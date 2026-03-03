Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tại sao Quảng Ninh lọt tầm ngắm của thế hệ nhà đầu tư mới?

16:53 03/03/2026
Sự hoàn thiện về hạ tầng, đô thị và hệ sinh thái dịch vụ đã đưa Bãi Cháy, Quảng Ninh lọt “tầm ngắm” của thế hệ nhà đầu tư mới – những người tìm kiếm giá trị thực, bền vững và cơ hội khai thác kinh doanh hấp dẫn.
1-1772530786.jpg

“Thành phố không ngủ” Sun Elite City được kỳ vọng sẽ nâng tầm Bãi Cháy trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Ảnh: Sun Property.

Những lợi thế cạnh tranh bền vững

Ngay đầu năm mới 2026, du lịch Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những đầu tàu du lịch Việt Nam. Chỉ trong 2 tháng, Quảng Ninh đón 4,1 triệu lượt khách, tăng 11,4% so với cùng kỳ 2025, trong đó khách quốc tế đạt 900.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Năm 2025, ngành dịch vụ đã đóng góp trên 50% vào tăng trưởng GRDP của vùng đất di sản.

Đà tăng trưởng này phản ánh quá trình tái cấu trúc du lịch ngày càng theo chiều sâu bền vững, từ đó mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa Quảng Ninh tiến đến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp khu vực và thế giới.

2-1772530794.jpg

“Bữa tiệc” pháo hoa diễn ra hàng tuần thu hút du khách đổ về Quảng trường Sun Carnival, Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Quảng Ninh nằm trong số ít các địa phương tại Việt Nam hội tụ trọn vẹn tiềm năng về vị trí địa lý và hạ tầng giao thông chiến lược. Tỉnh này kết nối thuận tiện với các đô thị lớn phía Bắc thông qua hệ thống cao tốc, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội, Hải Phòng đến Hạ Long, qua đó gia tăng sức hút của thị trường địa ốc.

Hơn thế, sân bay quốc tế Vân Đồn và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đưa Quảng Ninh thành cửa ngõ thu hút dòng khách cao cấp, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thị trường lưu trú, bất động sản nghỉ dưỡng và các mô hình kinh doanh thương mại. Nhờ đó, Quảng Ninh không chỉ là điểm đến du lịch, mà trở thành điểm đến đầu tư chiến lược trong dài hạn.

3-1772530794.jpg

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón 90.000 lượt khách quốc tế trong năm 2025. Ảnh: Ánh Dương

Hạ tầng thăng hạng cũng trực tiếp thúc đẩy sức hấp dẫn của các quỹ đất ven biển, vốn ngày càng khan hiếm trên bản đồ đầu tư. Những khu vực như Bãi Cháy (Hạ Long cũ) vì thế càng nổi bật, không chỉ bởi vị trí đắc địa mà còn hưởng lợi từ tốc độ phát triển nhanh của địa phương. Đây được xem là trung tâm của chuỗi giá trị bất động sản - từ nghỉ dưỡng đến an cư, thương mại, giải trí… với tâm huyết đầu tư của Sun Group – nhà phát triển du lịch hàng đầu Việt Nam hiện nay.

“Từ hơn 10 năm trước, nhà đầu tư chiến lược này đã bắt đầu cải tạo bãi biển Bãi Cháy, đầu tư các khu vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao, và giờ lại đầu tư thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ khác để hoàn thiện hệ sinh thái du lịch tại đây. Khi toàn bộ đại đô thị đi vào hoạt động, Bãi Cháy sẽ có thêm không gian du lịch hiện đại không kém gì các điểm đến nổi tiếng trên thế giới”, TS Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhận định.

Sun Elite City – siêu dự án “ngậm thìa vàng” của Sun Group

Theo các chuyên gia, không gian sống tại Bãi Cháy được tạo nên từ hệ sinh thái du lịch dịch vụ sẵn có, với những công viên giải trí, bến du thuyền, quảng trường biển, tuyến đường ven vịnh… Đây cũng là yếu tố khiến Bãi Cháy không chỉ là nơi đến vui chơi cuối tuần, mà đang dần trở thành nơi an cư lâu dài.

4-1772530794.jpg

Khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long - “tọa độ” nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Bãi Cháy. Ảnh: Ánh Dương.

Thừa hưởng sức hút chung của điểm đến Quảng Ninh và Bãi Cháy, quần thể Sun Elite City nổi lên như mảnh ghép hoàn chỉnh trong bức tranh đô thị ven vịnh đẳng cấp, sở hữu vị trí trung tâm Bãi Cháy, kết nối hạ tầng ưu việt và cảnh quan vịnh Hạ Long “có 1 không 2”. Không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản đáp ứng nhu cầu an cư hiện đại, Sun Elite City được định hướng trở thành thành phố lễ hội 4 mùa với đa dạng trải nghiệm, mở ra những cơ hội khai thác đa dạng, từ cho thuê lưu trú, kinh doanh dịch vụ đến gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.

Điều đáng nói, Sun Elite City không phải tập hợp của những mảnh ghép riêng lẻ, mà kết nối các phân khu tiện ích, giải trí, nghỉ dưỡng, du lịch và kinh doanh đã được Sun Group kiến tạo suốt những năm qua, tạo nên chuỗi trải nghiệm hoàn chỉnh cho du khách và cư dân. Mô hình phát triển hướng tới phục vụ song song nhu cầu ở thực, lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ. Đây là yếu tố mà nhà đầu tư thế hệ mới, tìm kiếm lợi ích kép: giá trị sử dụng và tiềm năng tăng giá dài hạn, sẽ đánh giá rất cao.

Lấy cảm hứng từ các mô hình đô thị biển tích hợp nổi tiếng thế giới như Palm Jumeirah (Dubai), Marina Bay (Singapore) - kết hợp hài hòa giữa không gian ở, nghỉ dưỡng, thương mại và bến du thuyền để tạo lực kéo cho du lịch và bất động sản - Sun Group phát triển Sun Elite City Bãi Cháy tạo cú hích cho điểm đến Quảng Ninh thời gian tới. Đây không chỉ là vùng đất giàu tiềm năng du lịch, mà còn là “miền đất hứa” của những nhà đầu tư nhạy bén.

5-1772530795.png

Tọa lạc bên bờ vịnh Marina, Marina Bay Sands là tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp châu Á. Ảnh: IStock

Với lợi thế về vị trí, hạ tầng, hệ tiện ích và sự xuất hiện của các dự án đẳng cấp quốc tế như Sun Elite City, thị trường bất động sản ven vịnh Hạ Long năm 2026 sẽ bước vào đường đua mới.

PV

