chính trong nước. Ngân hàng đã triển khai hệ thống xác minh danh tính điện tử (eKYC) dựa trên công nghệ AI, cải thiện hiệu quả và an toàn trong giao dịch số. Techcombank cũng đã giới thiệu ra thị trường là bộ đôi thẻ xanh theo dõi dấu chân carbon đầu tiên tại Việt Nam: thẻ thanh toán và thẻ tín dụng Techcombank Visa Eco, ứng dụng công nghệ và mô hình quy đổi dựa trên Chỉ số bền vững của Visa (Visa Sustainability Index). Sản phẩm này đã được vinh danh tại ESG Business Awards 2024 tại hạng mục Thiết kế Sản phẩm Bền vững – Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong của Techcombank trong việc thúc đẩy lối sống xanh.

techcombank-2-1754986786.jpg

Chưa dừng lại ở đó, Techcombank còn cam kết giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động nội bộ. Hai tòa nhà hội sở của ngân hàng tại TP.HCM và Hà Nội là các văn phòng đầu tiên của ngành ngân hàng Việt Nam nhận chứng chỉ LEED Gold ở thang 60-79 điểm cho công trình xanh, thân thiện với môi trường. Ngân hàng cũng đẩy mạnh chiến lược số hóa, hướng tới mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang mô hình không giấy vào năm 2025, giảm thiểu tiêu thụ giấy và năng lượng.

Techcombank cũng đã tích cực đóng góp thông qua các chương trình dành cho cộng đồng và xã hội. Trong đó, các sự kiện thể thao quy mô quốc tế như Techcombank Ho Chi Minh City International Marathon và Techcombank Hanoi Marathon đã thu hút hàng chục ngàn người tham gia, thúc đẩy lối sống lành mạnh và gắn kết trong cộng đồng. Trong năm 2024, ngân hàng hợp tác với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia trồng gần 12.000 cây xanh tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Phong Điền, Thừa Thiên Huế, góp phần khôi phục rừng đầu nguồn, bảo vệ đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động của thiên tai. Các sự kiện nội bộ như “Đông Trao” đã thu hút hơn 9.000 nhân viên tham gia, gây quỹ hơn 2,5 tỷ đồng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Về quản trị, Techcombank đã thiết lập Quy định về Chính sách Quản lý Rủi ro Môi trường & Xã hội (E&S) để thúc đẩy chiến lược ESG, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như IFC và tăng cường quản lý rủi ro môi trường, xã hội trong quy trình tín dụng. Ngân hàng cũng được ghi nhận bởi Oxfam Việt Nam về các chính sách quản trị minh bạch, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi khách hàng, cổ đông. Năm 2024, Techcombank cũng đã được vinh danh trong chỉ số VNCG50 – bảng xếp hạng các doanh nghiệp thực hành quản trị công ty tốt nhất, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao tặng.

Việc có tên trong Top 20 VNSI không chỉ là một sự công nhận mà còn mở ra thêm cơ hội để Techcombank thu hút dòng vốn dài hạn từ các định chế tài chính quốc tế, nơi các yếu tố ESG ngày càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng đối với các nhà đầu tư trên toàn cầu. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần đến mục tiêu nâng hạng, đây cũng là cơ hội để cổ phiếu TCB lọt vào “mắt xanh” của các quỹ ETF chuyên về ESG trên toàn cầu, qua đó thu hút dòng vốn ngoại ổn định, giảm thiểu biến động ngắn hạn và tạo nền tảng cho việc cải thiện các chỉ số định giá.

Nối tiếp khoản lợi nhuận kỷ lục 7,9 ngàn tỷ đồng trong quý 2, việc cổ phiếu TCB lọt rổ chỉ số VNSI tiếp tục khẳng định hiệu quả, chất lượng hoạt động và cam kết phát triển bền vững của ngân hàng. Với nền tảng hệ sinh thái tài chính vững mạnh, chiến lược phát triển rõ ràng và sự đồng hành từ khách hàng, cổ đông, đối tác, Techcombank tự tin tiên phong đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tại Việt Nam, trở thành ngân hàng tiện ích, an toàn và bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hai con số tập trung vào chất lượng và bền vững của Chính phủ và mục tiêu net-zero của Việt Nam vào năm 2050.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho 14,4 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB. Techcombank hiện được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm A+, được Moody’s đánh giá mức tín dụng cơ bản (BCA) là ba3 và được S&P xếp hạng BB. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB.

