Ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Khánh Ngọc với cam kết tạo đột phá từ chính sách, pháp luật

Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ chính thức đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Hội đồng nhân dân các cấp (15/3).

Thời điểm này, tại các đơn vị bầu cử, những người ứng cử đang khẩn trương tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trước thềm ngày hội lớn của toàn dân.

Tại thành phố Đà Nẵng, có 24 ứng cử viên để cử tri bầu chọn 14 đại biểu Quốc hội khóa XVI được phân bổ ở 05 đơn vị bầu cử trên địa bàn toàn thành phố.

Trong số những người ứng cử, tại đơn vị bầu cử số 4, có ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Thụy Điển.

Ông Ngọc là một trong số 6 ứng cử viên được Trung ương giới thiệu về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại thành phố Đà Nẵng.

Cam kết kiến tạo phát triển trên nền tảng thể chế

Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ niềm vinh dự khi được Trung ương giới thiệu về ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, nhiều tiềm năng phát triển, có đồng bằng, đồi núi, biển đảo, rừng và hệ sinh thái sông nước gắn với lưu vực sông Thu Bồn … người dân cần cù, thân thiện, trọng nghĩa tình, giàu khát vọng phát triển.

Theo lời giới thiệu, ông Ngọc có hơn 37 năm công tác trong lĩnh vực pháp luật, trải qua nhiều vị trí chuyên môn và quản lý, trong đó có 11 năm giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp (2014 - 2025).

Thực tiễn công tác giúp ông Ngọc nắm được cách thức hình thành một chính sách, quy trình xây dựng một đạo luật và cơ chế tổ chức thực hiện, giám sát trên thực tế - những yếu tố quan trọng để người Đại biểu Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ. Và đây chính là lý do thôi thúc ông ứng cử Đại biểu Quốc hội, với mong muốn tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc với cử tri tại phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Về phương hướng hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông Ngọc thể hiện cam kết và quyết tâm nhất quán trong việc đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo đột phá từ thể chế và coi đây là động lực quan trọng, mang tính căn bản để thúc đẩy đất nước phát triển bền vững.

Theo đó, ở tầm quốc gia, ông Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định sẽ tập trung tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật để kiến tạo phát triển công bằng, khơi thông nguồn lực cho đất nước phát triển nhanh, bền vững và hài hòa, sát với thực tiễn cuộc sống, đủ cơ sở pháp lý để tháo gỡ những vướng mắc, nhất là trong các lĩnh vực "nóng" như đất đai, đầu tư - kinh doanh, quy hoạch, xây dựng, môi trường… và những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy khuôn khổ pháp luật cho các lĩnh vực mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới, sáng tạo..., bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, chủ động tích cực hội nhập quốc tế hiệu quả; chú trọng giám sát việc thực hiện pháp luật trên thực tế, trong đó có các Nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2031, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng và 22 xã, phường nơi ứng cử, bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất, công lý được thực thi; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Đối với Thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng Thành phố đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới khi được Trung ương dành cho các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp… để trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao, tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…xây dựng thành công Khu vực Thương mại Tự do, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Những điều này đòi hỏi cần xây dựng và hoàn thiện nhiều về thể chế pháp luật của Thành phố đi cùng với các cơ chế, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp. Do đó, ông Ngọc khẳng định sẽ gắn bó, đồng hành cùng Thành phố Đà Nẵng trong thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thông qua đóng góp về chuyên môn và kinh nghiệm của mình.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc trình bày chương trình hành động với cử tri các xã: Thăng Bình, Thăng An, Thăng Điền và Thăng Trường, thuộc đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng.

Đối với 22 xã, phường tại đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng, theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, đây là địa bàn rộng, các xã, phường có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội đa dạng: một số phường tập trung phát triển đô thị, thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, Khu phố Cổ Hội An, làng nghề truyền thống; một số xã đồng bằng chú trọng phát triển nông nghiệp sinh thái, du lịch cộng đồng, cụm công nghiệp, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế; các xã, phường ven biển, đảo quan tâm phát triển kinh tế biển; các xã trung du, miền núi chú trọng phát triển nông lâm nghiệp…

Bên cạnh đó, nhiều xã vùng trung du, miền núi còn nhiều khó khăn và chịu tác động thường xuyên của thiên tai, lũ lụt.. là những thách thức cho sự phát triển kinh tế-xã hội, sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân...

Đây là những vấn đề mà ông Ngọc sẽ quan tâm để đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân các xã, phường cải thiện tình hình, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân theo các định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng và các xã, phường nhiệm kỳ I (2025-2030).

Theo đó, ông Ngọc cho biết sẽ chú trọng thúc đẩy thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2031, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Đà Nẵng, trong đó có 22 xã, phường nơi ứng cử. Mục tiêu cuối cùng là bảo đảm chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, địa phương và sự phát triển đất nước.

Để thực hiện Chương trình hành động, ông Ngọc khẳng định sẽ ưu tiên thiết lập, duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri thông qua gặp gỡ trực tiếp và các hình thức phù hợp để nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại 22 xã, phường nơi ứng cử; xác định rõ nguyên nhân của từng vấn đề: do quy định pháp luật còn bất cập hay do khâu tổ chức thực hiện pháp luật chưa đúng hoặc do những nguyên nhân nào khác.

Theo ông Ngọc, việc nhận diện đúng căn nguyên là điều kiện tiên quyết để thực hiện đúng vai trò của người Đại biểu Quốc hội. Nếu pháp luật còn bất cập, cần phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến của cử tri trong quá trình xây dựng, sửa đổi luật; nếu việc thực hiện pháp luật chưa đúng, cần tập trung vào hoạt động giám sát để bảo đảm pháp luật được thực hiện nghiêm minh, thống nhất, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri.

Ông Ngọc khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được phản ánh kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng theo quy định. Và kết quả giải quyết sẽ được báo cáo lại cử tri kịp thời, đáp lại sự tin cậy của cử tri đối với người Đại biểu Quốc hội.

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, chỉ khi có một hệ thống pháp luật tốt, được thực hiện nghiêm minh thì đất nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng mới có thể phát triển nhanh và bền vững, cải thiện đời sống Nhân dân (Trong ảnh: Một góc từ trên cao của thành phố Đà Nẵng).

Ông Nguyễn Khánh Ngọc cũng cam kết bố trí đủ thời gian cho công tác Đại biểu Quốc hội, tham gia đầy đủ các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước tại Quốc hội; xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của cá nhân Đại biểu Quốc hội trên cơ sở chương trình làm việc của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đà Nẵng; phối hợp chặt chẽ với các Đại biểu Quốc hội khác để phản ánh trung thực, kịp thời, hiệu quả ý chí, nguyện vọng của Cử tri và địa phương tại diễn đàn Quốc hội để mỗi quyết định, ý kiến phát biểu, lá phiếu tại nghị trường đều là trách nhiệm trước Nhân dân.

Với cương vị Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Nguyễn Khánh Ngọc cũng khẳng định sẽ gắn kết hoạt động của Đại biểu Quốc hội với các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam và Hội Luật gia Thành phố Đà Nẵng trong tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải tranh chấp trong Nhân dân, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, giữ gìn sự bình yên trong cuộc sống.

Kinh nghiệm gần 4 thập kỷ công tác trong lĩnh vực pháp luật

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, sinh ngày 2/9/1964 tại tỉnh Bắc Ninh, quê quán xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Ông Ngọc được đào tạo chuyên sâu về pháp luật, tốt nghiệp Đại học Luật chuyên ngành Luật hình sự tại Liên bang Nga và Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Hoa kỳ theo Chương trình học bổng Fullbright.

Ông Ngọc có 37 năm công tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Từ một chuyên viên, rồi lần lượt đảm nhiệm Phó Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng các đơn vị phụ trách pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế của Bộ Tư Pháp.

Tháng 8/2014, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Đến tháng 1/2025, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp với hơn 100.000 hội viên là những người làm công tác pháp luật trên khắp cả nước.

Trong thời gian công tác tại Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Khánh Ngọc có nhiều đóng góp vào các công việc về pháp luật quốc tế, xây dựng pháp luật Việt Nam và tham mưu, xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam. Đặc biệt, ông đã trực tiếp tham gia xây dựng và thực hiện Hiến pháp, nhiều đạo luật liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, môi trường đầu tư - kinh doanh, cải cách tư pháp…; đàm phán, ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế quan trọng của đất nước như Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa kỳ, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới gần đây; xử lý các vấn đề pháp lý phức tạp trong hội nhập quốc tế..

Ông cũng trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề pháp lý phát sinh có yếu tố nước ngoài, các tranh chấp quốc tế liên quan tới nhà nước và lợi ích của Việt Nam.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc tiếp Chủ tịch Đoàn Luật sư Seoul, Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc đồng thời cũng là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) từ năm 2002, Trọng tài viên (nhiệm kỳ 2) của Tòa Trọng tài thường trực Lahay (PCA), được nhiều doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài lựa chọn làm Trọng tài viên và các Trọng tài viên bầu làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài trong nhiều vụ tranh chấp lớn, phức tạp giải quyết trực tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Việt tại Trung tâm VIAC từ năm 2002 tới nay…

Trong giai đoạn 2014-2025, với tư cách là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nhiều năm liền, ông Nguyễn Khánh Ngọc là Trưởng Đoàn Việt Nam tham gia các phiên đối thoại với Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc về Báo cáo quốc gia thực thi Công ước ICCPR.

Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, ông Nguyễn Khánh Ngọc đã cùng tập thể lãnh đạo Hội tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Hội các cấp, phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Ông Ngọc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Ông cho rằng, trong bối cảnh hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ngày càng cao, Hội Luật gia Việt Nam phải thực sự nâng cao chất lượng đóng góp vào việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo động lực cho đất nước phát triển.