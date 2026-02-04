Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Vingroup ký kết MOU với bang Tamil Nadu, củng cố hệ sinh thái đa ngành tại Ấn Độ

14:03 04/02/2026
Vingroup công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Chính quyền bang Tamil Nadu, nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu và phát triển các cơ hội đầu tư chiến lược. Thỏa thuận là bước đi tiếp theo trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái đa ngành của Vingroup tại Ấn Độ nói chung và bang Tamil Nadu nói riêng, khẳng định cam kết đầu tư dài hạn và cách tiếp cận có hệ thống của doanh nghiệp Việt Nam tại quốc gia Nam Á.
photo-01-1770188652.JPG

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Vingroup và Chính quyền bang Tamil Nadu, thông qua cơ quan xúc tiến đầu tư Guidance, sẽ nghiên cứu cơ hội hợp tác trong một số lĩnh vực trọng điểm, bao gồm phát triển du lịch và giải trí quy mô lớn, hạ tầng lưu trú cao cấp, và các giải pháp di chuyển điện hóa, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, giao thông xanh và tăng trưởng bao trùm của bang.

Cụ thể, trong lĩnh vực du lịch và giải trí, Vingroup sẽ nghiên cứu phát triển tổ hợp công viên chủ đề, sở thú và khu safari với mô hình vườn thú bán hoang dã đạt tiêu chuẩn quốc tế dưới thương hiệu VinWonders, nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch của Tamil Nadu, thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho địa phương.

Trong lĩnh vực phát triển dịch vụ lưu trú cao cấp, Tập đoàn xem xét khả năng đầu tư khu nghỉ dưỡng 5 sao mang thương hiệu Vinpearl, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phân khúc khách du lịch cao cấp tại bang.

Trong lĩnh vực giao thông xanh, hai bên sẽ cùng nghiên cứu khả năng triển khai các giải pháp di chuyển điện hóa, bao gồm mô hình taxi điện quy mô lớn sử dụng xe điện sản xuất tại Ấn Độ vận hành bởi GSM, công ty dịch vụ taxi điện do Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng, sáng lập.

Về phía mình, Chính quyền bang Tamil Nadu có thể hỗ trợ Vingroup trong việc xác định địa điểm phù hợp với từng sáng kiến, phối hợp công tác quy hoạch và cấu trúc dự án, hỗ trợ thủ tục cấp phép thông qua, xem xét các ưu đãi theo chính sách hiện hành, cũng như phối hợp với các cơ quan liên quan để chuẩn bị hạ tầng kết nối cần thiết cho quá trình triển khai trong tương lai.

Ông Phạm Sanh Châu, Tổng Giám đốc Vingroup Châu Á, phát biểu: “MOU với Tamil Nadu tiếp tục thể hiện cách tiếp cận dài hạn và nhất quán của Vingroup tại Ấn Độ, đồng thời tái khẳng định vai trò của bang trong chiến lược phát triển của chúng tôi tại thị trường. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Ngài Thủ hiến bang Tamil Nadu, cùng các cơ quan chức năng của bang, đặc biệt là Cơ quan Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Guidance và Tổng công ty Phát triển Công nghiệp SIPCOT, đã luôn đồng hành, hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian qua. Vingroup mong muốn đồng hành cùng các địa phương có tầm nhìn phát triển bền vững, phát huy kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch, hạ tầng dịch vụ và giao thông điện hóa, qua đó tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho cộng đồng địa phương”.

Vingroup là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong 6 lĩnh vực trụ cột: Công nghệ - Công nghip, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa, và Thiện nguyện Xã hội, với tầm nhìn “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”. Với uy tín, quy mô và năng lực đã được khẳng định, Tập đoàn Vingroup đang đẩy mạnh các hoạt động tại quốc tế, trong đó Ấn Độ là một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu.

Trước đó, Vingroup đã ký kết MOU với bang Telangana nhằm nghiên cứu các cơ hội đầu tư đa lĩnh vực. Song song, hãng xe điện toàn cầu VinFast thuộc Tập đoàn đang mở rộng hiện diện tại tại Ấn Độ thông qua việc xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện. Chuỗi hoạt động và các thỏa thuận hợp tác nói trên cho thấy chiến lược đầu tư có lộ trình, nhất quán và dài hạn của Vingroup, đồng thời góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Ấn Độ và mở ra dư địa cho các dự án đầu tư quy mô lớn trong thời gian tới./.

