Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là bài toán sống còn của SME trong kỷ nguyên dữ liệu và dòng tiền

17:05 03/03/2026
Trong bối cảnh hành vi tiêu dùng dịch chuyển mạnh sang môi trường số, thanh toán không còn là “khâu cuối cùng” của bán hàng mà đã trở thành một phần cốt lõi của trải nghiệm khách hàng và quản trị doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME), chậm nhịp chuyển đổi số không chỉ khiến mất đơn hàng, mà còn bỏ lỡ cơ hội tiếp cận vốn, dữ liệu và tăng trưởng bền vững. Câu hỏi đặt ra không còn là “có nên số hóa hay không”, mà là “số hóa như thế nào cho đúng, cho hiệu quả và cho phù hợp”.

SME Việt Nam: Tăng trưởng trong giới hạn của vốn mỏng và quản trị thủ công

DN SME đang chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp, tạo ra hàng triệu việc làm và đóng góp đáng kể vào GDP. Tuy nhiên, chính nhóm DN này cũng đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn” cố hữu, đặc biệt trong giai đoạn kinh doanh ngày càng phụ thuộc vào nền tảng số.

Thực tế cho thấy, không ít DN SME vẫn vận hành dựa trên kinh nghiệm và các phương thức quản trị rời rạc. Thanh toán đa phần vẫn theo mô hình truyền thống, từ ship COD khi bán hàng online (người mua thanh toán khi nhận hàng), chuyển khoản thủ công đến chấp nhận thanh toán bằng máy POS đơn lẻ, thiếu liên thông. Điều này không chỉ làm gián đoạn trải nghiệm khách hàng mà còn khiến doanh nghiệp mất đi dữ liệu quan trọng về dòng tiền, hành vi mua sắm và hiệu quả kinh doanh.

Ông Lê Hoài Ân - Chuyên gia tài chính - Founder IFSS chia sẻ tại talkshow "Chạm Thịnh Vượng" về tập quán kinh doanh của các DN SME truyền thống: "Các doanh nghiệp SME thường không có nhân sự tài chính chuyên trách, khiến công tác quản lý và đối soát hằng ngày vẫn tốn thời gian nhưng không mang lại nhiều giá trị".

Trong môi trường thương mại điện tử và bán hàng đa kênh, mỗi thao tác thanh toán phức tạp đều có thể khiến khách hàng “rơi rụng” ngay tại bước chốt đơn. Nỗi lo về bảo mật thông tin, sự rườm rà trong xác thực, hay thiếu các phương thức thanh toán phù hợp với khách hàng quốc tế đang trở thành rào cản vô hình, nhưng rất thực tế.

Không dừng lại ở đó, bài toán lớn hơn với các DN SME là tiếp cận vốn. Khi thiếu dữ liệu giao dịch minh bạch, ngân hàng khó đánh giá chính xác năng lực tài chính, buộc doanh nghiệp phải phụ thuộc vào tài sản đảm bảo hoặc chấp nhận hạn mức tín dụng thấp. Nhiều chủ doanh nghiệp thừa nhận: họ có thể bán nhiều hơn, mở rộng nhanh hơn, nhưng không dám, vì “quản trị không theo kịp” và “vốn không đủ linh hoạt”.

Sự vào cuộc của Chính phủ: Số hóa SME là ưu tiên chiến lược quốc gia

Những tồn tại trên đây không nằm ngoài tầm nhìn của Chính phủ. Trong các năm gần đây, đặc biệt với định hướng phát triển kinh tế tư nhân theo các nghị quyết lớn như Nghị quyết 68, Việt Nam đang đẩy mạnh mục tiêu tạo điều kiện để DN SME tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường một cách công bằng hơn.

Một điểm thay đổi căn bản là cách tiếp cận tín dụng. Thay vì phụ thuộc tuyệt đối vào tài sản đảm bảo, hệ thống ngân hàng ngày nay đã dựa nhiều hơn vào dữ liệu dòng tiền, lịch sử giao dịch và hiệu quả kinh doanh thực tế của doanh nghiệp để quyết định cho vay tín chấp. Điều này chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả khi DN SME chủ động bước vào môi trường số, nơi mọi giao dịch được ghi nhận, chuẩn hóa và phân tích.

Song song đó, lộ trình quản lý thuế, hóa đơn điện tử và minh bạch tài chính, đặc biệt với hộ kinh doanh, đang được siết chặt. Năm 2026 được xem là một dấu mốc quan trọng, khi yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu và quản trị tài chính sẽ trở thành “luật chơi” mới. Trong bối cảnh này, số hóa không còn là khoản đầu tư xa xỉ, mà là điều kiện cần để tồn tại và phát triển.

Chuyển đổi số vì thế không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là sự thay đổi tư duy: từ bán hàng sang quản trị, từ ghi nhớ thủ công sang hệ thống mạng lưới dữ liệu, từ phản ứng cảm tính sang dự báo có cơ sở.

anh-1-1-1772532463.jpg

Ông Lê Hoài Ân - Chuyên gia tài chính - Founder IFSS (giữa) chia sẻ những điểm nghẽn của doanh nghiệp trong việc thanh toán số

Giải pháp từ VPBank: Số hóa gọn nhẹ, chi phí thấp, hiệu quả thực chất cho SME

Thấu hiểu những “điểm đau” rất thực của DN SME, VPBank đã xây dựng một hệ sinh thái giải pháp thanh toán và tài chính số theo hướng: dễ triển khai - an toàn - tối ưu dòng tiền.

Ở lớp nền tảng, VPBankSME cung cấp đa dạng công cụ thanh toán hiện đại như Smart POS, Tap to Phone, QR Payment đa tiêu chuẩn và cổng thanh toán trực tuyến, giúp doanh nghiệp chấp nhận thanh toán liền mạch trên mọi kênh - từ cửa hàng vật lý, online đến sàn thương mại điện tử trong nước và xuyên biên giới. “Nghiên cứu thực tế cho thấy, doanh nghiệp sử dụng giải pháp thanh toán số của VPBank có thể tăng tỷ lệ chốt đơn từ 15-20% so với các phương thức truyền thống”, ông Nhữ Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Số hóa & Giải pháp thanh toán VPBankSME chia sẻ trong chuỗi Talkshow “Chạm Thịnh Vượng” của VPBank.

Về bảo mật, các nền tảng thanh toán của VPBank đạt chuẩn PCI DSS Level 1, kết hợp công nghệ Tokenization, đảm bảo thông tin thẻ và dữ liệu khách hàng được mã hóa và lưu trữ an toàn tại ngân hàng. Đặc biệt, giải pháp Quick2Pay cho phép người mua chỉ cần một lần nhập thông tin, những lần thanh toán sau chỉ cần một cú click - vừa an toàn, vừa giảm tối đa rào cản trải nghiệm.

anh-2-1-1772532469.jpg

Ông Nhữ Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Số hóa & Giải pháp Thanh toán, VPBank SME chia sẻ những cách thức giúp doanh nghiệp vượt qua các chướng ngại

Không dừng lại ở thanh toán, VPBank hướng đến việc đóng gói các giải pháp số hóa toàn diện cho SME: từ quản trị dòng tiền, doanh thu, dữ liệu giao dịch đến hỗ trợ khai báo thuế. Trên nền tảng dữ liệu đó, ngân hàng ứng dụng AI để phân tích hành vi kinh doanh, đưa ra khuyến nghị nhập hàng, tối ưu vận hành và đặc biệt là cấp trước hạn mức tín dụng phù hợp, giúp SME bổ sung vốn nhanh chóng, linh hoạt, không bị đứt gãy dòng tiền.

Trong tương lai gần, VPBank cũng đang triển khai các giải pháp thanh toán sinh trắc học và QR xuyên biên giới (QR Global), cho phép khách du lịch và người tiêu dùng quốc tế thanh toán trực tiếp từ tài khoản hoặc thẻ nước ngoài. Đây không chỉ là tiện ích công nghệ, mà còn là chìa khóa để SME mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh du lịch và thương mại quốc tế phục hồi mạnh mẽ.

Trong một thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, doanh nghiệp SME không thể tăng trưởng bằng cách làm nhiều hơn, mà cần làm thông minh hơn. Chuẩn hóa thanh toán, khai thác dữ liệu và lựa chọn đối tác ngân hàng đồng hành dài hạn chính là bước đi chiến lược để SME không chỉ “chạy kịp”, mà còn bứt phá trong kỷ nguyên số.

Chuỗi talkshow của VPBankSME với chủ đề "Chạm Thịnh Vượng" trao đổi về những kiến thức nóng hổi của thị trường, giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với sản phẩm tài chính của ngân hàng, thích nghi với biến động chính sách, biến động của kinh tế trong nước và quốc tế.

Thông qua thông điệp "Chạm Thịnh Vượng", VPBankSME mong muốn khẳng định mục tiêu trở thành ngân hàng hỗ trợ SME toàn diện nhất thông qua 4 điểm chạm: Tài chính, Số hóa, Kiến thức và Giao thương.

 

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

VPBank
Cùng chủ đề
Chủ xe nói thẳng về VinFast VF 8: “Đáng giá tới từng xu, vận hành yên tâm tuyệt đối” Thông tin kinh doanh
Chủ xe nói thẳng về VinFast VF 8: “Đáng giá tới từng xu, vận hành yên tâm tuyệt đối”

Trong tầm giá 1 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam đứng trước nhiều lựa chọn SUV gầm cao. Tuy...

MB Seller – Bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm Thông tin kinh doanh
MB Seller – Bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm

Trước những nhu cầu chuyển đổi theo phương thức kê khai mới, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt...

VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường Thông tin kinh doanh
VPBankSME - Bệ đỡ tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo vững vàng trước biến động thị trường

Năm 2025, ngành xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ lương thực toàn...

Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng Thông tin kinh doanh
Năm 2026, THACO phấn đấu nộp ngân sách hơn 27.300 tỷ đồng

Sáng 23/2 (mùng 7 tháng Giêng), tại xã Núi Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ...

Vũng Tàu hấp dẫn du khách dịp Tết nhờ trải nghiệm mới hấp dẫn Thông tin kinh doanh
Vũng Tàu hấp dẫn du khách dịp Tết nhờ trải nghiệm mới hấp dẫn

Ngay gần trung tâm TPHCM, Vũng Tàu hút hàng chục nghìn người từ TPHCM, Đồng Nai, miền Tây đổ về...

Sun PhuQuoc Airways đón thêm 4 tàu bay A320/A321neo, khẳng định năng lực với đội tàu 10 chiếc thuộc sở hữu Thông tin kinh doanh
Sun PhuQuoc Airways đón thêm 4 tàu bay A320/A321neo, khẳng định năng lực với đội tàu 10 chiếc thuộc sở hữu

Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng...

Mới cập nhật
Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc với cam kết tạo đột phá từ chính sách, pháp luật

Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc với cam kết tạo đột phá từ chính sách, pháp luật

Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ chính thức đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Hội đồng nhân dân các cấp (15/3).

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tại sao Quảng Ninh lọt tầm ngắm của thế hệ nhà đầu tư mới?

Tại sao Quảng Ninh lọt tầm ngắm của thế hệ nhà đầu tư mới?

Sự hoàn thiện về hạ tầng, đô thị và hệ sinh thái dịch vụ đã đưa Bãi Cháy, Quảng Ninh lọt “tầm ngắm” của thế hệ nhà đầu tư mới – những người tìm kiếm giá trị thực, bền vững và cơ hội khai thác kinh doanh hấp dẫn.

4 giờ trước Thông tin đầu tư

Những quyết sách từ Nghị quyết 79-NQ/TW

Những quyết sách từ Nghị quyết 79-NQ/TW

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị tổ chức tuần qua cho thấy, điểm đột phá lớn nhất của Nghị quyết 79 không nằm ở các giải pháp cụ thể mà ở sự thay đổi tư duy về kinh tế nhà nước.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngày hội của toàn dân

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ngày hội của toàn dân

Mỗi lá phiếu của cử tri vào ngày 15/3/2026 tới đây không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ mà còn là gửi gắm niềm tin vào một bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chính sách mới về khoa học và công nghệ có hiệu lực tháng 3/2026

Chính sách mới về khoa học và công nghệ có hiệu lực tháng 3/2026

Từ tháng 3/2026, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ chính thức có hiệu lực, tạo bước chuyển quan trọng trong quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới

Tổng Bí thư: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tư duy, cách làm mới

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, là “tuyên ngôn” của Đảng về tiếp tục kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” trong giai đoạn tới với tư duy, cách làm mới.

11 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Cử tri gửi gắm kỳ vọng

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Cử tri gửi gắm kỳ vọng

Hiện các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp đang thực hiện vận động bầu cử theo quy định pháp luật. Cử tri cả nước kỳ vọng chương trình hành động của người ứng cử, tại các cuộc tiếp xúc cử tri trở thành lời hứa thực sự, thành chương trình hành động, “nói đi đôi với làm”.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Thực hiện phiên họp thứ 55, sáng 2/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

Đổi mới Luật Trợ giúp pháp lý: Tăng tiếp cận công lý trong kỷ nguyên số

Thảo luận tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 2/3 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý cho thấy sự đồng thuận cao về mục tiêu mở rộng tiếp cận trợ giúp pháp lý và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, các ý kiến đã đặt ra những vấn đề mang tính nền tảng về căn cứ chính sách, nguồn lực thực hiện, chuẩn hóa đội ngũ, chuyển đổi số và bản chất của xã hội hóa trợ giúp pháp lý—những yếu tố quyết định tính bền vững của hệ thống trong giai đoạn tới.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Nỗ lực tuyên truyền Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sau 13 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này vẫn còn một số hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả. Trong bối cảnh mới, để xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, yêu cầu đặt ra là công tác tuyên truyền phải thực chất, hiệu quả hơn nữa.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay